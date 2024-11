„Slumdog. Milioner z ulicy” to jeden z flagowych filmów Danny’ego Boyle’a - zdobył aż osiem Oscarów (w tym za najlepszy film, reżyserię i scenariusz), zgarnął najwyższe noty od publiczności i dziennikarzy oraz odniósł komercyjny sukces. Minęło już jednak 16 lat od jego premiery i choć wciąż rozgrzewa serca widzów, to raczej nikt nie wiązał z nim nadziei na rozwój franczyzy. A jednak.



Wytwórnia Bridge7, założona w czerwcu ubiegłego roku przez związaną z Netfliksem Swati Shetty i byłego agenta CAA Granta Kessmana, zaliczy imponujący start. To właśnie ta spółka nabyła prawa do realizacji pełnometrażowego sequela oraz serialu opartego na głośnej produkcji.



Przypomnę, że zrealizowany podstawie książki Vikasa Swarupa oryginał opowiada historię 18-letniego Jamala (w tej roli Dev Patel), którego trudne życie i doświadczenia w slumsach Mumbaju dają mu narzędzia niezbędne, by wziąć udział w przypominającym „Milionerów” teleturnieju i odmienić swoje życie.