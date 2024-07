Dlaczego Rhaenys Targaryen nie zawróciła? To najważniejsze pytanie w nowym odcinku "Rodu smoka"

Serial nie pozostawia wątpliwości, że Aemond uważa się za bardziej godnego rządzenia Westeros - i wygląda na to, że celowo pozwolił Rhaenys skrzywdzić brata, czy to w nadziei na przejęcie tronu, czy z zemsty za lata szyderstw (w książce do tej skrytej zdrady nie doszło). Sam Aegon przybył na pole bitwy nieoczekiwanie dla reszty, pragnąc wreszcie się wykazać.



Ale dlaczego Rhaenys zdecydowała się zawrócić i zaatakować jednookiego księcia, wiedząc, że nie ma szans w tym starciu? Serial jak na razie nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi. Można się jednak domyślać, że zależało jej na jak najszybszym zakończeniu wojny i ograniczeniu przelewu krwi, czego pragnęła przecież jej królowa, Rhaenyra. Poza tym wypominano Rhaenys, że nie zlikwidowała rdzenia frakcji Zielonych podczas swojej ucieczki ze stolicy w 1. sezonie, gdy miała wszystkich najważniejszych przedstawicieli tego stronnictwa pod nosem, podanych jak na tacy.



Teraz zapewne zakładała, że Aegon zginął, a eliminacja Aemonda położy kres wojnie - postanowiła zatem zaryzykować, mając nadzieję, że uda jej się wykończyć księcia, nawet jeśli miałoby to kosztować ją życie. Ta decyzja miała zatem w sobie zarówno coś z poświęcenia, jak i rezygnacji. Z drugiej strony, gdyby księżniczka umknęła, można by mówić o pewnego rodzaju zwycięstwie. W końcu król i jego smok zostali wyeliminowani, a niemała część wojsk zabita.



