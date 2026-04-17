Disney pokazał swoje filmy na 2026 rok. Gęsty rozkład jazdy

Tegoroczny CinemaCon obiftował w interesujące doniesienia i informacje ze świata kina. Jednymi z najważniejszych z pewnością był powrót Toma Cruise'a do roli Pete'a "Mavericka" Mitchella w trzeciej części "Top Gun", ogłoszenie nowego filmu "World War Z", czy pokazanie zgromadzonym zapowiedzi "Avengers: Doomsday". Ostatni z wymienionych przypadków to jedna z najważniejszych składowych tegorocznego planu Disneya, który, nie ma co owijać w bawełnę, budzi emocje.

Disney zapowiada filmowe premiery. Nostalgia i nowości

Jeśli chodzi o ofertę studia spod znaku Myszki Miki, jest ona dość zróżnicowana. Pierwszym, post-CinemaConowym tytułem, który zweryfikuje siłę Disneya, będzie wielki powrót do świata mody i przepychu, czyli rzecz jasna "Diabeł ubiera się u Prady 2". W swoich kultowych rolach ponownie wystąpią Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci, do obsady dołączyli też m.in. Kenneth Branagh, Simone Ashley i Justin Theroux. Drugą część stworzyli twórcy oryginału - reżyser David Frankel oraz scenarzystka Aline Brosh McKenna.

Jednym z najbardziej ekscytujących tytułów, które znalazły się na liście Disneya na 2026 rok, jest "Gwiazdozbiór Psa" w reżyserii jednego z największych twórców kina - Ridleya Scotta. Głównym bohaterem filmu jest Hig (Jacob Elordi) - pilot, który jako jeden z nielicznych przeżył katastrofalną w skutkach epidemię wirusa grypy, który niemal unicestwił ludzkość. Wraz z Bangleyem (Josh Brolin), zdystansowanym byłym żołnierzem piechoty morskiej, stawiają czoła najeźdźcom i poszukują nadziei na lepsze życie w innym miejscu. W obsadzie znaleźli się też Margaret Qualley, Allison Janney, Guy Pearce oraz Benedict Wong.

Innym tytułem godnym uwagi kinomanów będzie "Dziki Koń Dziewięć", wyreżyserowany i napisany przez Martina McDonagha ("Duchy Inisherin", "Trzy billboardy za Ebbing, Misouri". Akcja rozgrywa się na krótko przed zamachem stanu w Chile w 1973 roku. Oficerowie Chris (John Malkovich) i Lee (Sam Rockwell) zostają wysłani na Wyspę Wielkanocną przez swojego szefa (Steve Buscemi). Mężczyźni, będący wieloletnimi partnerami zawodowymi zmagają się ze swoją mroczną przeszłością i zostają wystawieni na próbę. Oprócz Rockwella, Malkovicha i Buscemiego, na ekranie zobaczymy też m.in. Parker Posey, Toma Waitsa i Marianę di Girolamo.

Fani Marvela jednak w szczególności zacierają ręce w związku z premierą wyczekiwanego i pompowanego "Avengers: Doomsday", które wyreżyserowali powracający do MCU bracia Joe i Anthony Russo. W ramach fabuły dojdzie do wielkiej wojny - z racji ambicji Doktora Dooma (Robert Downey Jr.) do władzy nad Multiwersum i pokonania wrogów, wielkie grupy superbohaterów, takie jak Avengers, Nowi Avengers, X-Men, czy Fantastyczna Czwórka, będą musieli stawić czoła największemu jak dotychczas zagrożeniu. W rolach głównych m.in. Chris Hemsworth, Chris Evans, Pedro Pascal, Simu Liu, Anthony Mackie, Florence Pugh czy Vanessa Kirby.

Wszystkie zapowiedziane na CinemaConie produkcje Disneya i daty ich premier:

"Diabeł ubiera się u Prady 2" - 1 maja

- 1 maja "Mandalorian i Grogu" - 22 maja

- 22 maja "Toy Story 5" - 19 czerwca

- 19 czerwca "Vaiana" - 10 lipca

- 10 lipca "Super Troopers 3" - 9 sierpnia

- 9 sierpnia "Gwiazdozbiór Psa" - 28 sierpnia

- 28 sierpnia "Whalefall" - 10 października

- 10 października "Dziki Koń Dziewięć" - 6 listopada

- 6 listopada "Hexed" - 25 listopada

- 25 listopada "Avengers: Doomsday" - 18 grudnia

Dodatkowo, Disney ogłosił również dwie premiery na przyszły rok:

"Ice Age: Boiling Point" - 5 lutego 2027

- 5 lutego 2027 "Gatto" - 5 marca 2027

Doświadczeni obserwatorzy kina oraz takich wydarzeń jak CinemaCon wiedzą, że choć ogłoszenia tego typu są w miażdżącej większości pewne i wiążące, zdarzały się w przeszłości sytuacje poddające to w wątpliwość - wszyscy pamiętamy chociażby ogłoszenia dotyczące filmu Marvela z Kangiem w roli głównej czy produkcji poświęconej Blade'owi. Cytując klasyka: gdzie są te filmy? Wszyscy wiemy, gdzie. Miejmy nadzieję, że żadnego z wymienionych tytułów nie spotka podobny los i zobaczymy je wszystkie w zapowiedzianych przez Disneya terminach.

Adam Kudyba 17.04.2026 10:46

