Trwają prace nad Rodziną Monet. Film coraz bliżej

Ładowanie...

Polski Instytut Sztuki Filmowej opublikował Rejestr Wsparcia Finansowego, na którym znalazły się filmy walczące o dofinansowanie. Wśród nich pojawił się tytuł "Rodzina Monet", który z pewnością kojarzą fani powieści z gatunku young adult. Nazwę tę nosi cykl powieści autorstwa Weroniki Anny Marczak, który obejmuje takie tytuły jak "Skarb", "Królewna", "Perełka", "Diament" oraz "Hailie Monet. Feels No Love".

Jest tego więcej: Ustaw Spider's Web jako preferowane medium w Google

REKLAMA

Rodzina Monet - powstanie film na podstawie książek young adult

Z dokumentu PISF wynika, że "Rodzina Monet" walczyła o dofinansowanie już w 2025 r., jednak z powodu wyczerpania środków finansowych wniosek nie został rozpatrzony. Studio Icon Movie zdecydowało się złożyć wniosek raz jeszcze w 2026 r. i na ten moment znajduje się on na liście rezerwowej. Informacja wskazuje, że zostanie on rozpatrzony w przypadku rezygnacji przez innego wnioskodawcę z przyznanego mu wsparcia. Wysokość wnioskowanego wsparcia wynosi ponad 4,7 mln zł.

Biorąc pod uwagę, ile już powieści young adult z Wattpada zostało zekranizowanych, jest to bardzo ciekawe, że jedna z najpopularniejszych, która jako jedna z pierwszych w Polsce przyczyniła się do szału na czytanie wśród młodzieży, nie otrzymała jeszcze swojego filmu. Pozostaje pytanie, czy twórcy zdecydują się na zekranizowanie każdego tomu po kolei, czy połączą je w jedną całość. Na więcej informacji na ten temat trzeba będzie jednak jeszcze poczekać.

Pierwszy tom z serii "Rodzina Monet" skupia się na 15-letniej Hailie Monet. Dziewczyna, przeżywszy śmierć swojej mamy i babci, zmuszona jest opuścić swój pełen ciepła i miłości dom rodzinny. Od tej pory trafia pod opiekę swoich pięciu przyrodnich braci - Willa, Vincenta, Dylana, Shane'a i Tony'ego - których nigdy wcześniej nie poznała. Zdystansowani i zimni mężczyźni nie do końca wiedzą, w jaki sposób mają zaopiekować się swoją młodszą siostrą, co sprawia, że dotknięta traumą Hailie staje się jeszcze bardziej samotna. Na domiar złego okazuje się, że bracia skrywają mroczne sekrety, które chcą ukryć przed swoją małą siostrzyczką.

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA

Anna Bortniak 14.01.2026 15:32

Ładowanie...