Najnowszy "Spider-Man" porwie was z kanapy do multiwersum. Kinowy hit zaraz trafi na VOD

To dobry czas dla fanów Spider-Mana. Chwilę temu na Netfliksa wleciało bowiem "Bez drogi do domu", dołączając do m.in. dostępnej już wcześniej na platformie trylogii Sama Raimiego czy poprzednich odsłon filmów MCU z Tomem Hollandem w roli głównej. Już niedługo w serwisach VOD zadebiutuje natomiast najnowsza pełnometrażowa produkcja z Człowiekem Pająkiem, która zaledwie w czerwcu zagościła na ekranach kin.



Ok, nie umniejszając Spider-Manom od MCU, to jednak animowany "Spider-Man: Uniwersum" szturmem podbił serca fanów, którzy od 2018 roku z niecierpliwością czekali na sequel. Hype zdążył się rozrosnąć do niebotycznych rozmiarów, ale kiedy "Poprzez multiwersum" dwa miesiące temu trafiło do kin, okazało się, że bardzo słusznie. Bo twórcom udało się przebić poprzednika.



Czytaj także: