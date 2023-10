Nadciąga wielkie kino. Ponad 250 filmów wpadło na SkyShowtime - część to prawdziwe arcydzieła

W ostatnim czasie z filmoteki SkyShowtime zniknęło nieco produkcji - tylko po to, by niedługo później tam wrócić. Teraz przyszedł czas na kolejne pozytywne zaskoczenie: potężny zastrzyk jakościowego kina spod szyldów wytwórni Universal Pictures, Paramount Pictures, Showtime oraz Peacock i Paramount+. Część tych filmów gościła w ofercie już wcześniej, ale pozostałe goszczą w serwisie pierwszy raz - i dotychczas były bardzo trudno dostępne na naszym streamingowym rynku.



Waszej uwadze polecamy m.in. kultowe cudeńka takie jak „Cop Land”, „Dziecko Rosemary”, „Footloose”, „Rzymskie wakacje”, „Spartakus”, „Sabrina”, „To wspaniałe życie”, „Wielki Gatsby”, „Zagraj dla mnie Misty”, „Noc żywych trupów”, „Ludzkie dzieci”, „A Ghost Story”, „Śniadanie u Tiffany’ego”, „My fair lady” czy „To wspaniałe życie”. A to zaledwie garść cudownych propozycji serwisu.