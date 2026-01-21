REKLAMA
Na Prime Video wylądował nowy thriller z gwiazdą Gry o tron. Rzucicie się na niego

21 stycznia w Prime Video debiutuje nowy thriller z Sophie Turner w roli głównej. Pierwsze reakcje wskazują na to, że „Skok” to - wbrew wątpliwościom - naprawdę udany miniserial.

Michał Jarecki
skok prime video sophie turner
W „Skoku” („Steal”) gwiazda „Gry o tron”, Sophie Turner, wciela się w Zarę Dunne - pracownicę biurową, której miejsce pracy staje się celem dużego napadu. O serialu zagraniczne media piszą zgodnie: ten przyszły hit platformy jest zabójczo stylowy, fabularnie pogmatwany, a Sophie Turner wypada w nim znakomicie - ktoś przebąkuje nawet o najlepszej roli w jej karierze. Nie spodziewałem się po tym tytule zbyt wiele, ale teraz jestem zaintrygowany.

Sześcioodcinkowa produkcja oryginalna Amazona doczekała się, póki co, 5 recenzji, z czego cztery są pozytywne, a ta negatywna i tak podkreśla, że mamy do czynienia z rzeczą solidnie zrealizowaną, dobrze zagraną, poprawnie napisaną i wyreżyserowaną.

Skok - premiera nowego serialu Prime Video

Tytuł chętnie czerpie z innych współczesnych thrillerów streamingowych: od „Nocnego recepcjonisty”, przez „Dom z papieru”, aż po „Kulawe koniec” i „The Terminal List”. Jak można się spodziewać, tytułowy skok - z pozoru zwykły napad - wnet okaże się czymś znacznie bardziej skomplikowanym. Zdezorientowani śledczy szybko zaczynają spekulować, że za wszystkim stoją „byli wojskowi/byli funkcjonariusze służb specjalnych/państwowi agenci”. W tle majaczy jakaś ogromna konspiracja. Sięgająca, jakżeby inaczej, na sam szczyt.

A po drodze dostajemy retrospekcje wyjaśniające okoliczności prowadzące do „wielkiego skoku”, bohaterów próbujących stąpających po grząskim, moralnie niejednoznacznym gruncie, efektownie realizowane sekwencje szpiegowskich gierek oraz serię gwałtownych zwrotów akcji - takich bardziej i mniej wiarygodnych.

Co nie zagrało recenzentowi RogerEbert.com? Fabule zdarza się grzęznąć w ekspozycji i kliszach, pada sporo nieciekawych dialogów, a antagoniści to płaskie, generyczne jednostki bez grama mrocznej charyzmy (za to z jednym, nieciekawym, prymitywnie agresywnym członkiem grupy). Poza tym z tej najbardziej negatywnej opinii i tak można wyłowić wniosek, że na „Skoku” można przyjemnie spędzić czas.

Tak czy inaczej - nie ma wątpliwości, że subskrybenci serwisu rzucą się na tę produkcję. I wygląda na to, że tym razem nie będą rozczarowani.

Czytaj więcej:

Skok - obsada serialu Amazona

  • Sophie Turner – Zara Dunne
  • Archie Madekwe – Luke
  • Jacob Fortune-Lloyd – DCI Rhys Covac
  • Jonathan Slinger – mózg operacji / lider napadu
  • Andrew Howard – „Sniper”, brutalny członek ekipy napadowej
21.01.2026 14:34
