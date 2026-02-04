Apple TV pokazał nowości na 2026 rok. Odebrało mi mowę

Ładowanie...

Podczas Apple TV 2026 Press Day zaprezentowana została ekskluzywna ramówka Apple TV na bieżący rok. Wydarzenie zgromadziło największe gwiazdy, wybitnych twórców oraz znane osobistości. Na scenie pojawili się twórcy i gwiazdy takich produkcji jak "Jedyna", "Sugar" czy "Studio", ale również Eddy Cue, wiceprezes Apple ds. usług, oraz Stefano Domenicali, prezes i dyrektor generalny Formuły 1, którzy wspólnie zapowiedzieli debiut ekscytującego sezonu Formuły 1 2026 na Apple TV.



Ogłoszono również, jakie oryginalne produkcje powrócą na ekrany z nowymi sezonami, a także czego można się spodziewać, jeśli chodzi o nowości. W tym roku będzie tego całkiem sporo - wrócą nie tylko głośne i dobrze znany tytuły, ale również zupełnie nowe tytuły, których subskrybenci z pewnością nie mogą się doczekać. Oto lista produkcji na 2026 rok.

Apple TV - premiery na 2026 rok. Co oglądać w serwisie? Lista

Margo jest spłukana

Premiera: 15 kwietnia 2026

"Margo jest spłukana" to wyczekiwana produkcja od Apple TV, która śledzi losy Margo (Fanning), świeżo upieczonej studentki i aspirującej pisarki na życiowym zakręcie. Jest ona córką byłej kelnerki z Hooters (Pfeiffer) i byłego zawodowego wrestlera (Offerman). Kiedy okazuje się, że dziewczyna zostanie młodą matką, w obliczu sporych kosztów utrzymania i kolejnych wyzwań postanawia znaleźć sposób na życie.

Ted Lasso, 4. sezon

Premiera: lato 2026

Czas szykować się na trening - ulubiony trener wraca na boisko. Tym razem Ted Lass (Jason Sudeikis) wraca do Richmond, by zmierzyć się z największym jak dotąd wyzwaniem w swojej karierze: poprowadzeniem kobiecej drużyny piłkarskiej z drugiej ligi. W trakcie sezonu Ted oraz jego nowy zespół uczą się działać intuicyjnie oraz podejmować ryzyko, na które wcześniej by się nie zdecydowali.

Terapia bez trzymanki, 3. sezon

Już dostępny w streamingu

Nominowana do nagrody Emmy "Terapia bez trzymanki" wróciła z 3. sezonem. Serial stworzony przez Emmy Billa Lawrence'a i Bretta Goldsteina opowiada historię pogrążonego w żałobie terapeuty, który zaczyna łamać zasady i mówi swoim pacjentom, co tak naprawdę myśli. Lekceważenie zasady etyki zawodowej doprowadza do głębokich zmian nie tylko w życiu innych osób, ale również w swoim. W 3. sezonie gościnnie występują: Brett Goldstein, Damon Wayans Jr., Wendie Malick i Cobie Smulders, Jeff Daniels, Michael J. Fox, Candice Bergen, Sherry Cola i Isabella Gomez.

Wieczność

Premiera: 13 lutego 2026

"Wieczność" to film oryginalne od Apple, który powstał we współpracy z A24. Jego akcja rozgrywa się w zaświatach, gdzie dusze mają tydzień na podjęcie decyzji, gdzie spędzą wieczność. Koncentruje się on na Joan (Elizabeth Olsen), która musi podjąć trudną decyzję: czy wybrać mężczyznę, z którym spędziła całe życie (Miles Teller), czy może swoją pierwszą miłość (Callum Turner), która zmarła młodo i przez dekady czekała na jej przybycie.

O jedno cię proszę, 2. sezon

Premiera: 20 lutego 2026

"O jedno cię proszę" wraca z 2. sezon. Kontynuacja serialu opartego o uznaną powieść Laury Dave "The First Time I Saw Him" ukazuje Owena, który wraca po 5 latach ukrywania się. Tymczasem Hanna i jej pasierbica Bailey muszą znaleźć sposób, by ponownie połączyć rodzinę, zanim przeszłość o sobie przypomni.

