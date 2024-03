Też mam życzenie, Netfliksie. Poproszę więcej takich ckliwych historyjek z ładnymi widokami

„Irlandzkie życzenie” to bezpieczna propozycja Netfliksa. Jestem praktycznie przekonana, że nie wywoła wiele zamieszania. Nie będzie się o niej mówiło ani negatywnie, ani pozytywnie. Taki tam tytuł do obejrzenia w niedzielne popołudnie. Ale czy to coś złego? Osobiście tak nie uważam. Z dużą przyjemnością śledziłam losy głównej bohaterki, po prostu oddałam się opowieści o jej prawdziwych marzeniach. Z pewnością nie był to czas stracony. Jeżeli szukacie w filmach zawiłej intrygi, filozoficznych przemyśleń lub głębokich przekazów, to zdecydowanie nie jest to tytuł dla was. Jeżeli jednak macie ochotę na prostą opowiastkę z pięknymi widokami w tle – zachęcam do seansu. Wiem, że dałam się złapać w najbardziej banalne sidła. Zdaję sobie sprawę z tego, że zagrano na moich podstawowych uczuciach. Jak zaznaczyłam wyżej – tym razem mi to nie przeszkadzało. „Irlandzkie życzenie” nie udaje, że chce być czymś innym. Wprost prezentuje się w całej okazałości. Bez najmniejszego wstydu. To chyba cenię w nim najbardziej. Szczerość. Też prostotę, bo była ona naprawdę przyjemna i satysfakcjonująca.