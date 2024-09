Sceptyczni byli również producenci, którzy obawiali się, że nie wystarczy czasu na nakręcenie jej. Reżyserka Susanne Bier mówi, że zwykle nagranie takiej sekwencji zajmuje 1 lub 2 dni, oni swoją kręcili półtorej godziny.



Do wspomnianej grupy dołączyła również Nicole Kidman, która grała Greer, kobietę, która była najważniejszym punktem w rodzinie Winburych. Powodem, dla którego nie chciała tego robić był fakt, że jej bohaterka jest raczej zimna, dość władcza i wyrachowana, a taki niezobowiązujący, radosny taniec nie współgrał z tymi cechami.



Faktem jest, że dobra czołówka powinna nawiązywać do klimatu serialu i w choć minimalnym stopniu sugerować, co będzie działo się na ekranie. Choć opening do „Pary idealnej” nie pełni żadnej z tych ról, trudno odmówić mu uroku. To po prostu ciepła i pełna zabawy sekwencja, która pokazuje bohaterów z ich ciepłej, być może nawet dobrej, strony. I to może właśnie dlatego, tak świetnie rezonuje z serialem. Nawiasem mówiąc, twórcy byli z niej tak zadowoleni, że pojawia się ona na chwilę jeszcze przed napisami końcowymi.