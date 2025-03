Śnieżka - recenzja filmu Disneya. Jak zwykle: wiele hałasu o nic

Gdy zatem otrząśniemy się z kuriozalnych światopoglądowych wojenek, dojrzymy, że Webb skutecznie zrealizował streszczone powyżej założenie. „Śnieżka” to kolejny dość bezpieczny, nieco bezbarwny aktorski remake Disneya, jakich było już wiele. Nie spodziewajcie się wielkich modyfikacji fabuły czy brawurowo nakreślonych nowych wątków. Nie jest to adaptacja jeden do jednego, ale wszelakie modernizacje - fabularna rozbudowa - w gruncie rzeczy nie zmieniły zbyt wiele; zgrabnie wpleciono je w ramy klasycznej baśni (często stanowią zresztą „urealniające” kontrapunkty). No, z paroma wyjątkami: na przykład książę to tym razem „zwykły facet”, zbuntowany Jonathan - i fajnie! - który dostał też ekipę koleżków. Ci z kolei razem prezentują się jakby przeniesiono ich tam prosto z serialu Disney Channel sprzed piętnastu lat. Dałoby się uciec od archetypów Disneya w sposób, który nie wywołuje drwiącego uśmiechu.



Największa ze zmian dotyczy, tak sądzę, finału: jest to zaskakujące, choć w żadnym wypadku nie rewolucyjne rozwiązanie, które sprawdziło się... zadowalająco. Poza tym - bez obaw. Webb sprawnie przeniósł oryginał do formatu live-action, odtwarzając większość ikonicznych scen i dostosowując nie nieco do oczekiwań nowego pokolenia.



Podobnie jak w oryginale - postacie są raczej jednowymiarowe, a cała fabuła szczątkowa (no, tu jest jej zauważalnie więcej, nie są to jednak poważnie pogłębione dodatki). W porządku. Problemem okazuje się raczej tempo narracji: w drugiej połowie filmu opowieść zaczyna przyśpieszać, przez co popędzana kulminacja jest wyprana z odpowiedniej dawki napięcia, z poczucia stawki.



Wygląda to naprawdę nieźle - znacznie lepiej niż w trailerach. W blockbusterach z ostatnich lat CGI potrafi odrzucać brzydotą, jednak tym razem krajobrazy - zwłaszcza te leśne (cudowne żółcie i zielenie) - są w większości przypadków atrakcyjne, klimatycznie baśniowe, momentami wręcz olśniewające. Pewnie, nie zabrakło zgrzytów i powiewów sztuczności, ale nie takich, od których krwawią oczy. Najbardziej bolą krasnoludki: są całkiem urocze, ale bywa, że prezentują się wyjątkowo koszmarnie, a Uncanny Valley uderza nas wielokrotnie podczas seansu.