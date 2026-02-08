Znajomi i sąsiedzi już zaraz. Kiedy premiera 2. sezonu?

Ładowanie...

Głównym bohaterem serialu jest Coop (Jon Hamm) jest nowojorskim menedżerem funduszu hedgingowego. A raczej był, bo niedawno stracił pracę, a jakby tego było mało, rozwiódł się. Mężczyzna, aby utrzymać się na powierzchni, zaczyna okradać bogatych sąsiadów, Branie na celownik ludzi z własnego środowiska sprawia mu niespodziewaną przyjemność, a z czasem odkrywa sekrety, które sąsiedzi skrywają pod płaszczykiem idealnego życia.

REKLAMA

Znajomi i sąsiedzi - kiedy 2. sezon serialu Apple TV?

Jon Hamm to jeden z tych amerykańskich aktorów, który ma na koncie sporo głośnych tytułów, rozpoznawalnych ról, a mimo tego zdaje się trzymać jakoś na uboczu "wielkiego świata". Co jakiś czas jednak przypomina o swoim talencie, a jednym z dowodów na to są "Znajomi i sąsiedzi", zapoczątkowany w ubiegłym roku serial Apple TV, stworzony przez Jonathana Troppera - scenarzystę "Ekipy wyburzeniowej", "Projektu Adam" i "Star Wars: Starfighter", a także stojący za "Wojownikiem''. Produkcję z Hammem w roli głównej odebrano na tyle dobrze, że natychmiast pojawiły się pytania o to, czy i kiedy historia Coopa będzie miała swój kolejny rozdział.

Już od jakiegoś czasu wiadomo, że "Znajomi i sąsiedzi" doczekali się przedłużenia na kolejny, a nawet na trzeci sezon. Druga odsłona serialu zadebiutuje w Apple TV wiosną, a dokładniej 3 kwietnia. Fani będą musieli zatem uzbroić się jeszcze w cierpliwość, natomiast na pewno plusem jest to, że nie musieli czekać nie wiadomo ile - pierwszy sezon miał premierę w kwietniu 2025 roku, a zatem niemal równo rok od drugiego. To dość zdrowa przerwa. Pierwszy (z dziesięciu) odcinek 2. sezonu trafi do serwisu 3 kwietnia, a kolejne będą wychodzić co tydzień.

Znajomi i sąsiedzi: obsada 2. sezonu

Jon Hamm jako Andrew "Coop" Cooper

Amanda Peet jako Mel Cooper

Olivia Munn jako Sam Levitt

Hoon Lee jako Barney Choi

Mark Tallman jako Nick Brandes

Lena Hall jako Ali Cooper

Aimee Carrero jako Elena

Eunice Bae jako Grace

Isabel Gravitt jako Tori

Donovan Colan jako Hunter

James Marsden

Arienne Mandi

Erin Robinson

Bre Blair

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA

Adam Kudyba 08.02.2026 11:12

Ładowanie...