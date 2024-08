Kontrowersyjny film Disneya z niechlubnym osiągnięciem na YouTubie

Disney od dłuższego czasu stawia na recykling swoich klasycznych animacji. O ile z takim "Królem lwem" udało mu się osiągnąć sukces, o tyle potem mijał się z gustami publiczności. Ba! Narażał się nawet na ich gniew. Widzowie o konserwatywnych (rasistowskich?) poglądach mocno się odpalili przy okazji nie tak dawnej "Małej syrenki". Negatywne komentarze okazują się jednak niczym przy tym, co dzieje się wokół "Śnieżki".



Znowu zaczęło się od decyzji obsadowej. W główną rolę wciela się bowiem Rachel Zegler. I do tej pory nie miała ona zbyt wiele dobrego do powiedzenia o oryginalnej "Królewnie Śnieżce". Klasyczną animację określała mianem "dziwnej", a księcia wprost nazywała "stalkerem". Do nadchodzącego remake'u szybko więc przylgnęła łatka symptomu politycznej poprawności i filmu woke.