Monarch: Dziedzictwo potworów, 2. sezon

Premiera: 27 lutego 2026

Akcja 2. sezonu "Monarch: Dziedzictwo potworów" rozpoczyna się w momencie, gdy losy organizacji Monarch i całego świata wiszą na włosku. Głęboko pogrzebane sekrety, które zostaną odsłonione, ponownie jednoczą nie tylko bohaterów, ale również złoczyńców na Wyspie Czaszki Konga, a także w nowej, tajemniczej wiosce, gdzie z morza wyłania się mityczny Tytan.

Kobiety niedoskonałe

Premiera: 18 marca 2026

"Kobiety niedoskonałe" to thriller oparty na powieści Araminty Hall o tym samym tytule. Opowiada on o zbrodni, która burzy życie trzech przyjaciółek. Serial porusza kwestie poczucia winy i sprawiedliwości, miłości i zdrady, ale również wyborów, które na zawsze zmieniają ludzkie życie. Okazuje się przy tym, że nawet najbliższe przyjaźnie nie zawsze są tym, czym się wydają. W obsadzie Elisabeth Moss i Kerry Washington.

For All Mankind, 5. sezon

Premiera: 27 marca 2026

Uwielbiane science fiction wraca z 5. sezonem. Akcja najnowszej odsłony rozgrywa się kilka lat po przejęciu asteroidy Goldilocks. Happy Valley rozrosło się w tętniącą życiem kolonię z tysiącami mieszkańców oraz bazę wypadową dla nowych misji, które zaprowadzą ludzkość jeszcze dalej w głąb Układu Słonecznego. Kiedy ludzie zaczynają domagać się zaprowadzenia prawa i porządku na Czerwonej Planecie, napięcia między mieszkańcami Marsa a ich dawną ojczyzną zaczynają przybierać na sile.

Znajomi i sąsiedzi, 2. sezon

Premiera: 3 kwietnia 2026

W tym roku zadebiutuje 2. sezon "Znajomych i sąsiadów", ale można już szykować się na więcej - Apple TV zamówił już 3. odsłonę świetnej produkcji. Skupia się ona na Andrew "Coopie" Cooperze (Hamm), menedżerze funduszu hedgingowego, który przeżywa niedawny rozwód, zaczyna okradać domy swoich sąsiadów w niezwykle zamożnej dzielnicy Westmont Village. W 2. sezonie Coop kontynuuje swoją działalność aż do momentu, gdy nowy sąsiad grozi ujawnieniem jego tajemnic.

Skutki uboczne

Premiera: 10 kwietnia 2026

Czarna komedia skupia się na Reefie Hawku (Reeves), hollywoodzki gwiazdor, który zaczyna być szantażowany tajemniczym nagraniem. W związku z tym, że może ono zrujnować jego wizerunek i karierę, postanawia wyruszyć w duchową podróż i odnaleźć szantażystę. Jest wspierany przez swoich najlepszych przyjaciół - Kyle'a (Diaz), Xandera (Bomer) oraz prawnika Iry (Hill).

Criminal Record, 2. sezon

Premiera: 22 kwietnia 2026

2. sezon "Criminal Record" ukazuje atak ze strony skrajnie prawicowych protestujących na wiecu politycznym. Kończy się on śmiercią młodego mężczyzny. Tymczasem June, ogarnięta poczuciem winy, próbuje znaleźć nieznanego zabójcę i zaprowadzić go przed wymiar sprawiedliwości. Jej jedyną nadzieją wydaje się Daniel - kluczowa postać w tajemniczym świecie policyjnego wywiadu - z którą będzie musiała zawrzeć niebezpieczny sojusz.

Widow's Bay

Premiera: 29 kwietnia 2026

"Widow's Bay" skupia się na burmistrzu Tomie Loftisie (Matthew Rhys), który próbuje ożywić podupadające tytułowe miasteczko. Wszystko wydaje się być przeciwko niemu - na miejscu nie ma Wi-Fi, zasięg sieci komórkowej jest fatalny, a on sam musi zmagać się z przesądnymi mieszkańcami, którzy uważają go za tchórza i twierdzą, że ich wyspa jest przeklęta. I kiedy już Loftis doprowadza do tego, że turyści wreszcie zaczynają przyjeżdżać, absurdalne opowieści zaczynają się urzeczywistniać.

