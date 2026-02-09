REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Uncategorized /
  3. Filmy

To już jest science fiction roku. Wygląda obłędnie

Phil Lord i Chris Miller wracają z pierwszym od lat (i od czasu głośnego odejścia z ekipy filmu o Hanie Solo) pełnometrażowym, aktorskim projektem. Do sieci trafił finałowy zwiastun „Projektu Hail Mary” - prawdopodobnie największego i najbardziej wyczekiwanego filmu sci-fi tego roku.

Michał Jarecki
projekt hail mary zwiastun trailer finałowy kiedy premiera science fiction
REKLAMA

Amazon MGM z okazji SuperBowl opublikowało finałowy zwiastun swojego nadchodzącego filmu z Ryanem Goslingiem w roli głównej - „Projekt Hail Mary” (materiał nareszcie pokazuje nam Rocky’ego, kosmicznego partnera głównego bohatera). Film jest adaptacją powieści Andy’ego Weira z 2021 r. (autora „Marsjanina”) o tym samym tytule i opowiada historię doktora Rylanda Grace’a - naukowca, który budzi się na pokładzie statku kosmicznego daleko od Ziemi, nie pamiętając, jak się tam znalazł ani dlaczego. Szybko odkrywa jednak, że bierze udział w pozornie niemożliwej misji mającej powstrzymać wydarzenie prowadzące do wyginięcia ludzkości.

Nie muszę chyba pisać, jak wywindowane są oczekiwania względem tego filmu - widzowie liczą na dopieszczone widowisko, które zgarnie nieoficjalny tytuł science fiction roku.

REKLAMA

Projekt Hail Mary - finałowy zwiastun filmu science fiction

Fani cenionego książkowego oryginału wiedzą, że ta opowieść to emocjonalny rollercoaster - i wszystko wskazuje na to, że jego ekranizacja zaoferuje nam to samo. Już najnowszy zwiastun produkcji skutecznie gra na emocjach, pokazując zalążek przyjaźni między Grace’em a obcą istotą, którą spotyka po przebudzeniu - oraz niewyobrażalnie wysoką stawkę, o jaką przyjdzie im walczyć.

Film trafi do kin 20 marca - zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Polsce. Przy okazji debiutu trailera Amazon, że amerykańscy członkowie Prime będą mogli kupić bilety na przedpremierowe seanse w formatach premium, takich jak IMAX, Dolby Cinema, 4DX oraz 70 mm. Fajne - szkoda, że nie możemy liczyć na to samo.

Za scenariusz odpowiada Drew Goddart - gość, który kiedyś pisał już scenariusz na podstawie Weira i dostał za nią niego nominację do Oscara (tak, chodzi właśnie o wspomnianego „Marsjanina”).

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA

Czytaj więcej:

REKLAMA
Michał Jarecki
09.02.2026 08:33
Tagi: Ryan GoslingScience fiction
Najnowsze
14:02
Widzowie ocenili nowy odcinek Rycerza Siedmiu Królestw. Zapisze się w historii
Aktualizacja: 2026-02-08T14:02:00+01:00
13:13
Niezwyciężony wraca z 4. sezonem. Kiedy premiera w Prime Video?
Aktualizacja: 2026-02-08T13:13:00+01:00
12:03
Zapowiedzi kryminałów 2026. Tych tytułów nie możemy się doczekać
Aktualizacja: 2026-02-08T12:03:00+01:00
11:12
Znajomi i sąsiedzi już zaraz. Kiedy premiera 2. sezonu?
Aktualizacja: 2026-02-08T11:12:00+01:00
10:13
Po seansie Tajnego agenta stwierdzam: to nie jest oscarowa rola
Aktualizacja: 2026-02-08T10:13:00+01:00
9:56
Brad Arnold nie żyje. Był wokalistą zespołu 3 Doors Down
Aktualizacja: 2026-02-08T09:56:06+01:00
9:05
Na Netfliksie jest jeden z pierwszych filmów Elordiego. Śmiało, można płakać
Aktualizacja: 2026-02-08T09:05:00+01:00
8:01
Netflix ma prezent dla polskich widzów. Rzucicie się na ten serial
Aktualizacja: 2026-02-08T08:01:00+01:00
6:11
To nie koniec Fallouta. Ale na 3. sezon trochę poczekamy
Aktualizacja: 2026-02-08T06:11:00+01:00
12:34
Netflix rozstrzygnął głośny pozew. Chodzi o serial Kim jest Anna?
Aktualizacja: 2026-02-07T12:34:00+01:00
12:03
Nadrobiłem bezbłędne science fiction na Netfliksie. Status: zmiażdżony
Aktualizacja: 2026-02-07T12:03:00+01:00
11:12
Czym jest Enklawa z Fallouta? Oto co musisz wiedzieć przed 3. sezonem
Aktualizacja: 2026-02-07T11:12:00+01:00
10:37
Thriller romantyczny Shyamalana i Sparksa opóźniony. To nie przypadek
Aktualizacja: 2026-02-07T10:37:00+01:00
10:05
Nie mogłem uwierzyć, że to tylko kostium. Szympans to krwawy spektakl
Aktualizacja: 2026-02-07T10:05:00+01:00
9:06
Takiego kryminału potrzebowałam. Jest mocny
Aktualizacja: 2026-02-07T09:06:00+01:00
8:05
Głośna premiera w HBO Max. Film o Priscilli nareszcie w serwisie
Aktualizacja: 2026-02-07T08:05:00+01:00
7:29
Genialne science fiction z Liamem Neesonem. Dostaliśmy prawdziwy hit
Aktualizacja: 2026-02-07T07:29:00+01:00
18:07
Dokopałam się do świetnego thrillera. Netflix ukrył go głęboko
Aktualizacja: 2026-02-06T18:07:00+01:00
16:17
To nie Star Trek, którego szukasz. I dlatego powinieneś go obejrzeć
Aktualizacja: 2026-02-06T16:17:45+01:00
12:42
Takich filmów się nie zapomina. Oscarowe dzieło nareszcie w HBO Max
Aktualizacja: 2026-02-06T12:42:46+01:00
11:54
Mroczny thriller Netfliksa przyspawał mnie do ekranu. Zdemaskowani robią to dobrze
Aktualizacja: 2026-02-06T11:54:12+01:00
10:14
Nowy Predator w Disney+. Jest data premiery Strefy zagrożenia
Aktualizacja: 2026-02-06T10:14:34+01:00
9:54
Glina. Nowy rozdział leci do TVP. Premiera już zaraz
Aktualizacja: 2026-02-06T09:54:22+01:00
9:52
Guy Ritchie wrócił do Sherlocka Holmesa. Kiedy premiera?
Aktualizacja: 2026-02-06T09:52:08+01:00
9:19
Gorący serial zawrócił widzom w głowach. Wielki hit już na HBO Max
Aktualizacja: 2026-02-06T09:19:22+01:00
9:04
HBO szykuje epicki serial fantasy. To adaptacja kultowej gry
Aktualizacja: 2026-02-06T09:04:44+01:00
18:02
Plotkara dostanie kontynuację. Twórczyni spełni marzenia fanów
Aktualizacja: 2026-02-05T18:02:00+01:00
17:02
Co obejrzeć w weekend na Netfliksie? 5 intensywnych, pełnych akcji nowości
Aktualizacja: 2026-02-05T17:02:00+01:00
16:09
Harrison Ford może skończyć karierę. Wszystko przez serial Apple TV
Aktualizacja: 2026-02-05T16:09:18+01:00
14:26
Zwiastun Lalki wygląda obłędnie, a obsada to fenomen. Kiedy premiera?
Aktualizacja: 2026-02-05T14:26:35+01:00
13:10
Piraci z Karaibów 6 z nowym głównym bohaterem. Nie było go w filmach
Aktualizacja: 2026-02-05T13:10:38+01:00
12:32
Amazon nie ma poczucia humoru. Nie pozwala na żarty z Melanii
Aktualizacja: 2026-02-05T12:32:34+01:00
10:28
Nowy thriller science fiction Netfliksa wygląda cool. Reacher w mundurze
Aktualizacja: 2026-02-05T10:28:25+01:00
10:07
Nowość Apple TV pod ostrzałem. Padły mocne oskarżenia
Aktualizacja: 2026-02-05T10:07:14+01:00
9:26
Pomoc domowa z nową datą premiery w streamingu. Gdzie obejrzeć thriller online?
Aktualizacja: 2026-02-05T09:26:02+01:00
9:06
Stamtąd 4 z datą premiery i zwiastunem. Kiedy w Polsce?
Aktualizacja: 2026-02-05T09:06:36+01:00
19:20
I co teraz? 3. sezon czy Fallout 5? Wyjaśniamy twisty z finału serialu
Aktualizacja: 2026-02-04T19:20:00+01:00
18:15
Czy będzie 2. sezon serialu Niebo. Rok w piekle?
Aktualizacja: 2026-02-04T18:15:00+01:00
16:33
Wybitne sci-fi i thriller psychologiczny rządzi w HBO Max. Nie dziwi mnie to
Aktualizacja: 2026-02-04T16:33:00+01:00
13:15
Wielkie emocje po seansie nowych Wichrowych wzgórz. Opinie są jednogłośne
Aktualizacja: 2026-02-04T13:15:11+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA