Nowy film o Spider-Manie już pobił rekord. Wróżę: to będzie kasowy hit
Zwykle bywa tak, że gdy dany film jest już na wielkim ekranie, to wtedy słyszymy o statystykach z nim związanych. W przypadku "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" okazało się, że ustanowił on nowy rekord na długo przed kinową premierą.
Trzeba przyznać, że ostatnie dni były szczególnie płodne, jeśli chodzi o imponujące zwiastuny. Trzy dni temu do sieci trafiła zapowiedź "Diuny: Części trzeciej", finału epickiej sagi w reżyserii Denisa Villeneuve. Jakby tego było mało, w podobnym czasie zaczęto wypuszczać sekundowe klipy, składające się na finalny zwiastun nowego filmu o Spider-Manie. Zapowiedź dzieła o Pajączku została opublikowana dzień później i zagwarantowała nam sporo intrygujących wrażeń.
Rekordowy zwiastun Całkiem nowego dnia. Nowy film o Spider-Manie na szczycie
Peter Parker (Tom Holland) próbuje ułożyć sobie życie na nowo. Nie jest to łatwe - zajęć w postaci walki z przestępcami nie brakuje, a poza nią czuje się bardzo samotny i opuszczony, co jest skutkiem poświęcenia, którego dokonał, by uratować świat. Z czasem jego drogi przetną się z Punisherem (Jon Bernthal), tajemniczą postacią (Sadie Sink), w pewnym momencie - najprawdopodobniej gdy dostrzeże zatrważające zmiany w swoim organizmie - zdecyduje się poprosić o pomoc profesora Bannera (Mark Ruffalo).
Fabuła zapowiada znacznie mroczniejszy, poważniejszy i w gruncie rzeczy momentami przerażający ton nadchodzącej historii. Zapowiedź filmu robi na wielu poziomach obiecujące wrażenie i widać tu rękę Destina Daniela Crettona. Reżyser, którego możemy znać chociażby z pracy nad "Shang-Chi i legendą dziesięciu pierścieni" czy "Wonder Manem", tym razem stoi za kamerą nowej produkcji poświęconej Spider-Manowi. Po zwiastunie czuć, że z jednej strony twórca postawi na silny aspekt psychologiczny głównego bohatera, zaś z drugiej - na znakomicie nakręcone sceny akcji.
Zwiastun filmu "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" odbił się bardzo szerokim echem. To nic dziwnego: sama postać jest bowiem popularną od dekad marką, która łączy pokolenia, jest obecna w przestrzeni publicznej od dawna, czy to pod formą aktorskiego, czy animowanego kina. Jak podaje World of Reel, Sony podzieliło się informacją na temat oglądalności zwiastuna filmu. Liczba robi niesamowite wrażenie - od momentu środowej premiery trailer "Spider-Mana: Całkiem nowego dnia" obejrzało 718,6 mln widzów!
To absolutnie niesamowity wynik, bijący na głowę dotychczasową czołówkę rankingu najchętniej oglądanych zwiastunów: dotychczas to miano należało do trailera "Deadpool & Wolverine" i jego oglądalności w postaci 365 milionów (a zatem niemal dwa razy mniej, niż w przypadku nowego "Spider-Mana"). Znacząco pozostawił on w tyle zwiastuny innych filmów, m.in. "Avengers: Koniec gry (268 mln), "Supermana" (250 mln), czy "Diabeł ubiera się u Prady 2" (222 mln).
"Całkiem nowy dzień" zupełnie odjechał konkurencji, co dobrze wróży także w kontekście box office'u. Poprzedni film z serii o Pajączku, "Bez drogi do domu", zarobił gigantyczne 1,9 mld dolarów na całym świecie (oglądalność zwiastuna wyniosła 355,5 mln). Jeśli już teraz mamy do czynienia z takimi liczbami, szanse na przebicie tej kwoty mogą być większe, niż się wydawało.
Spider-Man: Całkiem nowy dzień - obsada filmu
- Tom Holland jako Peter Parker/Spider-Man
- Zendaya jako MJ
- Jacob Batalon jako Ned Leeds
- Jon Bernthal jako Frank Castle/Punisher
- Mark Ruffalo jako Bruce Banner/Hulk
- Michael Mando jako Mac Gargan/Skorpion
- Marvin Jones III jako Lonnie Lincoln/Tombstone
- Sadie Sink
- Liza Colon-Zayas
- Tramell Tillman
"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" w kinach od 31 lipca.
