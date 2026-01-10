Nowy Predator już w VOD. Gdzie obejrzeć Strefę zagrożenia

Ładowanie...

Głównym bohaterem filmu jest wyklęty przez własny klan młody Predator (Dimitrius Schuster-Koloamatangi) , który zostaje wystawiony na ekstremalnie niebezpieczną próbę. Jego jedyną nadzieją na przetrwanie okazuje się zaskakujący sojusz z tajemniczą Thią (Elle Fanning). Razem wyruszają w podróż, która prowadzi ich do starcia z wrogiem godnym prawdziwego łowcy.

Predator: Strefa zagrożenia dostępny w VOD. Gdzie obejrzeć film?

"Predator: Strefa zagrożenia" był obecny na ekranach polskich kin stosunkowo niedawno - jego premiera miała miejsce na początku listopada 2025 roku. Oczywiście teraz próżno szukać seansów, natomiast film jest dostępny w ofercie VOD. To prawdziwa gratka dla fanów serii, a także dla tych, którzy nie zdążyli obejrzeć "Strefy zagrożenia" w kinach.

Na ten moment "Predator: Strefa zagrożenia" nie jest dostępny w abonamencie żadnego serwisu, jest jednak sposobność, by uzyskać do niego dostęp w ramach oferty VOD.

Oto wykaz serwisów wraz z cenami:

Prime Video (wypożyczenie - 49,99 zł, kupno - 64,99 zł)

Megogo (wypożyczenie - 54,99 zł, kupno - 64,99 zł)

Rakuten (wypożyczenie - 54,99 zł, kupno - 69,99 zł)

Predator: Strefa zagrożenia - usunięte sceny. Trafiły do sieci

Oprócz tego, że "Predator: Strefa zagrożenia" jest dostępny w serwisach VOD, fani serii jak i samego filmu otrzymali dość sporą i interesującą niespodziankę. Okazuje się bowiem, że w sieci pojawił się 28-minutowy materiał, zawierający zarówno previz (animowana wizualizacja sceny), jak i usunięte sceny z samego filmu:

Dość rzadko się zdarza, by taki materiał trafił do publicznego obiegu, i to stosunkowo niedługo po premierze filmu. Tak czy inaczej, stanowi to ciekawy wgląd w koncepcję twórców, a także to, co nie znalazło się w jej ostatecznej wersji.

Jest tego więcej:

Adam Kudyba 10.01.2026 07:15

