Nowy Smarzowski już w Prime Video. To najmocniejszy polski film 2025 roku

Wojciech Smarzowski to reżyser, który ma wyjątkowy dryg do poruszania tematów mocnych, pełnych mroku, takich o których wielu nie chce lub nie potrafi mówić. Brał już na tapet wiele, ale "Dom dobry", jego najnowszy film, zdaje się być również jego najgłośniejszym. Twórca porusza w nim kwestię związaną z przemocą domową, dynamiką na linii oprawca-ofiara oraz to, jak system traktuje osoby, wobec których taką przemoc się stosuje.

Dom dobry w Prime Video. Oglądajcie, póki gorące

Główną bohaterką "domu dobrego" jest Gosia (Agata Turkot) - dziewczyna, która miała swoje plany na przyszłość, jednak te zostały storpedowane, gdy musiała powrócić do rodzinnego domu i zająć się chorą, nadużywającą alkoholu matką (Agata Kulesza). Wkrótce kobieta angażuje się w internetową relację z Grześkiem (Tomasz Schuchardt). Oboje poznają się w prawdziwym życiu, a z czasem szybko zakochują się w sobie po uszy. Choć początkowo wszystko wygląda jak bajka, a Grzesiek jak rycerz, sygnały o przemocowej naturze mężczyzny zaczynają coraz mocniej dawać o sobie znać.

"Dom dobry" to zdecydowanie jedna z najważniejszych polskich produkcji ubiegłego roku. Jak każdy film Smarzowskiego - nie jest to opowieść, która należy do łatwo przyswajalnych. Smarzowski początkowo wyprowadza bohaterkę z pułapki, ale zaraz później wpędza ją w jeszcze większą, uderzając widza w splot słoneczny i trzymając za gardło.

Wielu stwierdzi "ech, typowy Smarzol". Ja twierdzę: i tak, i nie. Reżyser jest konsekwentny tematycznie, ale przy tym udaje mu się, oprócz festiwalu przemocy, opowiedzieć o zjawisku, przybliżyć jego mechanizmy, wpędzić w frustrację i dać się zapamiętać. Przede wszystkim ze względu na doskonałe aktorskie kreacje. Agata Turkot miała do zagrania niesamowicie ciężką, także fizycznie rolę i podołała jej, mistrzowsko obrazując bezsilność swojej bohaterki. Schuchardt jest równie niezwykły w swojej kreacji, zarówno jako troskliwy i zdecydowany facet, ale również, gdy wychodzi z niego potwór - wtedy potrafi autentycznie przerażać.

"Dom dobry" jest już dostępny do obejrzenia na Prime Video.

23.01.2026

