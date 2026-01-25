Serial Spryciarz już do was leci. Kiedy premiera 2. sezonu?

Ładowanie...

"Spryciarz" to zakręcona i wciągająca historia Jacka Dawkinsa - młodego chłopaka z Australii, który z kieszonkowca zmienił się w renomowanego chirurga. Jest on rozdarty pomiędzy miłością do kobiety z wyższych sfer, będacej córką gubernatora lady Belle, a pokusą bycia częścia kryminalnego półświatka. Wkrótce przeszłość się do niego odzywa - Norbert Fagin namawia go bowiem na skok. Jack musi więc zrobić wszystko, żeby jego życie się nie rozpadło.

Spryciarz, sezon 2. - kiedy premiera w Disney?

Biorąc pod uwagę, że stojący za serialem James McNamara i David Maher to debiutanci w swoim fachu, tym bardziej należą im się oklaski - "Spryciarz" to jedna z najciekawszych, przygodowo-kryminalnych serialowych pozycji ostatnich lat. Co prawda nie zyskała ona splendoru w postaci głośnych nagród, ale nie od dziś wiemy, że nie jest to konieczne, by dana produkcja zyskała miano znakomitej i wartej uwagi. O nią nietrudno tym bardziej, że w główną rolę wciela się Thomas Brodie-Sangster - aktor, którego spora część widzów zna m.in. z serii "Więzień labiryntu", ale i równie mocno z dziecięcych ról, m.in. "To właśnie miłość" czy "Niani".

Pierwszy sezon serialu pojawił się na Disney+ pod koniec 2023 roku - trzeba było zatem trochę czekać, by powrócić do świata głównego bohatera. Opłacało się jednak, bowiem do premiery drugiej odsłony "Spryciarza" pozostało naprawdę niewiele czasu - nastąpi ona 10 lutego 2026 roku, zatem za nieco ponad dwa tygodnie. Podobnie jak w przypadku poprzedniego sezonu, nie będzie trzeba czekać tygodnia - wszystkie epizody 2. sezonu od razu trafią na Disney+.

Co czeka widzów w 2. sezonie "Spryciarza"? Oto jego oficjalny opis:

Spryciarz powraca i wpada w poważne tarapaty. Ma umówioną wizytę na szubienicy, ściga go nowy stróż prawa, inspektor Boxer, a jeśli zobaczy ukochaną, Lady Belle, zostanie powieszony. Tymczasem Belle, napędzana ambicją i wiszącą na włosku miłością, z determinacją buduje swoją przyszłość w medycynie. Podczas gdy Boxer rywalizuje z Jackiem o względy Belle, przebiegły Fagin wciąga go w ich najniebezpieczniejszy jak dotąd napad, a zabójca jest na wolności.

Spryciarz - obsada 2. sezonu

Thomas Brodie-Sangster jako Jack Dawkins

David Thewlis jako Norbert Fagin

Maia Mitchell jako lady Belle Fox

Luke Bracey jako inspektor Henry Boxer

Jeremy Sims jako Dickie

Zac Burgess jako Phineas Golden

Susie Porter jako lady Jane Fox

Damien Garvey jako gubernator Fox

Tim Minchin jako Darius Cracksworth

Adam Kudyba 25.01.2026 10:00

