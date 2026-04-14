Sharon Stone w obsadzie 3. sezonu Euforii. Kogo gra słynna aktorka?

Ładowanie...

Sharon Stone to zdecydowanie jedna z najsłynniejszych amerykańskich aktorek. Choć karierę rozpoczęła jako modelka występująca w reklamach, z czasem na dobre związała się z kinem. Przygoda z wielkim ekranem zaczęła się od udziału w filmach Woody'ego Allena ("Wspomnienia z gwiezdnego pyłu"), Wesa Cravena ("Śmiertelne błogosławieństwo"), czy J. Lee Thompsona ("Kopalnie króla Salomona"). Kluczem do jej sukcesu okazały się lata 90. - wówczas Stone zyskała status gwiazdy po rolach w filmach Paula Verhoevena; najpierw "Pamięci absolutnej", a zwłaszcza w "Nagim instynkcie". Niedługo później otrzymała Złoty Glob za rolę w "Kasynie" Martina Scorsese. Przez wiele kolejnych lat miała na koncie ogrom ról - ostatnio mogliśmy ją oglądać w roli brutalnej Lendiny, antagonistki filmu "Nikt 2".

REKLAMA

Sharon Stone gra w 3. sezonie Euforii. Jej bohaterka ma szansę kraść drugi plan

3. sezon daje nam nowe spojrzenie na losy głównych bohaterów. Rue Bennett (Zendaya) próbowała po liceum wyjść na prostą, ale los sprawił, że jest zadłużona u dilerki narkotyków Laurie (Martha Kelly) i musi spłacić to, co jest jej winna, pracując dla niej i przemycając dragi. Cassie Howard (Sydney Sweeney) i Nate Jacobs (Jacob Elordi) mają się wkrótce pobrać, jednak dziewczyna, pragnąca sprawczości i finansowej niezależności, decyduje się robić równocześnie karierę na OnlyFans. Maddy (Alexa Demie) pracuje w hollywoodzkiej agencji talentów i jest menedżerką jednego z aktorów. Każdy orze, jak może...

W 3. sezonie do obsady dołączyło niejedno głośne nazwisko. Jednym z nich jest właśnie wspomniana wcześniej Sharon Stone. Mało prawdopodobne, żeby taka osobistość została sprowadzona do zaledwie epizodycznej obecności na małym ekranie. Pierwszy odcinek "Euforii" sugeruje nam, że choć do pierwszego planu bohaterce Stone będzie daleko, o tyle powinniśmy widywać ją na ekranie nierzadko i spodziewać się ciekawych momentów.

Stone wciela się bowiem w Patty Lance - pracującą w Warner Bros. hollywoodzką showrunnerkę, wizjonerkę tego, jak telewizja powinna wyglądać i oddziaływać na ludzkie emocje. Jest ona ważna dla tej historii przede wszystkim z powodu Lexi Howard (Maude Apatow), która pracuje jako jej asystentka. Z poprzedniego sezonu "Euforii" pamiętamy, że Lexi ma dryg do pisania (była autorką sztuki opartej na obserwacji swoich przyjaciół) i zdecydowanie nie planuje zadowalać się wyłącznie noszeniem kawy i szoferowaniem meleksa. Sygnał, że ma szansę na awans w jej oczach, pojawił się, gdy dziewczyna zasugerowała swojej szefowej nieco zmodyfikowany wygląd sceny. Rada okazała się cenna, a uwaga Lexi sprawiła, że rzeczywiście efekt był lepszy, niż w poprzednim przypadku.

Biorąc pod uwagę materiały zapowiadające serial, czuję, że postać Stone będzie pełniła w tym sezonie funkcję mentorki dla bohaterki granej przez Apatow, starej wyjadaczki, która zna branżę jak własną kieszeń. Póki co ciężko stwierdzić, czy okaże się tą, która otworzy drzwi dla młodego talentu, czy brutalnie zamknie je jej przed nosem. Pierwszy odcinek sugeruje ciekawą dynamikę między tymi bohaterkami. Nie obawiam się o ten wątek - Sharon Stone ma wystarczająco dużą charyzmę, by wyciągnąć z postaci Patti Lance smaczki i obudować ją w meta-komentarz dotyczący Hollywood i tego, jak wygląda praca w jego wnętrzu. Sama Stone jest posiadaczką wielkiego doświadczenia w tym zakresie jako aktorka i niewątpliwie będzie umiała przelać je na postać będącą po drugiej stronie kamery.

Euforia: obsada 3. sezonu serialu

Zendaya jako Rue Bennett

jako Rue Bennett Maude Apatow jako Lexi Howard

jako Lexi Howard Jacob Elordi jako Nate Jacobs

jako Nate Jacobs Sydney Sweeney jako Cassie Howard

jako Cassie Howard Alexa Demie jako Maddy Perez

jako Maddy Perez Hunter Schafer jako Jules Vaughn

jako Jules Vaughn Colman Domingo jako Ali Muhammed

jako Ali Muhammed Martha Kelly jako Laurie

jako Laurie Chloe Cherry jako Faye

jako Faye Eric Dane jako Cal Jacobs

jako Cal Jacobs Adewale Akinnuoye-Agbaje jako Alamo

jako Alamo Sharon Stone jako Patricia "Patty" Lance

jako Patricia "Patty" Lance Toby Wallace

Natasha Lyonne

Eli Roth

Trisha Paytas

Danielle Deadwyler

Rosalia

Marshawn Lynch

Kadeem Hardison

Darrell Britt-Gibson

Priscilla Delgado

James Landry Hébert

Anna Van Patten

Sam Trammell

Pierwszy odcinek "Euforii" jest dostępny do obejrzenia w HBO Max.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

REKLAMA

Adam Kudyba 14.04.2026 16:11

Ładowanie...