Maximum Pleasure Guaranteed

Premiera: 20 maja 2026

"Maximum Pleasure Guaranteed" opowiada historię świeżo rozwiedzionej mamy Pauli (Maslany), która wpada w niebezpieczną spiralę szantażu, morderstwa i piłki nożnej. Kobieta jest bowiem przekonana, że była świadkiem przestępstwa. Tocząc równocześnie batalię o opiekę nad dzieckiem, rozpoczyna własne śledztwo, które może doprowadzić do ujawnienia większego spisku.

Cape Fear

Premiera: 5 czerwca 2026

"Cape Fear" to serial inspirowany remakem z 1991 roku w reżyserii Martina Scorsese i produkcji Stevena Spielberga. Koncentruje się on na szczęśliwym małżeństwie prawników, Anny (Amy Adams) i Toma Bowdena (Patrick Wilson), których spokój zostaje przerwany, gdy seryjny morderca, Max Cady (Javier Bardem), wychodzi z więzienia i szuka zemsty.

Sugar, 2. sezon

Premiera: 19 czerwca 2026

Z 2. sezonem wraca serial "Sugar". Tym razem tytułowy detektyw John Sugar (Colin Farrell), powraca z nową sprawą, śledząc starszego brata wschodzącej gwiazdy boksu, który nadal poszukuje zaginionej siostry. Śledztwo ujawnia konspirację o złowrogich zamiarach, co doprowadzi do tego, że Sugar będzie musiał zdecydować, jak daleko się posunie, żeby poznać prawdę.

Lucky

Premiera: 15 lipca 2026

Miniserial "Lucky" z Anyą Taylor-Joy w roli głównej jest oparty na bestsellerowej powieści Marissy Stapley o tym samym tytule. Koncentruje się on na młodej kobiecie, która lata temu porzuciła życie w świecie przestępczym, w którym się wychowała. Teraz będzie jednak musiała ponownie wykorzystać swoje kryminalne zdolności, aby ostatecznie uciec przed mroczną przeszłością.

Dink

Premiera: 24 lipca 2026

Bohaterem "Dink" jest Dusty Boyd (Jake Johnson). W przeszłości grał on w tenisa, a teraz zmuszony jest do trenowania niesfornych dzieci w klubie swojego ojca Chucka (Ed Harris). Dusty desperacko próbuje zdobyć jego uznanie, więc ślepo popiera niechęć do najnowszego trendu w klubie - pickleballa. Kiedy Dusty nieoczekiwanie zaczyna interesować się pickleballem, zostaje rozdarty między dwoma światami.

Katastrofa w duecie

Premiera: 4 września 2026

Komedia szpiegowska w Marcinem Dorocińskim to coś, co z pewnością będzie w tym roku chętnie oglądane. Komedia akcji zmiksowana z thrillerem szpiegowskim skupia się na pilocie amerykańskiej Marynarki Wojennej, poruczniku Troyu "Assassinie" Kellym (Reynolds), który zostaje wysłany na tajną misję na terytorium Rosji w kluczowym okresie zimnej wojny. Operacja kończy się jednak katastrofą, a on sam zostaje na terytorium wroga. Czy Nikołaj Ustinov (Branagh), były agent KGB i zagorzały miłośnik amerykańskiej kultury, który zwiera sojusz z Kellym, zdoła ocalić mężczyznę?

Matchbox: film

Premiera: 9 października 2026.

"Matchbox: film" to tytuł inspirowany kultowymi zabawkami Mattel. Jego fabuła skupia się na grupie przyjaciół znających się od dzieciństwa, którzy zostają wplątani przez tajnego agenta CIA Seana (John Cena) w szaloną, międzynarodową misję ocalenia świata.

Droga wojowniczego dzieciaka

Premiera: 20 listopada 2026.

Mark (Jude Hill) to gnębiony w szkole chłopak, który ma problem z nauką i budowaniem relacji. Wszystko zmienia się, gdy do miasta przyjeżdża jego wujek Jake (Chris Pratt), zasłużony żołnierz sił specjalnych amerykańskiej marynarki Navy SEAL. Planuje on spędzić wakacje w towarzystwie Marka i jego mamy, Sary (Linda Cardellini). Jake postanawia pomóc Markowi w nauce samoobrony, opracowując ambitny program oparty na treningu z Navy SEAL.

Anna Bortniak 04.02.2026 10:35

