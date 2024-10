Apple TV+ rozwiązało poważny problem z 2. sezonem swojego najpopularniejszego serialu

Co prawda ustalanie szczegółów ciągle trwa, ale wszystko wskazuje na to, że "Dissection of a Murder" posłuży za inspirację do stworzenia 2. sezonu "Uznanego za niewinnego". Tym samym z serialu limitowanego produkcja stanie się serialem antologią. Pojawiły się nawet pomysły, jak w ramach zachowania kontynuacji wprowadzić do fabuły jedną czy dwie znane nam już postacie - tak jak to się dzieje w "Białym Lotosie" HBO. Na razie nie wiadomo czy to rzeczywiście jest do zrobienia.