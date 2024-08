Colleen Hoover to nazwisko, które z pewnością przewinęło się wielu osobom na TikToku, w tym również mnie. Z początku myślałam, że "It Ends With Us" należy do grona tych mniej udanych powieści z Wattpada czy też literatury young adult, ale okazało się, że to po prostu romans. I to w sumie nie byle jaki - wydana w 2016 r. książka do 2019 r. sprzedała się w ponad milionie egzemplarzy na całym świecie, a w 2021 r. ponownie rozsławił ją TikTok. W 2022 r. tytuł uplasował się na 1. miejscu bestsellerów "The New York Times", a rok później został okrzyknięty najlepiej sprzedającą się powieścią. Ostatecznie "It Ends With Us" dostała książkową kontynuację, a kilka dni temu mieliśmy okazję zobaczyć filmową adaptację pierwszej części w reżyserii Justina Baldoniego z Blake Lively w roli głównej. Jak wypadła na tle materiału źródłowego? Czy da się to oglądać? Mam pewne wątpliwości.