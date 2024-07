Alicent w jeziorze, czyli co oznacza ta scena? Szekspir w "Rodzie smoka"

Chodzi, rzecz jasna, o wymknięcie się królowej wdowy Alicent do królewskiego lasu wraz z sir Rickardem Thorne’em, gdzie zażyła kąpieli w jeziorze. Ten moment jest przede wszystkim symbolem, który można dekodować na kilka sposobów.



Uwaga: spoilery!



„Ród smoka” wielokrotnie podkreślał podobieństwa między Alicent i Rhaenyrą. Obie chciały uniknąć zbędnego rozlewu krwi (choć to przede wszystkim ta druga robiła wszystko, by nie nie dopuścić do pogłębienia konfliktu), obie w pewnym momencie mierzyły się z grupą mężczyzn, którzy w jakiś sposób bagatelizowali lub wręcz podważali ich zdanie czy autorytet. Obecnie jednak doszło do tego, że Rhaenyra zaakceptowała tę wojnę, a z czasem przekracza kolejne granice, będąc gotowa na wiele, byle tylko zwyciężyć (scena z 7. odcinka, w której z determinacją przygląda się uwięzionym i mordowanym w smoczej jamie bękartom, sporo mówi o miejscu, do którego dotarła jako postać). Tymczasem Alicent jest coraz bardziej przerażona tym, do czego doprowadziła eskalacja konfliktu oraz w jaki sposób prowadzi go rada na czele z Księciem Protektorem, regentem Aemondem, bezwzględnym i bezlitosnym.



Alicent Hightower czuje się winna wywołaniu tej wojny - nie spodziewała się, że przybierze ona taki obrót. Jej głównym celem była nie tyle władza czy chęć wypełnienia woli Viserysa, którego ostatnie słowa źle zrozumiała. Manipulowana przez ojca, Otta, w istocie obawiała się, że życie jej synów nie będzie bezpieczne, gdy Rhaenyra dojdzie do władzy - Targaryen może przecież widzieć w nich zagrożenie nie tylko dla siebie, lecz także dla sukcesji własnych potomków. Którzy to, zdaniem Alicent i wielu innych, nigdy nie powinni rościć sobie pretensji do władzy, jako że w rzeczywistości byli bękartami Harwina Stronga. Dlatego też wdowie zależało na tym, by rządy nad Siedmioma Królestwami przejął właśnie jej syn, którego uważała zresztą za prawowitego dziedzica.



Niestety, sprawy zaszły za daleko. Koronacja się udała, a potem rozpoczął się Taniec Smoków. Teraz Alicent nie ma już właściwie żadnego wpływu na przebieg wydarzeń, choć możemy mieć pewność, że w jej wykonaniu wojna byłaby prowadzona zupełnie inaczej. Obecnie jednak jest to już wyłącznie batalia między dziećmi Viserysa, a odkąd do akcji weszły smoki, liczba ofiar znacznie, znacznie wzrośnie.