HBO skraca 2. sezon "Rodu smoka"! Czy to powód do zmartwień?

Jasne, sam Martin powiedział swego czasu, że "potrzeba czterech pełnych sezonów po dziesięć odcinków, aby oddać sprawiedliwość Tańcowi Smoków, od początku do końca". Należy jednak wziąć pod uwagę, że była to dość luźna ocena "na oko", sformułowana jeszcze w okresie emitowania "jedynki". Tym razem - jak podkreśla HBO - decyzja została wspólnie podjęta dopiero po napisaniu części scenariuszy i była podyktowana kwestiami narracyjnymi. Skrypty zostały zmodyfikowane, przez co aktorzy dostali je nieco później (o czym wspominał Matt Smith), a i rozpoczęcie zdjęć uległo delikatnemu przesunięciu.



Nie ma zatem mowy o wycinaniu fragmentów oryginalnej opowieści; mimo tego, że zrezygnowano z pokazania jednej z bitew w tej odsłonie, wiemy już, że zostanie ona zawarta w 3. sezonie serialu. Pamiętajmy również, że George R.R. Martin bierze czynny udział w powstawaniu tej adaptacji; co więcej, tym razem z całą pewnością nie dojdzie do katastrofalnego w skutkach wyprzedzenia materiału źródłowego, bowiem "Ogień i krew" to dzieło dawno już napisane i zamknięte. Decyzja, którą podjęto, jest zatem efektem nowej twórczej oceny planów - Martin wraz z showrunnerem doszli do wniosku, że redukcja epizodów przysłuży się opowieści.