Rachel Zegler: wszystko, co musisz wiedzieć o filmowej Śnieżce

Rachel Anne Zegler urodziła się 3 maja 2001 r. w Hackensack w New Jersey. Jej rodzice, Gina i Craig Zegler, nazwali ją na część Rachel Green, jednej z bohaterek serialu "Przyjaciele". Ciemniejsza karnacja Zegler wynika z tego, że jej matka ma kolumbijskie korzenie (co ciekawe, jej ojciec ma pochodzenie polskie). Wyjątkowa uroda dziewczyny była powodem dyskryminacji pod względem rasowym, kiedy Rachel była jeszcze dzieckiem, choć przykrymi komentarzami musiała mierzyć się do niedawna za sprawą roli w remake'u Disneya "Śnieżka".



Jej miłość do teatru rozkwitła, kiedy w wieku 4 lat po raz pierwszy zobaczyła broadwayowski spektakl "Piękna i Bestia". Związek ten okazał się być pełen chemii - będąc 12-latką, Zegler wcieliła się w rolę Shprintze w sztuce "Skrzypek na dachu". Od tej pory zaczęła poważnie podchodzić do tematu aktorstwa i zdecydowała, że to właśnie do tego świata chce należeć. I wjechała w niego z pełnym impetem.



Zaczęło się od licealnych musicali, gdzie już na starcie otrzymywała główne role: Bellę w "Pięknej i Bestii", Ariel w "Małej Syrence", Dorothy Brock w "42nd Street" i Fionę w "Shreku". Za swoje występy była nominowana do nagrody Metro w kategorii aktorka pierwszoplanowa. Jakby tego było mało, jej debiut filmowy okazał się być wielką produkcją, która została nagrodzona jednym Oscarem i sześcioma nominacjami do prestiżowej nagrody. Mowa o "West Side Story" Stevena Spielberga z 2021 r.