Kiefer Sutherland w mocnej roli. Nowy serial SkyShowtime wgniata w fotel.

"Rabbit Hole" jest tonalnie rozciągnięte bardzo szeroko - obejmuje potężną dawkę humoru, klasyczną akcję czy szpiegowskiego dreszczowca. Niezależnie od tego, w jakie struny uderza, wybrzmiewa dokładnie tak, jak należy. Może poza momentami, gdy chyba stara się pokusić o jakiś komentarz, co niekoniecznie mu wychodzi. Nadrzędny temat - spisek mający na celu obalenie Stanów Zjednoczonych poprzez bezpośrednie podważenie ich demokracji - sprawia wrażenie, jakby chciał powiedzieć coś ważnego o stanie świata. Być może jeszcze mu się to uda, jednak na razie serial z Sutherlandem najlepszy jest wtedy, gdy zdejmuje nogę z hamulca i wrzuca swojego bohatera w coraz to bardziej skrajnie pokomplikowane sytuacje. Na szczęście robi to często - i z klasą.