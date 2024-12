SkyShowtime: największa promocja w historii serwisu zaraz się kończy

W kwietniu 2024 r. nastąpiły zmiany w ofercie SkyShowtime - wystartował wówczas plan abonamentowy Standard z reklamami za 19,99 zł/mies., a także Standard Plus za 24,99 zł/mies. Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, że obok dotychczasowych planów ma pojawić się zupełnie nowy, czyli Plan Premium. W ramach tej opcji subskrybenci mają możliwość oglądania produkcji nie tylko w jakości 4K (do tej pory treści były wyświetlanie wyłącznie w jakości Full HD), ale również na większej liczbie urządzeń (wcześniej były to tylko dwa urządzenia jednocześnie). Poza tym widzowie będą mogli pobierać do 100 tytułów, aby obejrzeć je offline. Za tę opcję trzeba będzie zapłacić 49,99 zł/mies.