Rodzinka.pl 2025 - kiedy odcinki? Harmonogram emisji

W 2024 roku twórcy serialu "Rodzinka.pl" przekazali, że produkcja zostanie reaktywowana. Ucieszyło to z pewnością fanów serialu, którzy w 2020 roku dowiedzieli się, że "Rodzinka.pl" niespodziewanie zostaje zdjęta z anteny. Od tamtej pory wszelkie doniesienia na ten temat ucichły, aż do teraz,

Po tym, gdy poinformowano, że "Rodzinka.pl" zostanie reaktywowana, w lutym 2025 roku rozpoczęły się zdjęcia do produkcji. Potwierdzono wówczas, że do swoich ról wróci oryginalna obsada, czyli: Małgorzata Kożuchowska (Natalia Boska) i Tomasz Karolak (Ludwik Boski) oraz Maciej Musiał (Tomek Boski), Adam Zdrójkowski (Kuba Boski) i Mateusz Pawłowski (Kacper Boski).

Rodzinka.pl - kiedy odcinki? Harmonogram

Pierwszy odcinek 17. sezonu serialu "Rodzinka.pl" zadebiutuje w sobotę, 6 września o godzinie 20:00 na kanale TVP2. Kolejne będą emitowane co tydzień w sobotę o tej samej porze.

Najnowsza odsłona będzie składała się z 13 odcinków. Oto harmonogram:

1. odcinek (288) - 6 września

2. odcinek (289) - 13 września

3. odcinek (290) - 20 września

4. odcinek (291) - 27 września

5. odcinek (292) - 4 października

6. odcinek (293) - 11 października

7. odcinek (294) - 18 października

8. odcinek (295) - 25 października

9. odcinek (296) - 1 listopada

10. odcinek (297) - 8 listopada

11. odcinek (298) - 15 listopada

12. odcinek (299) - 22 listopada

13. odcinek (300) - 29 listopada

Kolejne epizody będzie można obejrzeć również online - w TVP VOD.

Niedawno TVP2 opublikowała również odświeżoną czołówkę serialu, w której ponownie można usłyszeć piosenkę "Więcej się da" w wykonaniu Piotra Kupichy i zobaczyć charakterystyczne animacje.

Do tej pory wyemitowano 16 sezonów "Rodzinki.pl", czyli łącznie 287 odcinków. Fabuła początkowo skupiała się na relacjach Natalii i Ludwika z dorastającymi synami, natomiast w późniejszych sezonach widzowie mogli obserwować wątki związane z przyjaciółmi rodziny, pierwszymi miłościami chłopców, jak również powiększania się rodziny. Wiązało się to z wprowadzeniem na ekrany nowych bohaterów.

W obsadzie znaleźli się:

Małgorzata Kożuchowska jako Natalia Boska

jako Natalia Boska Tomasz Karolak jako Ludwik Boski

jako Ludwik Boski Maciej Musiał jako Tomasz Boski

jako Tomasz Boski Adam Zdrójkowski jako Jakub Boski

jako Jakub Boski Mateusz Pawłowski jak Kacper Boski

jak Kacper Boski Agata Kulesza jako Marysia

jako Marysia Jacek Braciak jako Marek Nawrocki

jako Marek Nawrocki Olga Kalicka jako Magda

jako Magda Julia Wieniawa-Narkiewicz jako Paulina (Paula)

jako Paulina (Paula) Wiktoria Gąsiewska jako Agata

jako Agata Emilia Dankwa jako Zosia

Halina Skoczyńska jako Janina Lipska

Michał Grudziński jako Zenon Lipski

Adam Sikora jako Filip

Daniel Dziorek jako Bolo

Magdalena Stużyńska-Brauer jako Viola

Premiera pierwszego odcinka "Rodzinki.pl" w sobotę, 6 września, o 20:00 w TVP2.

06.09.2025

