I o to chodzi w „Rodzie smoka” – recenzja 6. odcinka 2. sezonu

Doskonale widać to w najnowszym odcinku, gdy Aemond przejmuje władzę w królestwie i choć jest jedynie regentem, to rządzi się jak król. Bohater od samego początku czuł, że to on nadaje się na władcę, więc pierwsze, co robi, to zmienia najważniejsze decyzje brata. Pozbywa się z rady królewskiej swojej własnej matki i przywraca swojego dziadka Otta na stanowisko namiestnika. Z konsekwencjami swoich czynów musi liczyć się również Alicent, która zaczyna rozumieć, że żaden z jej synów nie jest materiałem na króla – jeden był niekompetentny, a drugi ewidentnie jest psychopatą. Nawiasem mówiąc, rozmowa królowej wdowy z bratem i pytania o jej syna Daerona, to jedna z najlepszych scen w najnowszym odcinku.