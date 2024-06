Bedoes jurorem nowego programu Netfliksa. Trwają castingi

Wiadomo już, że raperskie talenty będą oceniać Bedoes, Dziarma i Sokół, czyli dobrze znani zawodnicy na rapowej scenie w Polsce. Skład został ogłoszony na oficjalnym profilu Netfliksa w mediach społecznościowych: "Bedoes 2115, DZIARMA i Sokół - na co dzień zupełnie różni, tym razem wspólnie szukają nowych rapowych talentów. Castingi do programu "Nowe Rozdanie: Rhythm + Flow Polska" trwają" - czytamy we wpisie.



Do informacji na temat jurorskiego składu postanowił się odnieść również sam Bedoes, który skomentował post Netfliksa: