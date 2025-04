Rafał Trzaskowski już drugi raz puszcza oko do widzów Netfliksa. Szkoda, że cały czas przekręca tytuł serialu

To jest film, który opowiada jasno o tym, jak nasze dzieci dzisiaj są zagubione w świecie cyfrowym i do czego to czasami doprowadza. My bardzo często wprowadzamy bardzo dużo ograniczeń dla naszych dzieciaków w życiu rzeczywistym, znacznie więcej niż kiedyś. (...) Dzisiaj mamy mnóstwo ograniczeń dla dzieci w świecie rzeczywistym, natomiast w świecie cyfrowym w ogóle nie wprowadzamy żadnych ograniczeń. Za mało się interesujemy tym, co nasze dzieci robią w świecie cyfrowym. (...) Okazuje się, że 50 proc. wszystkich treści, na jakie są narażone nasze dzieci, to są treści antyspołeczne: hejt, patologie, seks.