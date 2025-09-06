REKLAMA
Rodzinka.pl 2025 - kiedy odcinki? Harmonogram emisji

Nowy sezon serialu "Rodzinka.pl" po pięciu latach przerwy zadebiutuje na ekranach telewizorów. W sieci pojawiła się już odświeżona czołówka, a niebawem widzowie będą mieli okazję obejrzeć premierowy epizod 17. sezonu. Kiedy premiera? Kiedy będą debiutowały nowe odcinki? Odpowiadamy.

Anna Bortniak
rodzinka pl odcinki 2025 harmonogram kiedy tvp2
W 2024 roku twórcy serialu "Rodzinka.pl" przekazali, że produkcja zostanie reaktywowana. Ucieszyło to z pewnością fanów serialu, którzy w 2020 roku dowiedzieli się, że "Rodzinka.pl" niespodziewanie zostaje zdjęta z anteny. Od tamtej pory wszelkie doniesienia na ten temat ucichły, aż do teraz,

Po tym, gdy poinformowano, że "Rodzinka.pl" zostanie reaktywowana, w lutym 2025 roku rozpoczęły się zdjęcia do produkcji. Potwierdzono wówczas, że do swoich ról wróci oryginalna obsada, czyli: Małgorzata Kożuchowska (Natalia Boska) i Tomasz Karolak (Ludwik Boski) oraz Maciej Musiał (Tomek Boski), Adam Zdrójkowski (Kuba Boski) i Mateusz Pawłowski (Kacper Boski).

Rodzinka.pl - kiedy odcinki? Harmonogram

Pierwszy odcinek 17. sezonu serialu "Rodzinka.pl" zadebiutuje w sobotę, 6 września o godzinie 20:00 na kanale TVP2. Kolejne będą emitowane co tydzień w sobotę o tej samej porze.

Najnowsza odsłona będzie składała się z 13 odcinków. Oto harmonogram:

  • 1. odcinek (288) - 6 września
  • 2. odcinek (289) - 13 września
  • 3. odcinek (290) - 20 września
  • 4. odcinek (291) - 27 września
  • 5. odcinek (292) - 4 października
  • 6. odcinek (293) - 11 października
  • 7. odcinek (294) - 18 października
  • 8. odcinek (295) - 25 października
  • 9. odcinek (296) - 1 listopada
  • 10. odcinek (297) - 8 listopada
  • 11. odcinek (298) - 15 listopada
  • 12. odcinek (299) - 22 listopada
  • 13. odcinek (300) - 29 listopada

Kolejne epizody będzie można obejrzeć również online - w TVP VOD.

Niedawno TVP2 opublikowała również odświeżoną czołówkę serialu, w której ponownie można usłyszeć piosenkę "Więcej się da" w wykonaniu Piotra Kupichy i zobaczyć charakterystyczne animacje.

Do tej pory wyemitowano 16 sezonów "Rodzinki.pl", czyli łącznie 287 odcinków. Fabuła początkowo skupiała się na relacjach Natalii i Ludwika z dorastającymi synami, natomiast w późniejszych sezonach widzowie mogli obserwować wątki związane z przyjaciółmi rodziny, pierwszymi miłościami chłopców, jak również powiększania się rodziny. Wiązało się to z wprowadzeniem na ekrany nowych bohaterów.

W obsadzie znaleźli się:

  • Małgorzata Kożuchowska jako Natalia Boska
  • Tomasz Karolak jako Ludwik Boski
  • Maciej Musiał jako Tomasz Boski
  • Adam Zdrójkowski jako Jakub Boski
  • Mateusz Pawłowski jak Kacper Boski
  • Agata Kulesza jako Marysia
  • Jacek Braciak jako Marek Nawrocki
  • Olga Kalicka jako Magda
  • Julia Wieniawa-Narkiewicz jako Paulina (Paula) 
  • Wiktoria Gąsiewska jako Agata
  • Emilia Dankwa jako Zosia
  • Halina Skoczyńska jako Janina Lipska
  • Michał Grudziński jako Zenon Lipski
  • Adam Sikora jako Filip
  • Daniel Dziorek jako Bolo
  • Magdalena Stużyńska-Brauer jako Viola

Premiera pierwszego odcinka "Rodzinki.pl" w sobotę, 6 września, o 20:00 w TVP2.

06.09.2025 07:33
