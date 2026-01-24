Muzyczny hit już w streamingu. Jeremy Allen White wymiata

Ładowanie...

Nie będę owijał w bawełnę - do okolic 2022 roku praktycznie w ogóle nie wiedziałem, kim jest Jeremy Allen White. Nie byłem zaznajomiony za bardzo z "Shameless', w którym grał przez 10 lat, i które realnie było jego pierwszym dużym krokiem ku wielkiej karierze. Jak pewnie niemała część odbiorców, poznałem go lepiej w "The Bear". To właśnie ten tytuł ujawnił pełnię talentu White'a, który zgarnął już trzy Złote Głoby i przebiera w propozycjach. Efekt jednej z nich mogliśmy zobaczyć w 2025 roku, a teraz, jeśli ktoś nie zdążył wybrać się do kina, będzie miał szansę nadrobić zaległości w Disney+.

Springsteen: Ocal mnie od nicości już w Disney+. Nie możecie tego przegapić

Mowa oczywiście o filmie "Springsteen: Ocal mnie od nicości" - biograficznej produkcji w reżyserii Scotta Coopera poświęconej, jak można się domyślić, samemu Bruce'owi Springsteenowi, ikonie amerykańskiej muzyki, autorowi takich hitów jak "Born in the USA', "Born to Run", czy "Streets of Philadelphia".

1981 rok. Bruce Springsteen (Jeremy Allen White) właśnie zagrał znakomity i niezwykle wyczerpujący koncert. Coraz więcej ludzi przychodzi oglądać jak gra i śpiewa, a w parze z tym idą oczywiście m.in. rosnąca sława i coraz większe oczekiwania ze strony studia. Bruce zaczyna coraz mocniej pragnąć wyciszenia, schronić się przed otaczającym go szumem. Postanawia wrócić do rodzinnych stronach i wynająć tam dom. Z czasem zaczyna pracować nad "Nebraską" - najbardziej osobistym albumem Springsteena, za sprawą którego artysta próbuje stawić czoło swoim demonom, uwolnić się od przeszłości i przepracować dawne krzywdy.

Stwierdzenie zawarte w tytule absolutnie nie jest, moim zdaniem, przesadą. "Springsteen: Ocal mnie od nicości" to spełniony, muzyczny film biograficzny, który należy do grona najlepszych w swoim gatunku. Scott Cooper, reżyser filmu, postanowił nie szukać taniej, pełnej klisz sensacji. Spróbował znaleźć w Springsteenie żywego człowieka, który nie potrafi zostawić za sobą przeszłości, a co za tym idzie: stworzyć przyszłości. To historia faceta, który wielu emocji nie przepracował, a gdy powróciły - nie umiał sobie z nimi poradzić. W mało którym filmie tego typu, zdrowie psychiczne jest tak silnym i spójnym elementem historii.

Oprócz kameralnej i bardzo wrażliwej, przyziemnej opowieści, "Springsteen: Ocal mnie od nicości" to również popis znakomitego aktorstwa i niezwykłych wokalnych zdolności. Jeremy Allen White może nie jest wizualnym bliźniakiem Bruce'a, ale na poziomie wcielania się w rolę wykonuje niesamowitą robotę, wiernie oddając nie tylko charyzmę sceniczną artysty, ale przede wszystkim - jego połamaną duszę. Jeszcze bardziej imponuje jako wokalista - byłem w autentycznym szoku, gdy usłyszałem chociażby "Born in the USA". Byłem święcie przekonany, że Jeremy uprawia lip sync, że to niemożliwe tak mocno i tak dobrze zbliżyć się do charakterystycznego "ryku" Bossa - a jednak. Oddać szacunek należy również Stephenowi Grahamowi, Odessie Young i Jeremy'emu Strongowi - każde z wymienionych aktorów doskonale zagospodarowało drugi plan.

"Springsteen: Ocal mnie od nicości" to jedna z najmocniejszych premier streamingowych początku 2026 roku. Wierzę, że tak jak wielu doceniło go na wielkim ekranie, tak widzowie Disney+ również się nim zachwycą.

"Springsteen: Ocal mnie od nicości" od piątku 23 stycznia jest dostępny do obejrzenia w Disney+.

Adam Kudyba 24.01.2026 14:29

