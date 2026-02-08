REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Seriale

Znajomi i sąsiedzi już zaraz. Kiedy premiera 2. sezonu?

Apple TV ma szczególnego nosa do seriali. Jednym z nich są "Znajomi i sąsiedzi", których pierwszy sezon został bardzo dobrze przyjęty. Sprawdzamy, kiedy do serwisu trafi kontynuacja.

Adam Kudyba
znajomi i sasiedzi apple
REKLAMA

Głównym bohaterem serialu jest Coop (Jon Hamm) jest nowojorskim menedżerem funduszu hedgingowego. A raczej był, bo niedawno stracił pracę, a jakby tego było mało, rozwiódł się. Mężczyzna, aby utrzymać się na powierzchni, zaczyna okradać bogatych sąsiadów, Branie na celownik ludzi z własnego środowiska sprawia mu niespodziewaną przyjemność, a z czasem odkrywa sekrety, które sąsiedzi skrywają pod płaszczykiem idealnego życia.

REKLAMA

Znajomi i sąsiedzi - kiedy 2. sezon serialu Apple TV?

Jon Hamm to jeden z tych amerykańskich aktorów, który ma na koncie sporo głośnych tytułów, rozpoznawalnych ról, a mimo tego zdaje się trzymać jakoś na uboczu "wielkiego świata". Co jakiś czas jednak przypomina o swoim talencie, a jednym z dowodów na to są "Znajomi i sąsiedzi", zapoczątkowany w ubiegłym roku serial Apple TV, stworzony przez Jonathana Troppera - scenarzystę "Ekipy wyburzeniowej", "Projektu Adam" i "Star Wars: Starfighter", a także stojący za "Wojownikiem''. Produkcję z Hammem w roli głównej odebrano na tyle dobrze, że natychmiast pojawiły się pytania o to, czy i kiedy historia Coopa będzie miała swój kolejny rozdział.

Już od jakiegoś czasu wiadomo, że "Znajomi i sąsiedzi" doczekali się przedłużenia na kolejny, a nawet na trzeci sezon. Druga odsłona serialu zadebiutuje w Apple TV wiosną, a dokładniej 3 kwietnia. Fani będą musieli zatem uzbroić się jeszcze w cierpliwość, natomiast na pewno plusem jest to, że nie musieli czekać nie wiadomo ile - pierwszy sezon miał premierę w kwietniu 2025 roku, a zatem niemal równo rok od drugiego. To dość zdrowa przerwa. Pierwszy (z dziesięciu) odcinek 2. sezonu trafi do serwisu 3 kwietnia, a kolejne będą wychodzić co tydzień.

