Sugestywne zdjęcie Sydney Sweeney zszokowało świat. Euforia szoruje po dnie

Na 3. sezon "Euforii" trzeba było trochę poczekać. Z dotychczas zapowiedzi wynika, że (prawdopodobnie) finałowa odsłona serialu HBO Max prędko nie zejdzie z języków fanów i komentatorów. Bohaterowie, których poznaliśmy jako licealistów z problemami, teraz są dorosłymi z problemami. Wiele znajomych twarzy powraca, łącznie z reżyserem serialu, Samem Levinsonem. Ta ostatnia wiadomość jest oczywista, ale paradoksalnie, może być najbardziej problematyczna.

Kadr z Sydney Sweeney szokuje internautów. Levinson, po co?

W 3. sezonie powraca znaczna większość głównych bohaterów, która zmaga się z dorosłym życiem poza murami liceum. Dochodzi do ponownego spotkania Rue Bennett (Zendaya), Nate'em Jacobsem (Jacob Elordi), Maddy Perez (Alexa Demie), Lexi Howard (Maude Apatow), Jules Vaughn (Hunter Schafer) oraz Cassie Howard (Sydney Sweeney). To właśnie wątek tej ostatniej wywołał wielką burzę, zanim na dobre się rozpoczął.

W 3. sezonie widzimy, że relacja Cassie oraz Nate'a zaszła w takie miejsce, że młodzi mają się wkrótce pobrać. Cassie, która chce mieć jakąś niezależność finansową, decyduje się otworzyć konto na serwisie OnlyFans, słynącym z zamieszczania przez twórców i twórczynie przede wszystkim erotycznych treści. Reszta sezonu zapewne rzuci większe światło na to, jak ta tematyka zostanie przedstawiona, oraz jak wpłynie ona na relację przyszłych małżonków.

Szok wzbudziło jednak nie tylko sam fakt, że w 3. sezonie "Euforii" będziemy świadkami Cassie tworzącej tego typu treści. Znacznie większy szum wywołało właśnie to, co bohaterka będzie tworzyć. W pierwszym odcinku mamy już do czynienia z sytuacją, w której dziewczyna przebiera się za psa, a od wczoraj internet jest wzburzony przez kadr, na którym Sweeney jest ubrana w...pieluchę i smoczek.

Biorąc pod uwagę generalny kierunek "Euforii", można byłoby przypuszczać, że za sprawą tego wątku i tej podobnych scen, Sam Levinson chciałby poddać krytyce sytuację, w której OnlyFans daje swoim twórcom finansową niezależność, a ciało czy szeroko pojęta sfera seksualna jest czymś, co można kupić, mieć dostęp, jeśli ma się odpowiednie pieniądze. W szerszym rozumieniu, to byłby dobry wstęp do krytyki kapitalistycznego systemu społecznego, który nie widzi niczego złego w utowarowieniu własnego ciała i zachęca do zarabiania w ten sposób.

Tak bym myślał, gdyby mój umysł szukał utopii. Niestety, biorąc pod uwagę dokonania Sama Levinsona, nie mam takich oczekiwań. Między 2. a 3. sezonem reżyser nakręcił "Idola" - jeden z absolutnie najgorszych, serialopodobnych produktów. Wpływ grającego jedną z głównych ról The Weeknda na scenariusz jest już legendą, zaś faktem - nadmierny i wyjątkowo niezręczny poziom seksualizacji nie tylko głównej bohaterki, ale i samej historii. Sieć dominowały komentarze o tym, że to, co prezentowali twórcy, jest bliższe obleśnym i aoglądalnym dla masowego widza fantazjom, niż fachowej, telewizyjnej robocie.

Oczywiście, po jednym ujęciu trudno wyciągać wielce głębokie wnioski, jednak obawy o to, jak zostanie przedstawiony wątek Cassie, są jak najbardziej zasadne. "Euforia" wcześniej mocno spotykała się z zarzutami o estetyzowanie problematyki związanej z narkotykami czy przemocą, nadawania "fajnego" klimatu temu, co jest toksyczne. Wygląda na to, że Levinson, natchniony swoim poprzednim serialowym dzieckiem, może chcieć znów zaserwować nam mniej krytyki zjawiska, a przedstawienia go w atrakcyjny wizualnie, i tym samym niewnikający w szczegóły problemu, sposób. Dotychczas pojawiające się opinie niestety sugerują właśnie taki obrót spraw.

Pierwszy odcinek "Euforii" jest dostępny do obejrzenia na HBO Max.

Adam Kudyba 13.04.2026 11:29

