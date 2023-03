"Ród smoka" bije rekord... smoków. Nowe bestie dołączają do tańca

O ile fani znający materiał źródłowy autorstwa George'a R.R. Martina, "Ogień i krew", mogą się domyślać, co i kogo twórcy pokażą w drugiej odsłonie serialu, o tyle pozostali wciąż jeszcze nie wiedzą, jak wiele wielkich, spektakularnych i krwawych wydarzeń przyjdzie im jeszcze zobaczyć. Nie wdrażając się w kwestie spoilerowe: potwierdzono, że na ekranie pojawi się aż pięć nowych smoków. Dołączą one do dotychczasowej grupy, której członkowie to: Caraxes, Vhagar, Balerion, Dreamfyre, Meleys, Seasmoke, Vermax, Moondancer i Sunfyre.



Nie mamy pewności, które dokładnie bestie twórcy zdecydują się nam pokazać w nowych odcinkach. Condal miał zapewne na myśli m.in. kluczowe dla opowieści dzikie smoki - na rodowej wyspie Targaryenów mieszkały trzy. Były to Sheepstealer, Grey Ghost i Cannibal. W sumie - do końca produkcji - przez serial może przewinąć się aż 17 plujących płomieniami gadów.



Przypomnę, że 2. sezon "Rodu smoka" będzie nieco inny. Za kulisami produkcji doszło bowiem do znaczącej zmiany - w sierpniu minionego roku ze swojego udziału w serialu zrezygnował bowiem jeden z jego showrunnerów, Miguel Sapochnik. Condal pozostał jedynym twórcą na tym stanowisku.