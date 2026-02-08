Znajomi i sąsiedzi już zaraz. Kiedy premiera 2. sezonu?
Apple TV ma szczególnego nosa do seriali. Jednym z nich są "Znajomi i sąsiedzi", których pierwszy sezon został bardzo dobrze przyjęty. Sprawdzamy, kiedy do serwisu trafi kontynuacja.
Głównym bohaterem serialu jest Coop (Jon Hamm) jest nowojorskim menedżerem funduszu hedgingowego. A raczej był, bo niedawno stracił pracę, a jakby tego było mało, rozwiódł się. Mężczyzna, aby utrzymać się na powierzchni, zaczyna okradać bogatych sąsiadów, Branie na celownik ludzi z własnego środowiska sprawia mu niespodziewaną przyjemność, a z czasem odkrywa sekrety, które sąsiedzi skrywają pod płaszczykiem idealnego życia.
Znajomi i sąsiedzi - kiedy 2. sezon serialu Apple TV?
Jon Hamm to jeden z tych amerykańskich aktorów, który ma na koncie sporo głośnych tytułów, rozpoznawalnych ról, a mimo tego zdaje się trzymać jakoś na uboczu "wielkiego świata". Co jakiś czas jednak przypomina o swoim talencie, a jednym z dowodów na to są "Znajomi i sąsiedzi", zapoczątkowany w ubiegłym roku serial Apple TV, stworzony przez Jonathana Troppera - scenarzystę "Ekipy wyburzeniowej", "Projektu Adam" i "Star Wars: Starfighter", a także stojący za "Wojownikiem''. Produkcję z Hammem w roli głównej odebrano na tyle dobrze, że natychmiast pojawiły się pytania o to, czy i kiedy historia Coopa będzie miała swój kolejny rozdział.
Już od jakiegoś czasu wiadomo, że "Znajomi i sąsiedzi" doczekali się przedłużenia na kolejny, a nawet na trzeci sezon. Druga odsłona serialu zadebiutuje w Apple TV wiosną, a dokładniej 3 kwietnia. Fani będą musieli zatem uzbroić się jeszcze w cierpliwość, natomiast na pewno plusem jest to, że nie musieli czekać nie wiadomo ile - pierwszy sezon miał premierę w kwietniu 2025 roku, a zatem niemal równo rok od drugiego. To dość zdrowa przerwa. Pierwszy (z dziesięciu) odcinek 2. sezonu trafi do serwisu 3 kwietnia, a kolejne będą wychodzić co tydzień.
Znajomi i sąsiedzi: obsada 2. sezonu
- Jon Hamm jako Andrew "Coop" Cooper
- Amanda Peet jako Mel Cooper
- Olivia Munn jako Sam Levitt
- Hoon Lee jako Barney Choi
- Mark Tallman jako Nick Brandes
- Lena Hall jako Ali Cooper
- Aimee Carrero jako Elena
- Eunice Bae jako Grace
- Isabel Gravitt jako Tori
- Donovan Colan jako Hunter
- James Marsden
- Arienne Mandi
- Erin Robinson
- Bre Blair
