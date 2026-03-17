Banksy już nie jest anonimowy. Koniec tajemnicy, czas liczyć kasę

Banksy stał się rozpoznawalny jeszcze pod koniec XX wieku. Głośno zrobiło się o nim w 1999 za sprawą muralu „The Mild Mild West”, na którym pluszowy miś rzucał koktajlem Mołotowa w policjantów. Już przyglądając się tej pracy można zauważyć cechy jego stylu. Niewinność, zaangażowanie społeczne i przede wszystkim bunt pokazywały sprzeciw wobec aparatów opresji, wojny, przemocy. W jego stylu czuć było echa brytyjskiego punk rocka i ruchu anarchistycznego, które stały w opozycji do władzy państwowej, a przede wszystkim do jej monopolu na przemoc.



Choć Banksy w swoich pracach kontestował kapitalizm i nadęcie świata sztuki, to bardzo często i chętnie grał z nim. Z jednej strony tworzył dzieła protestu, a z drugiej doskonale grał swoim wizerunkiem i zarobił na nich gigantyczne pieniądze (jego majątek szacuje się na ok. 50 mln dol). Słynna dziewczynka z balonikiem, która uległa zniszczeniu zaraz po wylicytowaniu jej za 1 mln funtów, od razu przecież zyskała na wartości. A on sam poprzez różne instytucje sprzedawał czy licencjonował swoje dzieła lub ich autoryzowane kopie.

REKLAMA

Banksy i jego wielka tajemnica

Anonimowość Banksy’ego wzięła się z działaniu na granicy lub wbrew prawu. Punkowy rodowód i uliczna sztuka wymagały ukrywania się przed policją. Jedna z pierwszych legend o artyście dotyczy przecież tego, jak wpadł na pomysł szablonów, które wykorzystywał do szybkiego odbijania swoich dzieł. Artysta miał uciekać przed policją i ukryć się pod ciężarówką, gdzie zobaczył numer seryjny na podwoziu.

A jednak ujawnienie jego tożsamości przez dziennikarzy nie sprawiło, że ceny jego dzieł spadły. Ba, wzrosły nawet.

Przypomnijmy, że pierwszy raz o tożsamości Banksy’ego usłyszeliśmy w lipcu 2008 roku. To wtedy brytyjski tabloid The Mail on Sunday opublikował wyniko swojego śledztwa, wskazują, iż tajemniczym artystą jest Robina Gunningham. Kilka lat później naukowcy z Queen Mary University w Londynie postanowili potwierdzić teorię gazety za pomocą technik policyjnych. Potwierdzili, że miejsca, w których pojawiały się jego prace, pasują do miejsc, gdzie przebywał Gunningham. W marcu tego roku Reuters dotarł między innymi do informacji, że artysta po publikacji bulwarówki zmienił nazwisko na David Jones.

Co dalej?

Kolejne dowody potwierdzają, że tożsamość Banksy’ego. Rozwianie tej tajemniczej mgły w pobliżu jego działalności z pewnością utrudni mu pracę. A z perspektywy odbiorców jego sztuki, cóż, od dawna Banksy nie jest tym, kim był, gdy uciekał przed policją i zamalowywał mury Bristolu swoimi pracami.

Dzisiaj nawet w polskich miastach organizowane są ładnie zaaranżowane wystawy z jego twórczością lub nawet autoryzowanymi dziełami. Bilety są bardzo drogie, a same imprezy organizowane są w komercyjnych przestrzeniach, co jest w absolutnej sprzeczności z tym, co Banksy reprezentował, gdy zaczynał swoją działalność. To odarcie go z tajemniczości jest po prostu dopełnieniem procesu, jaki przechodzi od lat. I wydaje się, że jest jego finałem.

Gdy przeglądam estymacje jego dzieł w domach aukcyjnych, to widzę gwałtowne ruchy. Część właścicieli wycofuje swoje przedmioty, inne otrzymują znacznie wyższe estymowane ceny, niż moglibyśmy się spodziewać patrząc na powolny spadek ich wartości. Oznacza to tylko tyle, że odarcie Banksy’ego z prywatności przyniesie zysk tym, którzy mają jego dzieła w swoich kolekcjach. Czy tak wygląda bunt?

REKLAMA

REKLAMA

Konrad Chwast 17.03.2026 15:00

