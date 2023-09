Jeden z najlepszych thrillerów zeszłego roku straszy na SkyShowtime. To paranoiczne kino podniesie wam ciśnienie

Biblioteka SkyShowtime wskoczyła w ostatnim czasie do ścisłej czołówki najciekawszych w moim odczuciu ofert streamingowych na rynku. Dostępny tam "Watcher" z 2022 roku to jeden z wielu tytułów, które wcześniej zostały pominięte w polskiej dystrybucji kinowej czy cyfrowej. Z tego względu najpewniej mało kto o nim słyszał - spróbuję to jednak naprawić, po raz kolejny polecając mniej popularną, a wciągającą i jakościową produkcję proponowaną przez platformę.



Piszę to z pełnym przekonaniem: ten "Watcher" (nie mylić z okropnym serialem "The Watcher" Netfliksa) to bez cienia wątpliwości jeden z najciekawiej zrealizowanych i najintensywniejszych thrillerów 2022 roku. Młoda aktorka (w tej roli fantastyczna, znana ze świetnych filmów grozy scream queen: Maika Monroe) przeprowadza się do nowego mieszkania w Bukareszcie. Z czasem Julia zaczyna się coraz bardziej lękać tajemniczego nieznajomego z pobliskiego apartamentowca - mężczyzna zdaje się ją obserwować, ale bohaterka jest w stanie wyrazić słowami swoich obaw. Zastanawia się, czy nie popada w paranoję. który zdaje się notorycznie ją obserwować. Co więcej, w mieście grasuje akurat seryjny morderca.



