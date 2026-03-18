Nowy zwiastun Spider-Man: Całkiem nowy dzień. Trzymajcie rajtuzy

W tym roku mają miejsce dwie duże premiery, które zapewne wyznaczą przyszłość filmowego uniwersum Marvela. W grudniu na wielkim ekranie zobaczymy "Avengers: Doomsday", ale zanim to nastąpi, zejdziemy na ziemię i ponownie (po raz czwarty w solowej produkcji!) spotkamy się z Peterem Parkerem i sprawdzimy, jak wygląda nowy etap jego życia. Zapowiada się znakomite, superbohaterskie kino z prawdziwego zdarzenia.

Akcja filmu "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" rozgrywa się po wydarzeniach z "Bez drogi do domu". Wówczas, wskutek zaklęcia Doktora Strange'a, cały świat zapomniał o tym, kim jest Spider-Man. Peter Parker (Tom Holland) rozpoczyna nowy rozdział w swoim życiu - stara się pogodzić studia, dorywczą pracę i bycie superbohaterem z sąsiedztwa. Zostaje jednak uwikłany w sytuację, która nie pozwoli mu na spokój - jego drogi przetną się m.in. z Punisherem (Jon Bernthal), Bruce'em Bannerem (Mark Ruffalo) oraz tajemniczą młodą kobietą (Sadie Sink). Poniżej możecie zobaczyć zwiastun filmu:

Dzień przed jego opublikowaniem Tom Holland ogłosił premierę zapowiedzi. Jak się okazało w kolejnych godzinach, przed wrzuceniem pełnego zwiastuna, do sieci zaczęły trafiać 2/3-sekundowe klipy, a w gestii widzów leżało "złożenie ich w całość". Przyznam, że to całkiem pomysłowa koncepcja, która nie ujawniła nam wszystkiego, ale wystarczająco zainteresowała. Ostateczna zapowiedź wskazuje, że Parker będzie chciał być blisko z MJ, która ma nowego chłopaka i jest nieświadoma tożsamości Spider-Mana, zaliczy bliskie spotkanie z Punisherem (i jego vanem). Sama historia zdaje się mieć znacznie mroczniejszy ton, niż dotychczas, a głównego bohatera film pokaże jako smutnego, zmęczonego, silnie przejechanego przez życie

W "Całkiem nowym dniu" reżyserskie stery przejął Destin Daniel Cretton ("Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni"). Było to jasnym sygnałem, że nowy film z Pajączkiem będzie spektakularny i zostanie wykonana spora praca nad scenami kaskaderskimi, w tym choreografiami walk. W ostatnich miesiącach Internet podbijały filmiki z planów zdjęciowych, na których widać było imponujące próby stworzenia jak najlepszych efektów praktycznych. Szum wokół nowego filmu o Spider-Manie jest intensywny i jak najbardziej zasadny - z jednej strony, prawdopodobnie dostaniemy bardziej przyziemną, "uliczną" historię o Parkerze, z drugiej, nie zabraknie intensywnych walk, scen akcji i popisów pajęczej mocy.

Spider-Man: Całkiem nowy dzień - obsada filmu

Tom Holland jako Peter Parker/Spider-Man

jako Peter Parker/Spider-Man Zendaya jako MJ

jako MJ Jacob Batalon jako Ned Leeds

jako Ned Leeds Jon Bernthal jako Frank Castle/Punisher

jako Frank Castle/Punisher Mark Ruffalo jako Bruce Banner/Hulk

jako Bruce Banner/Hulk Michael Mando jako Mac Gargan/Skorpion

jako Mac Gargan/Skorpion Marvin Jones III jako Lonnie Lincoln/Tombstone

jako Lonnie Lincoln/Tombstone Sadie Sink

Liza Colon-Zayas

Tramell Tillman

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" w kinach od 31 lipca.

Więcej o Marvelu przeczytacie na Spider's Web:

Adam Kudyba 18.03.2026 12:14

