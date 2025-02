Jeśli macie obejrzeć w Walentynki jeden film, niech to będzie właśnie ten. Otuli was ciepłem

Chociaż w tym roku pewnie nie raz wrócę do takich klasyków jak "Dziennik Bridget Jones", "Mój chłopak się żeni" czy "Holiday", to postanowiłam, że będę poszukiwać również dobrych i relatywnie nowych filmów romantycznych. "Poprzednie życie" chciałam obejrzeć już dawno temu, ale dopiero teraz udało mi się w końcu usiąść do tej produkcji i na spokojnie ją obejrzeć. Jeśli zatem i wy poszukujecie czegoś wzruszającego, co jednocześnie będzie świetnym wyborem na nadchodzące walentynki, to nie będzie lepszej okazji, by obejrzeć nominowany do Oscara w dwóch kategoriach film Celine Song.