Rodzinka.pl 2025 - kiedy odcinki? Harmonogram emisji
Nowy sezon serialu "Rodzinka.pl" po pięciu latach przerwy zadebiutuje na ekranach telewizorów. W sieci pojawiła się już odświeżona czołówka, a niebawem widzowie będą mieli okazję obejrzeć premierowy epizod 17. sezonu. Kiedy premiera? Kiedy będą debiutowały nowe odcinki? Odpowiadamy.
W 2024 roku twórcy serialu "Rodzinka.pl" przekazali, że produkcja zostanie reaktywowana. Ucieszyło to z pewnością fanów serialu, którzy w 2020 roku dowiedzieli się, że "Rodzinka.pl" niespodziewanie zostaje zdjęta z anteny. Od tamtej pory wszelkie doniesienia na ten temat ucichły, aż do teraz,
Po tym, gdy poinformowano, że "Rodzinka.pl" zostanie reaktywowana, w lutym 2025 roku rozpoczęły się zdjęcia do produkcji. Potwierdzono wówczas, że do swoich ról wróci oryginalna obsada, czyli: Małgorzata Kożuchowska (Natalia Boska) i Tomasz Karolak (Ludwik Boski) oraz Maciej Musiał (Tomek Boski), Adam Zdrójkowski (Kuba Boski) i Mateusz Pawłowski (Kacper Boski).
Rodzinka.pl - kiedy odcinki? Harmonogram
Pierwszy odcinek 17. sezonu serialu "Rodzinka.pl" zadebiutuje w sobotę, 6 września o godzinie 20:00 na kanale TVP2. Kolejne będą emitowane co tydzień w sobotę o tej samej porze.
Najnowsza odsłona będzie składała się z 13 odcinków. Oto harmonogram:
- 1. odcinek (288) - 6 września
- 2. odcinek (289) - 13 września
- 3. odcinek (290) - 20 września
- 4. odcinek (291) - 27 września
- 5. odcinek (292) - 4 października
- 6. odcinek (293) - 11 października
- 7. odcinek (294) - 18 października
- 8. odcinek (295) - 25 października
- 9. odcinek (296) - 1 listopada
- 10. odcinek (297) - 8 listopada
- 11. odcinek (298) - 15 listopada
- 12. odcinek (299) - 22 listopada
- 13. odcinek (300) - 29 listopada
Kolejne epizody będzie można obejrzeć również online - w TVP VOD.
Niedawno TVP2 opublikowała również odświeżoną czołówkę serialu, w której ponownie można usłyszeć piosenkę "Więcej się da" w wykonaniu Piotra Kupichy i zobaczyć charakterystyczne animacje.
Do tej pory wyemitowano 16 sezonów "Rodzinki.pl", czyli łącznie 287 odcinków. Fabuła początkowo skupiała się na relacjach Natalii i Ludwika z dorastającymi synami, natomiast w późniejszych sezonach widzowie mogli obserwować wątki związane z przyjaciółmi rodziny, pierwszymi miłościami chłopców, jak również powiększania się rodziny. Wiązało się to z wprowadzeniem na ekrany nowych bohaterów.
W obsadzie znaleźli się:
- Małgorzata Kożuchowska jako Natalia Boska
- Tomasz Karolak jako Ludwik Boski
- Maciej Musiał jako Tomasz Boski
- Adam Zdrójkowski jako Jakub Boski
- Mateusz Pawłowski jak Kacper Boski
- Agata Kulesza jako Marysia
- Jacek Braciak jako Marek Nawrocki
- Olga Kalicka jako Magda
- Julia Wieniawa-Narkiewicz jako Paulina (Paula)
- Wiktoria Gąsiewska jako Agata
- Emilia Dankwa jako Zosia
- Halina Skoczyńska jako Janina Lipska
- Michał Grudziński jako Zenon Lipski
- Adam Sikora jako Filip
- Daniel Dziorek jako Bolo
- Magdalena Stużyńska-Brauer jako Viola
Premiera pierwszego odcinka "Rodzinki.pl" w sobotę, 6 września, o 20:00 w TVP2.
O TVP czytaj w Spider's Web: