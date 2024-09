Netflix podkręca tempo. Tym filmem akcji platforma was dojedzie

Netflix podkręca tempo. Głównie z cenami. Podwyżka planów abonamentowych to dla użytkowników platformy najważniejsza informacja tego tygodnia. Właśnie przez nią najważniejsze premiery minionych dni zeszły na drugi plan. A przecież subskrybenci mieli co oglądać. W czwartek w serwisie zadebiutował "Terminator Zero" (animowany spin-off popularnej serii) oraz "KAOS" (Jeff Goldblum alert!), a dzień potem w serwisie pojawiło się "Wybawienie", czyli nowy film Lee Danielsa. Tym samym wakacje zakończyliśmy mocnymi uderzeniami.



Ostatni tydzień wakacji nie był wyjątkiem. Netflix bezlitośnie atakował nas głośnymi premierami już od początku lipca. Mimo to jeszcze z sił nie opada. W zanadrzu ma jeszcze mnóstwo interesujących tytułów, więc zaraz zacznie nas nimi częstować. Już niedługo na platformie pojawi się bowiem "Rebel Ridge". Fanom popularnego serialu akcji Amazon Prime Video fabuła nadchodzącego filmu wyda się dziwnie znajoma.