Serial Spryciarz już do was leci. Kiedy premiera 2. sezonu?

Disney+ ma w swojej ofercie sporo interesujących, serialowych produkcji - zarówno "jednostrzałowców", jak i tych, które doczekały się dalszego ciągu. Jednym z takich tytułów jest "Spryciarz", którego kontynuacja już jest na horyzoncie. Informujemy, kiedy nastąpi premiera 2. sezonu serialu.

Adam Kudyba
spryciarz serial 2 sezon
"Spryciarz" to zakręcona i wciągająca historia Jacka Dawkinsa - młodego chłopaka z Australii, który z kieszonkowca zmienił się w renomowanego chirurga. Jest on rozdarty pomiędzy miłością do kobiety z wyższych sfer, będacej córką gubernatora lady Belle, a pokusą bycia częścia kryminalnego półświatka. Wkrótce przeszłość się do niego odzywa - Norbert Fagin namawia go bowiem na skok. Jack musi więc zrobić wszystko, żeby jego życie się nie rozpadło.

Spryciarz, sezon 2. - kiedy premiera w Disney?

Biorąc pod uwagę, że stojący za serialem James McNamara i David Maher to debiutanci w swoim fachu, tym bardziej należą im się oklaski - "Spryciarz" to jedna z najciekawszych, przygodowo-kryminalnych serialowych pozycji ostatnich lat. Co prawda nie zyskała ona splendoru w postaci głośnych nagród, ale nie od dziś wiemy, że nie jest to konieczne, by dana produkcja zyskała miano znakomitej i wartej uwagi. O nią nietrudno tym bardziej, że w główną rolę wciela się Thomas Brodie-Sangster - aktor, którego spora część widzów zna m.in. z serii "Więzień labiryntu", ale i równie mocno z dziecięcych ról, m.in. "To właśnie miłość" czy "Niani".

Pierwszy sezon serialu pojawił się na Disney+ pod koniec 2023 roku - trzeba było zatem trochę czekać, by powrócić do świata głównego bohatera. Opłacało się jednak, bowiem do premiery drugiej odsłony "Spryciarza" pozostało naprawdę niewiele czasu - nastąpi ona 10 lutego 2026 roku, zatem za nieco ponad dwa tygodnie. Podobnie jak w przypadku poprzedniego sezonu, nie będzie trzeba czekać tygodnia - wszystkie epizody 2. sezonu od razu trafią na Disney+.

Co czeka widzów w 2. sezonie "Spryciarza"? Oto jego oficjalny opis:

Spryciarz powraca i wpada w poważne tarapaty. Ma umówioną wizytę na szubienicy, ściga go nowy stróż prawa, inspektor Boxer, a jeśli zobaczy ukochaną, Lady Belle, zostanie powieszony. Tymczasem Belle, napędzana ambicją i wiszącą na włosku miłością, z determinacją buduje swoją przyszłość w medycynie. Podczas gdy Boxer rywalizuje z Jackiem o względy Belle, przebiegły Fagin wciąga go w ich najniebezpieczniejszy jak dotąd napad, a zabójca jest na wolności.

Spryciarz - obsada 2. sezonu

  • Thomas Brodie-Sangster jako Jack Dawkins
  • David Thewlis jako Norbert Fagin
  • Maia Mitchell jako lady Belle Fox
  • Luke Bracey jako inspektor Henry Boxer
  • Jeremy Sims jako Dickie
  • Zac Burgess jako Phineas Golden
  • Susie Porter jako lady Jane Fox
  • Damien Garvey jako gubernator Fox
  • Tim Minchin jako Darius Cracksworth
Więcej o produkcjach dostępnych na Disney+ przeczytacie na Spider's Web:

Adam Kudyba
25.01.2026 10:00
Tagi: Disney+