Znajomi i sąsiedzi: obsada 2. sezonu

  • Jon Hamm jako Andrew "Coop" Cooper
  • Amanda Peet jako Mel Cooper
  • Olivia Munn jako Sam Levitt
  • Hoon Lee jako Barney Choi
  • Mark Tallman jako Nick Brandes
  • Lena Hall jako Ali Cooper
  • Aimee Carrero jako Elena
  • Eunice Bae jako Grace
  • Isabel Gravitt jako Tori
  • Donovan Colan jako Hunter
  • James Marsden
  • Arienne Mandi
  • Erin Robinson
  • Bre Blair
Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA
Adam Kudyba
08.02.2026 11:12
Tagi: Apple TVjon hamm
Najnowsze
10:13
Po seansie Tajnego agenta pytam: za co te nominacje?
Aktualizacja: 2026-02-08T10:13:00+01:00
9:56
Brad Arnold nie żyje. Był wokalistą zespołu 3 Doors Down
Aktualizacja: 2026-02-08T09:56:06+01:00
9:05
Na Netfliksie jest jeden z pierwszych filmów Elordiego. Śmiało, można płakać
Aktualizacja: 2026-02-08T09:05:00+01:00
8:01
Netflix ma prezent dla polskich widzów. Rzucicie się na ten serial
Aktualizacja: 2026-02-08T08:01:00+01:00
6:11
To nie koniec Fallouta. Ale na 3. sezon trochę poczekamy
Aktualizacja: 2026-02-08T06:11:00+01:00
12:34
Netflix rozstrzygnął głośny pozew. Chodzi o serial Kim jest Anna?
Aktualizacja: 2026-02-07T12:34:00+01:00
12:03
Nadrobiłem bezbłędne science fiction na Netfliksie. Status: zmiażdżony
Aktualizacja: 2026-02-07T12:03:00+01:00
11:12
Czym jest Enklawa z Fallouta? Oto co musisz wiedzieć przed 3. sezonem
Aktualizacja: 2026-02-07T11:12:00+01:00
10:37
Thriller romantyczny Shyamalana i Sparksa opóźniony. To nie przypadek
Aktualizacja: 2026-02-07T10:37:00+01:00
10:05
Nie mogłem uwierzyć, że to tylko kostium. Szympans to krwawy spektakl
Aktualizacja: 2026-02-07T10:05:00+01:00
9:06
Takiego kryminału potrzebowałam. Jest mocny
Aktualizacja: 2026-02-07T09:06:00+01:00
8:05
Głośna premiera w HBO Max. Film o Priscilli nareszcie w serwisie
Aktualizacja: 2026-02-07T08:05:00+01:00
7:29
Genialne science fiction z Liamem Neesonem. Dostaliśmy prawdziwy hit
Aktualizacja: 2026-02-07T07:29:00+01:00
18:07
Dokopałam się do świetnego thrillera. Netflix ukrył go głęboko
Aktualizacja: 2026-02-06T18:07:00+01:00
16:17
To nie Star Trek, którego szukasz. I dlatego powinieneś go obejrzeć
Aktualizacja: 2026-02-06T16:17:45+01:00
12:42
Takich filmów się nie zapomina. Oscarowe dzieło nareszcie w HBO Max
Aktualizacja: 2026-02-06T12:42:46+01:00
11:54
Mroczny thriller Netfliksa przyspawał mnie do ekranu. Zdemaskowani robią to dobrze
Aktualizacja: 2026-02-06T11:54:12+01:00
10:14
Nowy Predator w Disney+. Jest data premiery Strefy zagrożenia
Aktualizacja: 2026-02-06T10:14:34+01:00
9:54
Glina. Nowy rozdział leci do TVP. Premiera już zaraz
Aktualizacja: 2026-02-06T09:54:22+01:00
9:52
Guy Ritchie wrócił do Sherlocka Holmesa. Kiedy premiera?
Aktualizacja: 2026-02-06T09:52:08+01:00
9:19
Gorący serial zawrócił widzom w głowach. Wielki hit już na HBO Max
Aktualizacja: 2026-02-06T09:19:22+01:00
9:04
HBO szykuje epicki serial fantasy. To adaptacja kultowej gry
Aktualizacja: 2026-02-06T09:04:44+01:00
18:02
Plotkara dostanie kontynuację. Twórczyni spełni marzenia fanów
Aktualizacja: 2026-02-05T18:02:00+01:00
17:02
Co obejrzeć w weekend na Netfliksie? 5 intensywnych, pełnych akcji nowości
Aktualizacja: 2026-02-05T17:02:00+01:00
16:09
Harrison Ford może skończyć karierę. Wszystko przez serial Apple TV
Aktualizacja: 2026-02-05T16:09:18+01:00
14:26
Zwiastun Lalki wygląda obłędnie, a obsada to fenomen. Kiedy premiera?
Aktualizacja: 2026-02-05T14:26:35+01:00
13:10
Piraci z Karaibów 6 z nowym głównym bohaterem. Nie było go w filmach
Aktualizacja: 2026-02-05T13:10:38+01:00
12:32
Amazon nie ma poczucia humoru. Nie pozwala na żarty z Melanii
Aktualizacja: 2026-02-05T12:32:34+01:00
10:28
Nowy thriller science fiction Netfliksa wygląda cool. Reacher w mundurze
Aktualizacja: 2026-02-05T10:28:25+01:00
10:07
Nowość Apple TV pod ostrzałem. Padły mocne oskarżenia
Aktualizacja: 2026-02-05T10:07:14+01:00
9:26
Pomoc domowa z nową datą premiery w streamingu. Gdzie obejrzeć thriller online?
Aktualizacja: 2026-02-05T09:26:02+01:00
9:06
Stamtąd 4 z datą premiery i zwiastunem. Kiedy w Polsce?
Aktualizacja: 2026-02-05T09:06:36+01:00
19:20
I co teraz? 3. sezon czy Fallout 5? Wyjaśniamy twisty z finału serialu
Aktualizacja: 2026-02-04T19:20:00+01:00
18:15
Czy będzie 2. sezon serialu Niebo. Rok w piekle?
Aktualizacja: 2026-02-04T18:15:00+01:00
16:33
Wybitne sci-fi i thriller psychologiczny rządzi w HBO Max. Nie dziwi mnie to
Aktualizacja: 2026-02-04T16:33:00+01:00
13:15
Wielkie emocje po seansie nowych Wichrowych wzgórz. Opinie są jednogłośne
Aktualizacja: 2026-02-04T13:15:11+01:00
12:48
Line-up na Męskim Graniu 2026 jest mocny. Oto wszyscy artyści
Aktualizacja: 2026-02-04T12:48:32+01:00
11:36
Nowy sezon Rancza ma być zupełnie inny niż pozostałe. Co się zmieni?
Aktualizacja: 2026-02-04T11:36:55+01:00
10:50
Aż 3 role w jednym filmie. Panna młoda! to wielki popis Jessie Buckley
Aktualizacja: 2026-02-04T10:50:58+01:00
10:35
Apple TV pokazał nowości na 2026 rok. Odebrało mi mowę
Aktualizacja: 2026-02-04T10:35:52+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA