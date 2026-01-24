REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Muzyczny hit już w streamingu. Jeremy Allen White wymiata

Jeremy Allen White ma stałe miejsce w bibliotece polskich widzów Disney+. To na tej platformie można bowiem oglądać kultowy serial "The Bear" z jego udziałem. W piątek oferta platformy powiększyła się o fantastyczną, biograficzną produkcję z udziałem tego aktora.

Adam Kudyba
springsteen film disney premiera
REKLAMA

Nie będę owijał w bawełnę - do okolic 2022 roku praktycznie w ogóle nie wiedziałem, kim jest Jeremy Allen White. Nie byłem zaznajomiony za bardzo z "Shameless', w którym grał przez 10 lat, i które realnie było jego pierwszym dużym krokiem ku wielkiej karierze. Jak pewnie niemała część odbiorców, poznałem go lepiej w "The Bear". To właśnie ten tytuł ujawnił pełnię talentu White'a, który zgarnął już trzy Złote Głoby i przebiera w propozycjach. Efekt jednej z nich mogliśmy zobaczyć w 2025 roku, a teraz, jeśli ktoś nie zdążył wybrać się do kina, będzie miał szansę nadrobić zaległości w Disney+.

Jest tego więcej: Ustaw Spider's Web jako preferowane medium w Google

REKLAMA

Springsteen: Ocal mnie od nicości już w Disney+. Nie możecie tego przegapić

Mowa oczywiście o filmie "Springsteen: Ocal mnie od nicości" - biograficznej produkcji w reżyserii Scotta Coopera poświęconej, jak można się domyślić, samemu Bruce'owi Springsteenowi, ikonie amerykańskiej muzyki, autorowi takich hitów jak "Born in the USA', "Born to Run", czy "Streets of Philadelphia".

1981 rok. Bruce Springsteen (Jeremy Allen White) właśnie zagrał znakomity i niezwykle wyczerpujący koncert. Coraz więcej ludzi przychodzi oglądać jak gra i śpiewa, a w parze z tym idą oczywiście m.in. rosnąca sława i coraz większe oczekiwania ze strony studia. Bruce zaczyna coraz mocniej pragnąć wyciszenia, schronić się przed otaczającym go szumem. Postanawia wrócić do rodzinnych stronach i wynająć tam dom. Z czasem zaczyna pracować nad "Nebraską" - najbardziej osobistym albumem Springsteena, za sprawą którego artysta próbuje stawić czoło swoim demonom, uwolnić się od przeszłości i przepracować dawne krzywdy.

Stwierdzenie zawarte w tytule absolutnie nie jest, moim zdaniem, przesadą. "Springsteen: Ocal mnie od nicości" to spełniony, muzyczny film biograficzny, który należy do grona najlepszych w swoim gatunku. Scott Cooper, reżyser filmu, postanowił nie szukać taniej, pełnej klisz sensacji. Spróbował znaleźć w Springsteenie żywego człowieka, który nie potrafi zostawić za sobą przeszłości, a co za tym idzie: stworzyć przyszłości. To historia faceta, który wielu emocji nie przepracował, a gdy powróciły - nie umiał sobie z nimi poradzić. W mało którym filmie tego typu, zdrowie psychiczne jest tak silnym i spójnym elementem historii.

Oprócz kameralnej i bardzo wrażliwej, przyziemnej opowieści, "Springsteen: Ocal mnie od nicości" to również popis znakomitego aktorstwa i niezwykłych wokalnych zdolności. Jeremy Allen White może nie jest wizualnym bliźniakiem Bruce'a, ale na poziomie wcielania się w rolę wykonuje niesamowitą robotę, wiernie oddając nie tylko charyzmę sceniczną artysty, ale przede wszystkim - jego połamaną duszę. Jeszcze bardziej imponuje jako wokalista - byłem w autentycznym szoku, gdy usłyszałem chociażby "Born in the USA". Byłem święcie przekonany, że Jeremy uprawia lip sync, że to niemożliwe tak mocno i tak dobrze zbliżyć się do charakterystycznego "ryku" Bossa - a jednak. Oddać szacunek należy również Stephenowi Grahamowi, Odessie Young i Jeremy'emu Strongowi - każde z wymienionych aktorów doskonale zagospodarowało drugi plan.

"Springsteen: Ocal mnie od nicości" to jedna z najmocniejszych premier streamingowych początku 2026 roku. Wierzę, że tak jak wielu doceniło go na wielkim ekranie, tak widzowie Disney+ również się nim zachwycą.

"Springsteen: Ocal mnie od nicości" od piątku 23 stycznia jest dostępny do obejrzenia w Disney+.

REKLAMA

Więcej o ofercie Disney+ przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA
Adam Kudyba
24.01.2026 14:29
Tagi: Co obejrzeć?Disney+
Najnowsze
13:19
Wszystkie Kolory zła. W jakiej kolejności czytać kryminały?
Aktualizacja: 2026-01-24T13:19:00+01:00
12:15
Trzyma w napięciu bardziej niż niejeden thriller. Cudny film wreszcie online
Aktualizacja: 2026-01-24T12:15:00+01:00
11:49
Najlepsza rola Tomasza Kota. Nie zapomnę jej na długo
Aktualizacja: 2026-01-24T11:49:00+01:00
10:14
Ale się porobiło na Disney+. Użytkownicy oszaleli
Aktualizacja: 2026-01-24T10:14:00+01:00
9:10
Użytkownicy Prime Video ścigają doskonałe dreszczowce. Ciągle im mało
Aktualizacja: 2026-01-24T09:10:38+01:00
8:35
Netflix przypomniał mi o tym druzgocącym thrillerze. Nie ma złych ocen
Aktualizacja: 2026-01-24T08:35:00+01:00
7:01
Czy będzie 28 lat później 3? Właśnie to chciałem usłyszeć
Aktualizacja: 2026-01-24T07:01:00+01:00
20:33
Doskonały serial Apple TV wrócił. Nie wierzyłam, że 2. sezon będzie tak dobry
Aktualizacja: 2026-01-23T20:33:00+01:00
20:16
Jak się z tego filmu wychodzi? Nowa adaptacja kultowej gry to porażka
Aktualizacja: 2026-01-23T20:16:00+01:00
19:55
Kiedy premiera serialowej Lalki na Nefliksie? Jeszcze poczekamy, ale warto
Aktualizacja: 2026-01-23T19:55:00+01:00
19:34
Disney+ wypuścił obrzydliwy serial. Nie mogłam się oderwać
Aktualizacja: 2026-01-23T19:34:29+01:00
16:15
Nowy serial Marvela szokuje. Pamiętasz terrorystę sprzed 13 lat?
Aktualizacja: 2026-01-23T16:15:01+01:00
16:14
Netflix po cichu skasował swój popularny serial. Fani rwą włosy z głowy
Aktualizacja: 2026-01-23T16:14:00+01:00
15:49
To sci-fi staje w obronie AI. Do tej pory nie mogę dojść do siebie
Aktualizacja: 2026-01-23T15:49:00+01:00
14:57
Najmocniejsze nowości Netfliksa na weekend. Kultowe kino i opowieść o oszuście
Aktualizacja: 2026-01-23T14:57:00+01:00
14:19
Stary Spider-Man pogrzebany. Nie będzie 4. filmu
Aktualizacja: 2026-01-23T14:19:59+01:00
11:24
Chalamet jak Marlon Brando. Aktor pobił historyczny rekord Oscarów
Aktualizacja: 2026-01-23T11:24:55+01:00
10:59
Kiedy premiera 2. sezonu Matek pingwinów? Netflix uchylił rąbka tajemnicy
Aktualizacja: 2026-01-23T10:59:03+01:00
10:02
Nowy Smarzowski już w Prime Video. To najmocniejszy polski film 2025 roku
Aktualizacja: 2026-01-23T10:02:39+01:00
8:51
Harry Styles ogłosił trasę koncertową 2026. Na liście Europa
Aktualizacja: 2026-01-23T08:51:39+01:00
21:21
Gdzie obejrzeć najlepsze filmy nominowane do Oscarów 2026?
Aktualizacja: 2026-01-22T21:21:00+01:00
20:22
Kiedy 3. sezon serialu o Percym Jacksonie? Szybciej, niż myśleliśmy
Aktualizacja: 2026-01-22T20:22:00+01:00
19:33
Dlaczego filmy wyglądają coraz gorzej? Na pewno to zauważyliście
Aktualizacja: 2026-01-22T19:33:00+01:00
19:01
Bugonia nareszcie online. Gdzie obejrzeć sci-fi obsypane nominacjami do Oscarów?
Aktualizacja: 2026-01-22T19:01:00+01:00
18:34
Rozpoznałeś, kto gra Super Mutanta w Falloucie? Wygląd to jedno, ale ten głos!
Aktualizacja: 2026-01-22T18:34:00+01:00
17:49
Masz tylko miesiąc na wymianę iPhone'a i iPada. HBO Max przestanie działać
Aktualizacja: 2026-01-22T17:49:25+01:00
16:57
A jednak Polaków też nominowano do Oscarów 2026
Aktualizacja: 2026-01-22T16:57:49+01:00
16:23
Horror pobił rekord Oscarów. I dobrze, bo ten film wyrywa z butów
Aktualizacja: 2026-01-22T16:23:48+01:00
15:24
Mamy zwiastun filmu Glorious Summer. Nagrodzono go na festiwalu w Gdyni
Aktualizacja: 2026-01-22T15:24:52+01:00
14:41
Oscary 2026: nominacje. Padł historyczny rekord
Aktualizacja: 2026-01-22T14:41:12+01:00
14:23
Kim jest Jaśmina Polak? Aktorka zagra w Nocach i dniach od Netfliksa
Aktualizacja: 2026-01-22T14:23:58+01:00
12:42
W nowej trylogii Star Wars ma powrócić ważna postać. Czy to przełom?
Aktualizacja: 2026-01-22T12:42:05+01:00
12:03
Netflix anulował głośny serial. Gillian Anderson odrzucona
Aktualizacja: 2026-01-22T12:03:35+01:00
10:27
Zwierzogród 2 zmierza do VOD. Zaraz będzie dostępny online
Aktualizacja: 2026-01-22T10:27:06+01:00
10:11
Żyjemy w przyszłości. Konkurs Red Dot Award to dowód
Aktualizacja: 2026-01-22T10:11:00+01:00
10:03
Tak wygląda 3. sezon 1670. Zaskakujące pierwsze zdjęcia
Aktualizacja: 2026-01-22T10:03:23+01:00
9:50
Tom Cruise wraca na wielki ekran. Przejdzie potężną transformację
Aktualizacja: 2026-01-22T09:50:14+01:00
8:23
Kolory zła: Czerń leci na Netfliksa. Kiedy wielka premiera?
Aktualizacja: 2026-01-22T08:23:08+01:00
21:27
Serial Fallout w grach wideo. Gdzie warto iść, żeby poczuć się jak Ghul?
Aktualizacja: 2026-01-21T21:27:27+01:00
16:39
Dunk z Rycerza Siedmiu Królestw jest związany z bohaterką Gry o tron. Jak?
Aktualizacja: 2026-01-21T16:39:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA