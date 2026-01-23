REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Nowy Smarzowski już w Prime Video. To najmocniejszy polski film 2025 roku

Jeszcze kilka miesięcy temu, ze względu na jakość, tematykę i nazwisko reżysera, o tym filmie mówiła cała Polska. Teraz cała Polska będzie miała szansę na obejrzenie go w swoich czterech ścianach. "Dom dobry" właśnie trafił do oferty Prime Video i nie ulega wątpliwości, że może przyciągnąć uwagę widzów serwisu.

Adam Kudyba
dom dobry gdzie prime video
REKLAMA

Wojciech Smarzowski to reżyser, który ma wyjątkowy dryg do poruszania tematów mocnych, pełnych mroku, takich o których wielu nie chce lub nie potrafi mówić. Brał już na tapet wiele, ale "Dom dobry", jego najnowszy film, zdaje się być również jego najgłośniejszym. Twórca porusza w nim kwestię związaną z przemocą domową, dynamiką na linii oprawca-ofiara oraz to, jak system traktuje osoby, wobec których taką przemoc się stosuje.

REKLAMA

Dom dobry w Prime Video. Oglądajcie, póki gorące

Główną bohaterką "domu dobrego" jest Gosia (Agata Turkot) - dziewczyna, która miała swoje plany na przyszłość, jednak te zostały storpedowane, gdy musiała powrócić do rodzinnego domu i zająć się chorą, nadużywającą alkoholu matką (Agata Kulesza). Wkrótce kobieta angażuje się w internetową relację z Grześkiem (Tomasz Schuchardt). Oboje poznają się w prawdziwym życiu, a z czasem szybko zakochują się w sobie po uszy. Choć początkowo wszystko wygląda jak bajka, a Grzesiek jak rycerz, sygnały o przemocowej naturze mężczyzny zaczynają coraz mocniej dawać o sobie znać.

"Dom dobry" to zdecydowanie jedna z najważniejszych polskich produkcji ubiegłego roku. Jak każdy film Smarzowskiego - nie jest to opowieść, która należy do łatwo przyswajalnych. Smarzowski początkowo wyprowadza bohaterkę z pułapki, ale zaraz później wpędza ją w jeszcze większą, uderzając widza w splot słoneczny i trzymając za gardło.

Wielu stwierdzi "ech, typowy Smarzol". Ja twierdzę: i tak, i nie. Reżyser jest konsekwentny tematycznie, ale przy tym udaje mu się, oprócz festiwalu przemocy, opowiedzieć o zjawisku, przybliżyć jego mechanizmy, wpędzić w frustrację i dać się zapamiętać. Przede wszystkim ze względu na doskonałe aktorskie kreacje. Agata Turkot miała do zagrania niesamowicie ciężką, także fizycznie rolę i podołała jej, mistrzowsko obrazując bezsilność swojej bohaterki. Schuchardt jest równie niezwykły w swojej kreacji, zarówno jako troskliwy i zdecydowany facet, ale również, gdy wychodzi z niego potwór - wtedy potrafi autentycznie przerażać.

Dom dobry - obsada filmu

  • Agata Turkot jako Gosia Nowak
  • Tomasz Schuchardt jako Grzesiek Nowak
  • Agata Kulesza jako matka Gosi
  • Maria Sobocińska jako siostra Gosi
  • Arkadiusz Jakubik jako ksiądz Bogdan
  • Julia Kijowska jako Halina
  • Michał Czernecki jako aspirant Śliz
  • Robert Wabich jako Zygmunt
  • Łukasz Gawroński jako Edek

"Dom dobry" jest już dostępny do obejrzenia na Prime Video.

