Nowy Smarzowski już w Prime Video. To najmocniejszy polski film 2025 roku
Jeszcze kilka miesięcy temu, ze względu na jakość, tematykę i nazwisko reżysera, o tym filmie mówiła cała Polska. Teraz cała Polska będzie miała szansę na obejrzenie go w swoich czterech ścianach. "Dom dobry" właśnie trafił do oferty Prime Video i nie ulega wątpliwości, że może przyciągnąć uwagę widzów serwisu.
Wojciech Smarzowski to reżyser, który ma wyjątkowy dryg do poruszania tematów mocnych, pełnych mroku, takich o których wielu nie chce lub nie potrafi mówić. Brał już na tapet wiele, ale "Dom dobry", jego najnowszy film, zdaje się być również jego najgłośniejszym. Twórca porusza w nim kwestię związaną z przemocą domową, dynamiką na linii oprawca-ofiara oraz to, jak system traktuje osoby, wobec których taką przemoc się stosuje.
Dom dobry w Prime Video. Oglądajcie, póki gorące
Główną bohaterką "domu dobrego" jest Gosia (Agata Turkot) - dziewczyna, która miała swoje plany na przyszłość, jednak te zostały storpedowane, gdy musiała powrócić do rodzinnego domu i zająć się chorą, nadużywającą alkoholu matką (Agata Kulesza). Wkrótce kobieta angażuje się w internetową relację z Grześkiem (Tomasz Schuchardt). Oboje poznają się w prawdziwym życiu, a z czasem szybko zakochują się w sobie po uszy. Choć początkowo wszystko wygląda jak bajka, a Grzesiek jak rycerz, sygnały o przemocowej naturze mężczyzny zaczynają coraz mocniej dawać o sobie znać.
"Dom dobry" to zdecydowanie jedna z najważniejszych polskich produkcji ubiegłego roku. Jak każdy film Smarzowskiego - nie jest to opowieść, która należy do łatwo przyswajalnych. Smarzowski początkowo wyprowadza bohaterkę z pułapki, ale zaraz później wpędza ją w jeszcze większą, uderzając widza w splot słoneczny i trzymając za gardło.
Wielu stwierdzi "ech, typowy Smarzol". Ja twierdzę: i tak, i nie. Reżyser jest konsekwentny tematycznie, ale przy tym udaje mu się, oprócz festiwalu przemocy, opowiedzieć o zjawisku, przybliżyć jego mechanizmy, wpędzić w frustrację i dać się zapamiętać. Przede wszystkim ze względu na doskonałe aktorskie kreacje. Agata Turkot miała do zagrania niesamowicie ciężką, także fizycznie rolę i podołała jej, mistrzowsko obrazując bezsilność swojej bohaterki. Schuchardt jest równie niezwykły w swojej kreacji, zarówno jako troskliwy i zdecydowany facet, ale również, gdy wychodzi z niego potwór - wtedy potrafi autentycznie przerażać.
Dom dobry - obsada filmu
- Agata Turkot jako Gosia Nowak
- Tomasz Schuchardt jako Grzesiek Nowak
- Agata Kulesza jako matka Gosi
- Maria Sobocińska jako siostra Gosi
- Arkadiusz Jakubik jako ksiądz Bogdan
- Julia Kijowska jako Halina
- Michał Czernecki jako aspirant Śliz
- Robert Wabich jako Zygmunt
- Łukasz Gawroński jako Edek
"Dom dobry" jest już dostępny do obejrzenia na Prime Video.
