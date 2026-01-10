Nowy Predator już w VOD. Gdzie obejrzeć Strefę zagrożenia
"Predator: Strefa zagrożenia" to najnowsza odsłona kultowej serii, która liczy już łącznie aż siedem tytułów. Informujemy, gdzie można obejrzeć film z 2025 roku.
Głównym bohaterem filmu jest wyklęty przez własny klan młody Predator (Dimitrius Schuster-Koloamatangi) , który zostaje wystawiony na ekstremalnie niebezpieczną próbę. Jego jedyną nadzieją na przetrwanie okazuje się zaskakujący sojusz z tajemniczą Thią (Elle Fanning). Razem wyruszają w podróż, która prowadzi ich do starcia z wrogiem godnym prawdziwego łowcy.
Predator: Strefa zagrożenia dostępny w VOD. Gdzie obejrzeć film?
"Predator: Strefa zagrożenia" był obecny na ekranach polskich kin stosunkowo niedawno - jego premiera miała miejsce na początku listopada 2025 roku. Oczywiście teraz próżno szukać seansów, natomiast film jest dostępny w ofercie VOD. To prawdziwa gratka dla fanów serii, a także dla tych, którzy nie zdążyli obejrzeć "Strefy zagrożenia" w kinach.
Na ten moment "Predator: Strefa zagrożenia" nie jest dostępny w abonamencie żadnego serwisu, jest jednak sposobność, by uzyskać do niego dostęp w ramach oferty VOD.
Oto wykaz serwisów wraz z cenami:
- Prime Video (wypożyczenie - 49,99 zł, kupno - 64,99 zł)
- Megogo (wypożyczenie - 54,99 zł, kupno - 64,99 zł)
- Rakuten (wypożyczenie - 54,99 zł, kupno - 69,99 zł)
Predator: Strefa zagrożenia - usunięte sceny. Trafiły do sieci
Oprócz tego, że "Predator: Strefa zagrożenia" jest dostępny w serwisach VOD, fani serii jak i samego filmu otrzymali dość sporą i interesującą niespodziankę. Okazuje się bowiem, że w sieci pojawił się 28-minutowy materiał, zawierający zarówno previz (animowana wizualizacja sceny), jak i usunięte sceny z samego filmu:
Dość rzadko się zdarza, by taki materiał trafił do publicznego obiegu, i to stosunkowo niedługo po premierze filmu. Tak czy inaczej, stanowi to ciekawy wgląd w koncepcję twórców, a także to, co nie znalazło się w jej ostatecznej wersji.