PRIME VIDEO
Prime Video
Dom dobry
Prime Video
REKLAMA

Więcej o "Domu dobrym" przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA
Adam Kudyba
23.01.2026 10:02
Tagi: Co obejrzeć?Polskie filmyPrime VideoWojciech Smarzowski
Najnowsze
8:51
Harry Styles ogłosił trasę koncertową 2026. Na liście Europa
Aktualizacja: 2026-01-23T08:51:39+01:00
21:21
Gdzie obejrzeć najlepsze filmy nominowane do Oscarów 2026?
Aktualizacja: 2026-01-22T21:21:00+01:00
20:22
Kiedy 3. sezon serialu o Percym Jacksonie? Szybciej, niż myśleliśmy
Aktualizacja: 2026-01-22T20:22:00+01:00
19:33
Dlaczego filmy wyglądają coraz gorzej? Na pewno to zauważyliście
Aktualizacja: 2026-01-22T19:33:00+01:00
19:01
Bugonia nareszcie online. Gdzie obejrzeć sci-fi obsypane nominacjami do Oscarów?
Aktualizacja: 2026-01-22T19:01:00+01:00
18:34
Rozpoznałeś, kto gra Super Mutanta w Falloucie? Wygląd to jedno, ale ten głos!
Aktualizacja: 2026-01-22T18:34:00+01:00
17:49
Masz tylko miesiąc na wymianę iPhone'a i iPada. HBO Max przestanie działać
Aktualizacja: 2026-01-22T17:49:25+01:00
16:57
A jednak Polaków też nominowano do Oscarów 2026
Aktualizacja: 2026-01-22T16:57:49+01:00
16:23
Horror pobił rekord Oscarów. I dobrze, bo ten film wyrywa z butów
Aktualizacja: 2026-01-22T16:23:48+01:00
15:24
Mamy zwiastun filmu Glorious Summer. Nagrodzono go na festiwalu w Gdyni
Aktualizacja: 2026-01-22T15:24:52+01:00
14:41
Oscary 2026: nominacje. Padł historyczny rekord
Aktualizacja: 2026-01-22T14:41:12+01:00
14:23
Kim jest Jaśmina Polak? Aktorka zagra w Nocach i dniach od Netfliksa
Aktualizacja: 2026-01-22T14:23:58+01:00
12:42
W nowej trylogii Star Wars ma powrócić ważna postać. Czy to przełom?
Aktualizacja: 2026-01-22T12:42:05+01:00
12:03
Netflix anulował głośny serial. Gillian Anderson odrzucona
Aktualizacja: 2026-01-22T12:03:35+01:00
10:27
Zwierzogród 2 zmierza do VOD. Zaraz będzie dostępny online
Aktualizacja: 2026-01-22T10:27:06+01:00
10:11
Żyjemy w przyszłości. Konkurs Red Dot Award to dowód
Aktualizacja: 2026-01-22T10:11:00+01:00
10:03
Tak wygląda 3. sezon 1670. Zaskakujące pierwsze zdjęcia
Aktualizacja: 2026-01-22T10:03:23+01:00
9:50
Tom Cruise wraca na wielki ekran. Przejdzie potężną transformację
Aktualizacja: 2026-01-22T09:50:14+01:00
8:23
Kolory zła: Czerń leci na Netfliksa. Kiedy wielka premiera?
Aktualizacja: 2026-01-22T08:23:08+01:00
21:27
Serial Fallout w grach wideo. Gdzie warto iść, żeby poczuć się jak Ghul?
Aktualizacja: 2026-01-21T21:27:27+01:00
16:39
Dunk z Rycerza Siedmiu Królestw jest związany z bohaterką Gry o tron. Jak?
Aktualizacja: 2026-01-21T16:39:00+01:00
15:16
Karol Pocheć jest wybitny w serialu Niebo. Rok w piekle. Drugi plan jest jego
Aktualizacja: 2026-01-21T15:16:00+01:00
14:34
Na Prime Video wylądował nowy thriller z gwiazdą Gry o tron. Rzucicie się na niego
Aktualizacja: 2026-01-21T14:34:08+01:00
14:11
Skasowali świetny serial, choć przebił on Wiedźmina. Netflix, o co chodzi?
Aktualizacja: 2026-01-21T14:11:00+01:00
13:52
Wraca najsmutniejszy serial TVP. Tak, mowa o Rodzince.pl
Aktualizacja: 2026-01-21T13:52:16+01:00
12:07
Będzie specjalny film "TO". Stephen King go pobłogosławił
Aktualizacja: 2026-01-21T12:07:56+01:00
11:02
Władca Pierścieni wraca do kin. W tej wersji zwala z nóg
Aktualizacja: 2026-01-21T11:02:04+01:00
9:57
Obłędny zwiastun Ołowianych dzieci Netfliksa. Mrozi krew w żyłach
Aktualizacja: 2026-01-21T09:57:14+01:00
9:49
Tak wygląda Bukrewicz jako Borysewicz. Tak Netflix widzi Lady Pank
Aktualizacja: 2026-01-21T09:49:00+01:00
9:01
Zazdroszczę, że dopiero zobaczycie ten serial Apple TV. Jest oszałamiający
Aktualizacja: 2026-01-21T09:01:34+01:00
22:02
Od boskiego fantasy Prime Video się nie oderwiecie. To adaptacja globalnego fenomenu
Aktualizacja: 2026-01-20T22:02:00+01:00
21:21
Widzowie Prime Video oszaleli na punkcie filmu katastroficznego. Wiem dlaczego
Aktualizacja: 2026-01-20T21:21:00+01:00
20:13
Jajo pojawił się już w Grze o tron. Kim jest giermek z Rycerza Siedmiu Królestw?
Aktualizacja: 2026-01-20T20:13:00+01:00
19:15
Najbardziej bezczelny film wojenny XXI wieku robi dywersję na Netfliksie
Aktualizacja: 2026-01-20T19:15:00+01:00
18:02
Zakończenie 28 lat później: Świątyni kości to gratka dla fanów. Co dalej?
Aktualizacja: 2026-01-20T18:02:00+01:00
17:31
Netflix ujawnił polskie nowości na 2026 rok. Jest grubo, będzie grubiej
Aktualizacja: 2026-01-20T17:31:49+01:00
17:06
Rycerz Siedmiu Królestw to piękny dowód na to, że Westeros żyje. To produkcja, którą trzeba znać
Aktualizacja: 2026-01-20T17:06:21+01:00
16:01
Syn Beckhamów rozpętał burzę. Ujawnił prawdę o rodzicach
Aktualizacja: 2026-01-20T16:01:00+01:00
16:00
Kim jest hedge knight w Rycerzu Siedmiu Królestw? Od tego pytania aż boli głowa
Aktualizacja: 2026-01-20T16:00:53+01:00
14:52
Użytkownicy HBO Max pokochali to fantasy. Jest magiczne
Aktualizacja: 2026-01-20T14:52:35+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA