Nowy thriller Netfliksa mocno wyróżnia się na tle konkurencji. Jest naprawdę pokręcony

Nie ukrywam - ta adaptacja potrafi zaciekawić. Intryga, która bywa prowadzona w bardzo rozczarowujący, grubymi nićmi szyty sposób, sama w sobie jest na tyle interesująca, że przykuwa do ekranu. Nowy serial Netfliksa nie jest kolejnym scenariuszowym klonem (hiszpańskie dreszczowce, patrzę na was), ma w sobie sporo świeżości, lubi niedopowiedzenia i sprawia, że chcemy poznać odpowiedzi na część pytań (a tych postawimy całkiem sporo).



W związku z powyższym seansowi może towarzyszyć potężny dysonans. Jeśli nie jesteście fanami wykręconych, przerysowanych i nieprawdopodobnych fabuł w thrillerach, z pewnością odbijecie się od "Przed kim uciekamy, mamo?". Ciekawość walczy z irytacją, gdy kolejna niekonsekwencja czy zwykła dziura logiczna wyskakuje zza zakrętu kolejnego epizodu, wystawiając cierpliwość widza na próbę. Tym większe było moje zdziwienie, że ten typ scenariusza wypada naprawdę świetnie pod względem budowy postaci i dialogów.



Wypowiadane przez bohaterów teksty są przemyślane, posiadają unikalny charakter dopasowany do ich autorów; przekonują, a nie żenują. Z kolei konstrukcja postaci imponuje dbałością o wiarygodną złożoność, nakreśleniem sensownych motywacji i umożliwieniem wewnętrznej ewolucji na przestrzeni całego sezonu. Nie nazwałbym produkcji "studium paranoi" (odważne słowa, które pojawiły się na okładce powieści), ale już element toksycznych relacji rodzinnych momentami staje się tu ciekawą alegorią. Całość prezentuje też solidny aktorsko i audiowizualnie poziom artystyczny. Dawno już nie oglądałem czegoś tak nierównego - i pewnie stąd to moje, zaskakujące nawet mnie samego, zainteresowanie. Dziwna to rzecz - na tyle, że nie zamierzam jej odradzać.