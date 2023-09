Jeden z najlepszych seriali tego roku wpadł na SkyShowtime. Rian Johnson dowiózł

Rian Johnson, Natasha Lyonne i kryminalny komediodramat - brzmi jak lista komponentów składających się na pierwszorzędną serialową rozrywkę. I tak też jest w istocie, bowiem "Poker Face" wsysa widza już w pierwszych minutach i za nic nie chce go wypluć. Może to i lepiej, że na SkyShowtime wylądowały póki co tylko pierwsze dwa odcinki, a kolejne będą trafiać tam co piątek - tę przyjemność warto sobie dawkować. Osobiście nie mogłem powstrzymać się przed binge'owaniem udostępnionych mediom epizodów, na skutek czego przegapiłem swoją zwyczajową porę zapadania w sen w tygodniu. O jakieś kilka godzin. I to mimo nietuzinkowej formy serii (o tym później).



Można "Ostatniego Jedi" nie lubić - choć osobiście upieram się, że są to jedne z najlepszych filmowych "Star Wars" - ale nie można odmówić Johnsonowi umiejętności scenopisarskich oraz wielkiego reżyserskiego talentu. W "Gwiezdnych wojnach" stawiał na swoim: odważył się powiedzieć coś świeżego, podważyć tradycje i oczekiwania (dużo tam błyskotliwej przekory, znakomitych pomysłów i realizacyjnych cudów). Jednak prawdziwą smykałkę reżyser ma do tworzenia kryminałów (czy to bardziej komediowych, czy poważniejszych, sięgających do tradycji heist movie lub science fiction): począwszy od znakomitego, klimatycznego noir w licealnej scenerii ("Kto ją zabił?"), poprzez autentycznie zabawną komedię o przekręcie ("Niesamowici bracia Bloom") i gęsty jak smoła thriller SF ("Looper"), aż po sprawiające mnóstwo frajdy, prześmiewcze "Na noże". A serial "Poker Face" z miejsca trafił do czołówki tej listy.



