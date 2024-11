Sherlock Holmes 3: wszystko, co wiemy o filmie. Są konkrety

Ojej, tak, to ciekawe, bo kiedyś były plany dotyczące historii o podróży w czasie. Plan ewoluował przez wiele lat, prawdopodobnie prawie dziesięć. Jest wielka chęć, aby go zrealizować. I wielka wola wśród nas wszystkich, aby zrobić to dobrze, znaleźć czas, znaleźć odpowiedni zespół. Wspaniałą rzeczą, którą wyniosłem z obu tych filmów, jest moja przyjaźń z Robertem i jego żoną Susan, oni bardzo wiele dla mnie znaczą. Mam nadzieję, że naprawdę to zrobimy. Jest nowa wersja scenariusza, ale jeszcze jej nie przeczytałem. A potem trzeba odpowiedzieć sobie na pytania: „Jak drogie to jest? I czy faktycznie możemy to zrobić?”. Mam tę przyjaźń, ale i doświadczenie pracy z Robertem, a on naprawdę wnosi do planu filmowego niezwykle błyskotliwą, zabawną, zmotywowaną i inspirującą jakość, i tęsknię za tym, żeby być częścią tego. To było wspaniałe doświadczenie.