Zaskakująca nowość HBO Max. Mało znane filmy o Shreku już w serwisie

Do serwisu HBO Max wpadła niespodzianka dla fanów Shreka. W serwisie zadebiutowały 3 produkcje z popularnego uniwersum od DreamWorks, które do tej pory nie były dostępne nigdzie indziej.

Anna Bortniak
"Shrek" składa się z czterech głównych filmów, a także dwóch spin-offów o Kocie w Butach. Mało kto wie, że w uniwersum znajdują się jednak jeszcze 3 produkcje, które do tej pory nie były dostępne w streamingu. Mowa o krótkometrażówkach od DreamWorks, z którymi fani w końcu mogą się zapoznać - produkcje trafiły do HBO Max.

Shrek - filmy krótkometrażowe trafiły do HBO Max

Wśród nowości serwisu od HBO znalazły się takie produkcje jak: "Shrek ma wielkie oczy", "Shrek i duch Lorda Farquaada", "Ciągnie świnki do... wilkołaka" i "Potwory kontra Obcy: Dynie-mutanty z kosmosu" (ta ostatnia nie należy do uniwersum Shreka, ale jest jedną z krótkometrażówek, którą również można obejrzeć w serwisie). Wszystkie z nich zrealizowane są w mrocznym klimacie i są idealnymi propozycjami na Halloween.

Niektórzy mogą kojarzyć krótkometrażówkę "Shrek i duch Lorda Farquaada" z 2003 roku jako "Shrek 3-D". Tytułowy władca w pierwszej części serii został pożarty przez Smoczycę, a teraz powraca jako duch z zaświatów. Duch Farquaada z pomocą swojego pomocnika Theloniousa porywa Fionę i zamierza zrzucić ją wodospadu, by po śmierci ponownie stanąć z nią na ślubnym kobiercu. Na ratunek księżniczce wyruszają Shrek, Osioł i Smoczyca.

Shrek - krótkometrażowe produkcje w HBO Max

"Shrek ma wielkie oczy" ("Scared Shrekless") to produkcja z 2010 roku, która koncentruje się na konkursie okazji Halloween. W ramach wydarzenia, które Shrek organizuje dla swoich przyjaciół - Fiony, Osła, Kota w Butach i innych - każdy musi opowiedzieć przerażającą historię. Wygra ten, którego historia okaże się być najstraszniejsza. Akcja rozgrywa się w nawiedzonym zamku lorda Farquaada.

Ostatnia, i zarazem najnowsza produkcja wśród trzech krótkometrażówek, to "Ciągnie świnki do wilkołaka". Produkcja opowiada o trzech świnkach: Heimlichu, Dieterze i Chefie, które mieszkają w małym domu. Kiedy w ich sąsiedztwie pojawia się wilk, Heimlich zauważa, że groźny sąsiad pod wpływem światła księżyca przemienia się w kobietę, która obsesyjnie próbuje schwytać świnki.

O Shreku czytaj w Spider's Web:

