Fani Byliśmy łgarzami mogą odetchnąć. Problem z fabułą 2. sezonu rozwiązany

Już tylko na tę informację czekali fani serialu "Byliśmy łgarzami". Po ogłoszeniu, że hit od Prime Video dostanie 2. sezon, E. Lockhart, autorka powieści, o którą został oparty serial, ujawniła, kto pojawi się w obsadzie. Zdradziła również, na czym będzie skupiała się kontynuacja produkcji i wygląda na to, że fabularny problem został rozwiązany.

Anna Bortniak
bylismy lgarzami 2 sezon o czym bedzie obsada fabula
Serial "Byliśmy łgarzami" zadebiutował w serwisie Prime Video w czerwcu 2025 r. i właściwie natychmiast zgromadził liczną publikę. Adaptacja powieści E. Lockhart niedługo po premierze była najchętniej oglądaną przez polskich widzów produkcją, plasując się na szczycie TOP tytułów w serwisie od Amazona. Nic zatem dziwnego, że niektórzy po obejrzeniu wszystkich odcinków (czasem nawet za jednym zamachem) zaczęli domagać się 2. sezonu.

Kontynuację potwierdzono oficjalnie już we wrześniu, a dziś, niecały miesiąc później, autorka powieści ujawniła, kto znajdzie się w obsadzie i na czym będzie koncentrowała się fabuła nowej odsłony.

Byliśmy łgarzami 2: obsada i fabuła. Problem został rozwiązany

Lockhart w rozmowie z Deadline zdradziła, że do obsady powróci Joseph Zada, serialowy Johnny Sinclair Dennis. Swoją rolę powtórzą również Emil Alyn Lind (w serialu wcielała się w Cadence Sinclair Eastman, narratorkę 1. sezonu), a także siostry Sinclair i jej ciotki:

Emily Alyn Lind powróci jako Cadence, wrócą również wszystkie nasze wspaniałe mamy, a także Joseph Zada jako Johnny. Oprócz soczystej fabuły "Rodziny łgarzy", pojawią się też zupełnie nowe historie z udziałem wszystkich tych postaci

- powiedziała Lockhart.

No właśnie - na czym właściwie będzie skupiać się 2. sezon "Byliśmy łgarzami"? Lockhart nie napisała bowiem kontynuacji powieści, a jedynie o jej prequelu. Mogło być to dla widzów problematyczne, ponieważ w dużej mierze oczekują oni kontynuacji historii po sporym cliffhangerze. Jak rozwiązała to autorka i showrunnerki produkcji od Prime Video?

Część historii będzie na pewno adaptacją powieści "Rodzina łgarzy", która jest prequelem całej historii. Dodatkowo Julie Plec i Carina Adley Mackenzie, showrunnerki serialu, mają dodać do kontynuacji swoje nowe pomysły.

Zaplanowaliśmy 2. sezon "Byliśmy łgarzami", a showrunnerki, Julie Plec i Carina Adley Mackenzie, wykorzystają historię z "Rodziny łgarzy", mojej drugiej książki, dodając jednocześnie mnóstwo nowych, zabawnych zwrotów akcji. Mają sporo pomysłów w zanadrzu, więc ludzie znający "Rodzinę łgarzy" zobaczą wszystko, czego zapragną, ale też będą zaskoczeni. Myślę, że to będzie naprawdę fajna zabawa

- dodała.

Tymczasem niebawem na rynku wydawniczym zadebiutuje najnowsza książka Lockhart, czyli "We Fell Apart". Będzie to powieść autonomiczna, choć ma nawiązywać do uniwersum "Byliśmy łgarzami".

1. sezon "Byliśmy łgarzami" skupia się na Cadence Sinclair Eastman, która wraz z gronem swoich przyjaciół spędza lato na prywatnej wyspie Beechwood w Nowej Anglii, należącej do jej dziadka. Kiedy w wyniku tragicznego wypadku Cadence traci pamięć, nikt nie chce jej zdradzić, co tak naprawdę się wydarzyło. Milczy zarówno jej rodzina, jak i przyjaciele oraz chłopak. W związku z tym nastolatka po roku od wydarzenia postanawia wrócić na wyspę, aby sama odkryć mroczne tajemnice.

04.11.2025 11:43
Tagi: Prime Videoyoung adult
