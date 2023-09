SkyShowtime z fenomenalną promocją. Korzystajcie, póki jeszcze się da - warto!

Serwis łączący w sobie oferty platform Peacock i Paramount+ umożliwił wykupienie miesięcznej subskrypcji w obniżonej cenie 14,99 zł za miesiąc. Zdecydowani klienci otrzymują gwarancję utrzymania tej ceny przez cały najbliższy rok. Co ważne, nie trzeba przy okazji opłacać całego rocznego abonamentu z góry - serwis co miesiąc ściągnie z konta wspomniane 15 zł. To aż dyszka mniej, niż cena standardowa (24,99 zł za miesiąc), a zatem 120 zł oszczędności w skali roku.



Oferta będzie ważna do 30 września 2023 do godziny 23:59. Po upływie roku umowa zostanie automatycznie przedłużona ze standardową ceną 24,99 zł miesięcznie, z możliwością rezygnacji w każdym momencie. Promka dotyczy tylko nowych abonentów.



