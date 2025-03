Dojrzewanie: kim jest incel? O tej subkulturze wspomina serial Netfliksa

Słowo "incel" to zbitka angielskich wyrazów "involuntary celibacy" (pol. mimowolny celibat) lub "involuntarily celibate" (pol. ktoś, kto żyje w mimowolnym celibacie). Po przetłumaczeniu angielskich terminów można wywnioskować, że incel to ktoś, kto nie może znaleźć romantycznego partnera, choć bardzo by tego chciał. Obecnie incele to w większości heteroseksualni mężczyźni, którzy tworzą w internecie subkulturę. Fora, na których się udzielą, często noszą znamiona mizoginii, nienawiści i ideologii blackpillu (przekonanie, że sukces jednostki w relacji zależy głównie od atrakcyjności fizycznej).