To już jest science fiction roku. Wygląda obłędnie

Amazon MGM z okazji SuperBowl opublikowało finałowy zwiastun swojego nadchodzącego filmu z Ryanem Goslingiem w roli głównej - „Projekt Hail Mary” (materiał nareszcie pokazuje nam Rocky’ego, kosmicznego partnera głównego bohatera). Film jest adaptacją powieści Andy’ego Weira z 2021 r. (autora „Marsjanina”) o tym samym tytule i opowiada historię doktora Rylanda Grace’a - naukowca, który budzi się na pokładzie statku kosmicznego daleko od Ziemi, nie pamiętając, jak się tam znalazł ani dlaczego. Szybko odkrywa jednak, że bierze udział w pozornie niemożliwej misji mającej powstrzymać wydarzenie prowadzące do wyginięcia ludzkości.



Nie muszę chyba pisać, jak wywindowane są oczekiwania względem tego filmu - widzowie liczą na dopieszczone widowisko, które zgarnie nieoficjalny tytuł science fiction roku.

Projekt Hail Mary - finałowy zwiastun filmu science fiction

Fani cenionego książkowego oryginału wiedzą, że ta opowieść to emocjonalny rollercoaster - i wszystko wskazuje na to, że jego ekranizacja zaoferuje nam to samo. Już najnowszy zwiastun produkcji skutecznie gra na emocjach, pokazując zalążek przyjaźni między Grace’em a obcą istotą, którą spotyka po przebudzeniu - oraz niewyobrażalnie wysoką stawkę, o jaką przyjdzie im walczyć.



Film trafi do kin 20 marca - zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Polsce. Przy okazji debiutu trailera Amazon, że amerykańscy członkowie Prime będą mogli kupić bilety na przedpremierowe seanse w formatach premium, takich jak IMAX, Dolby Cinema, 4DX oraz 70 mm. Fajne - szkoda, że nie możemy liczyć na to samo.



Za scenariusz odpowiada Drew Goddart - gość, który kiedyś pisał już scenariusz na podstawie Weira i dostał za nią niego nominację do Oscara (tak, chodzi właśnie o wspomnianego „Marsjanina”).

Michał Jarecki 09.02.2026 08:33

