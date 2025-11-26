REKLAMA
Widzowie Prime Video oszaleli na punkcie tego serialu. Absolutny top

Prime Video podbił serca widzów produkcjami young adult. Jedną z nich jest serial "Maxton Hall - Dwa światy", którego poprzedni oraz obecny sezon nie miały sobie równych w zestawieniu najpopularniejszych produkcji. Finał 2. sezonu będzie z pewnością jedną z większych premier w serwisie od Amazona.

maxton hall dwa swiaty top prime video serial
Przygody Ruby i Jamesa dobiegają końca - uwielbiana para po raz ostatni w tym sezonie wróci na ekrany za sprawą finałowego odcinka 2. sezonu "Maxton Hall - Dwa światy". Produkcja dla młodzieży stała się globalnym hitem Prime Video, ustanawiając rekord największej oglądalności w pierwszym tygodniu na całym świecie dla międzynarodowego serialu oryginalnego spod szyldu serwisu. Co więcej, w ponad 120 krajach zajęła ona miejsce na samym szczycie podium. Po takich sukcesach produkcja nie potrzebuje już raczej dodatkowych rekomendacji.

Z produkcjami dla młodzieży różnie bywa, ale w przypadku "Maxton Hall - Dwa światy" była to miłość od pierwszego wejrzenia. Dowodzą temu wysokie oceny serialu, które mogą zachęcić niezaznajomionych z uniwersum do rzucenia na okiem na tę produkcję dla młodzieży. To dobry moment, by zapoznać się z tytułem już teraz - wielki finał 2. sezonu to dopiero przedsmak.

Maxton Hall - serial dla młodzieży w Prime Video rozbił bank. Widzowie oszaleli

"Maxton Hall - Dwa światy" to jeden z najnowszych seriali dla młodzieży, który w Prime Video zadebiutował w maju minionego roku. Tytuł ten jest oparty na bestsellerowej serii "Maxton Hall" autorstwa Mony Kasten, która składa się z trzech powieści: "Save Me", "Save You" i "Save Us". Serial opowiada historię Ruby Bell (Harriet Herbig-Matten), która przypadkiem odkrywa wielki sekret. Od terj pory arogancki dziedzic fortuny James Beaufort (Damian Hardung) będzie musiał opracować plan, który pozwoli mu poradzić sobie z bystrą stypendystką. Nie będzie to oczywiście proste - gdy chłopak za wszelką cenę chce uciszyć Ruby, burzliwe starcia sprawiają, że zaczyna on czuć do dziewczyny coś więcej.

2. sezon odpowiedział już na sporo pytań, natomiast nadchodzący finał jeszcze bardziej zaspokoi ciekawość fanów. Niewykluczone jednak, że zostawi również kilka cliffhangerów - Prime Video dał już bowiem zielone na 3. sezon, co oznacza, że historia Ruby i Jamesa będzie kontynuuowana. Pojawi się po drodze jeszcze sporo problemów, które para będzie musiała przezwyciężyć, aby połączyć swoje dwa tak różniące się od siebie światy.

W związku z tym, że serial od Prime Video jest oparty o serię powieści, można spekulować, co wydarzy się w kolejnym sezonie i z czym będą musieli zmierzyć się główni bohaterowie. A będą musieli stawić czoła największemu dotychczas wyzwaniu, które może zagrozić ich relacji. Chaos wprowadzą problemy Ruby związanie z edukacją, w które może być zamieszany sam James. Tymczasem chłopak po raz kolejny będzie musiał wziąć na barki ciężar rodzinnych obowiązków. Czy parze uda się pokonać przepaść między światami, w których żyją? Na to pytanie ostatecznie odpowie finał.

Tymczasem bank na Prime Video rozbija 2. sezon "Maxton Hall - Dwa światy", który przyciąga przed ekrany użytkowników serwisu. Finałowy odcinek serialu zadebiutuje już 28 listopada.

26.11.2025
