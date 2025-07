Polak mistrzem świata w Star Wars Unlimited. Co dalej? Galactic Championship - podsumowanie

Ładowanie...

Jestem dzisiaj lekko niewyspany, bo do trzeciej nad ranem oglądałem na YouTubie starych nerdów wykładających na stół kolejne kolorowe kartoniki. Ale było warto - śledziłem na żywo, jak mistrzem świata w „Star Wars Unlimited”, czyli w najnowszą gwiezdnowojenną karciankę TCG od FFG, zostaje nasz rodak, Filip Szkudlarek a.k.a. Beton. Na swój deck podczas Galactic Championship wybrał Matką Talzin z bazą Tarkintown, a w finale zmierzył się z Kylo Renem.

Star Wars Unlimited Galactic Championship 2025 - dzień #1

Tak jak wszyscy się spodziewali, najpopularniejszym deckiem w Las Vegas okazał się Han2 Blue Force. Zdecydowało się na niego 298 osób, a to 15,5 proc. mety. Sporą popularnością cieszyły się też talie Vader4 Yellow, Mother Talzin Red Force, Han2 Green Force i Cad Bane Tarkintown. Drugą piątką były kolejno Kylo Ren ECL, Sabine ECL, Anakin3 Blue Force, Quinlan Tarkintown i Qi’ra Data Vault.

Pierwsze mecze rozpoczęły się już w piątek, a na miejscu pojawiło się tego dnia dokładnie 1958 graczy. Rozegrali oni łącznie 8 rund swissa, a wszystkie 255 osoby, które zdobyły w nich łącznie co najmniej 18 punktów (za 6 wygranych lub 5 wygranych i 3 remisy), awansowały automatycznie do drugiego dnia rozgrywek. A które decki poradziły sobie pierwszego dnia SWU GC 2025 najlepiej?

1 / 2 SWU Galactic Championship 2025 meta day 1 1-10

Awans na sobotnie rozgrywki wywalczyło sobie aż 59 osób grających talią Han2 Blue Force stanowiące 23,2 proc. wszystkich awansujących. Na podium znalazły się również Sabine ECL i Mother Talzin Tarkintown, a pierwszą piątkę domknęły decki Quinlan Tarkintown oraz Anakin3 Blue Force. Dalej były Cad Tarkintown, Vader4 Yellow, Han2 Green Force, Kylo5 ECL i Kylo5 Data Vault.

Oznacza to, że na liście tej dziesiątki najpopularniejszych decków, które wywalczyły sobie awans, jeśli porównać ją do listy tych najczęściej wybieranych na start, zamiast talii Qi’ra Data Vault pojawił się Kylo5 Data Vault. Inna była też kolejność. Do tego naprawdę dobrą konwersją mogła pochwalić się talia Sabine ECL, która wskoczyła na drugą lokatę zaraz przed Talzin Tarkintown.

Star Wars Unlimited Galactic Championship 2025 - dzień #2

Na drugi dzień do 255 osób z pierwszego dnia dołączyło 210 graczy, którzy zdobyli bye’a na pierwszy dzień Galactic Championship podczas organizowanych w ostatnich miesiącach na całym świecie Planety, Sector i Regional Qualifierów w ramach „sezonu zero” w SWU. Wspólnie te 565 osób rozegrało w sobotę kolejne 8 rund swissa. Aby awansować do trzeciego dnia, potrzebne było 18 punktów.

A jak wyglądała meta po dołączeniu tych osób, które otrzymały bye’a na pierwszy dzień? Najpopularniejszym deckiem był oczywiście Han2 Blue Force (130 osób, 23,1 proc.), a za nim uplasowały się talie Talzin Tarkintown, Quinlan Tarkintown, Sabine ECL, Cad Tarkintown, Anakin3 Blue Force, Han2 Green Force i Vader4 Yellow. Co zaś ciekawe, listę domykały Yoda Red Force oraz Kylo5… Tarkintown.

1 / 4 SWU Galactic Championship 2025 meta day 2 1-10

Na talię Kylo Rena z Legend of the Force z czerwoną bazą R z setu Shadows of the Galaxy zdecydowało się łącznie 14 osób, w tym wielu graczy z grupy Bothan Network, która testowała ją przez ostatni miesiąc w tajemnicy. Wypchnęła ona poza pierwszą dziesiątkę decki wykorzystujące tego lidera w połączeniu z jedną z zielonych baz i okazała się czarnym koniem Galactic Championship 2025.

Nie obyło się przy tym bez wpadki ze strony FFG. W wyniku błędu decklisty uczestników wgrane na platformę Melee zostały na chwilę upublicznione, a organizator zdecydował, że w tej sytuacji będą one jawne podczas kolejnych dwóch dni. Do trzeciego dnia rozgrywek awansowało zaś 73 graczy, a tylko jeden z nich, Ophir „Wooooo” Marom z talią Quinlan Tarkintown, osiągnął wynik 8:0.

1 / 3 SWU Galactic Championship 2025 meta day 3 1-10

Star Wars Unlimited Galactic Championship 2025 - dzień #3

W niedzielę zawody były kontynuowane - gracze rozegrali kolejne trzy rundy swissa, przy czym wyniki z drugiego dnia się nie resetowały. Pierwszą trójkę najpopularniejszych decków stanowiły zaś Han2 Blue Force (12 osób, 16,4 proc. mety, konwersja 9 proc.), Sabine ECL i Kylo5 Tarkintown. A którzy gracze i z jakimi deckami dostali się do TOP8, by zawalczyć o tytuł mistrza świata w Star Wars Unlimited?

Filip Szkudlarek a.k.a Beton (9-1-1) - Talzin Red Force;

Ian Klein a.k.a. Lego Pizza (9-1-1) - Kylo5 Tarkintown;

Ophir Marom a.k.a. Wooooo (9-1-1) - Quinlan Tarkintown;

David Hoyland (9-1-1) - Kylo5 Tarkintown;

Joshua Everly (9-1-1) - Han2 Blue Force;

MichaelC (9-2-0) - Han2 Blue Force;

Magog29 (9-2-0) - Han4 Tarkintown;

Matthew Yakobina (9-2-0) - Vader4 Yellow.

Nasz rodak zaklasyfikował się do półfinałów i wyszedł zwycięsko ze starcia z Davidem Hoylandem, podczas gdy na stole obok Lego Pizza wygrał z Ophirem Maromem, czyli Woooo. W emocjonującym finale Filip Szkudlarek pokonał z kolei Iana Kleina, stając się pierwszym mistrzem świata w Star Wars Unlimited. Jego finałowy mecz, a także poprzednie transmitowane rozgrywki, można obejrzeć na YT.

Co ciekawe, do TOP8 nie dostała się ani jedna osoba grająca Sabine ELC i zabrakło jakiegokolwiek gracza z niebiesko-zielonym deckiem i złoczyńcą jako liderem (Palpatine, Qi’ra, Iden, Gar, Krennic, Kylo5 itd.). Obaj gracze, którzy wybrali najpopularniejszego Hana2 Blue Force, odpadli zaś na etapie ćwierćfinałów, a w półfinałach mieliśmy dwóch Kylo5 i cztery czerwone bazy, w tym trzy Tarkintowny.

1 / 3 Star Wars Unlimited Galactic Championship 2025 Top8

Otwartym przy tym pozostaje pytanie, czy i jak zmieni się teraz meta oraz czy FFG zdecyduje się na zawieszenie kolejnych kart w ramach Premiere Constructed. Wiele osób nawołuje, aby do listy (na której znajdują się już liderzy Boba Fett i Jango Fett oraz DJ i Triple Dark Raid) dołączył teraz czerwony Force Throw. Na tym kartoniku opiera się w końcu bardzo duża część topowych decków w Star Wars Unlimited.

A jak poradzili sobie trzeciego dnia Galactic Championship 2025 pozostali Polacy?

Franek Siwak (Avestator), który wygrał wszystkie trzy mecze trzeciego dnia osiągając wyniki 9-2-0, zajął w rezultacie 10. lokatę w generalnej klasyfikacji. Wybraną przez niego talią był Anakin3 Blue. Warto zwrócić uwagę na to, że zdecydował się na bazę typu Commoon z 30 HP, bez Force’a.

Michał Wendowski (SIP), który podobnie jak Filip Szkudlarek pochodzi z Poznania (razem prowadzą kanał Swoop Racers na YouTubie i należą do Teamu Enigma założonego przez Thorrka), wylądował na 14. miejscu z wynikiem 8-1-2 po remisie w ostatniej rundzie. Również i on grał deckiem Talzin Red Force.

Na liście znalazł się również Stingjr z wynikiem 8-3-0, który ze swoją talią Sabine ECL zdobył 24. miejsce. Piąty zawodnik z Polski grający trzeciego dnia, Kamil Siwak (Siny), który również zdecydował się zagrać deckiem Anakin3 Blue bez Force’a, zdobył z kolei 41. miejsce. Jego wynik to 7-2-2.

Oprócz tego podczas Galactic Championship 2025 organizowano turnieje dla osób, które nie brały udziału w głównych zawodach lub z nich zdropowały. Gracze mogli zdobyć na miejscu unikalne wersje wielu kart, w tym liderów Luke Skywalker i Darth Vader z 1. setu w wersji Showcase.

Wszystkie decklisty można zobaczyć w Melee.gg, a na stronach SWU Competetive Hub, SWU Meta i SWU Base możecie znaleźć dodatkowe analizy obecnej mety SWU.

A co dalej ze „Star Wars Unlimited”?

Trzeciego dnia rozgrywek, przed transmisją pierwszego meczu, szefostwo FFG pokazało pierwsze karty z szóstego setu o nazwie „Secrets of Power”, który skupi się nie na ciemnej stronie Mocy, tylko na… politykach. Liderami w starterach są nowi Kanclerz Palpatine oraz Padme. Ujawniono też nową mechanikę, czyli Plot, która pozwoli zagrywać karty prosto z resource’ów podczas deployu lidera.

FFG zdradziło przy tym nazwy kolejnych trzech setów, które zastąpią pierwsze trzy po rotacji - są nimi „A Lawless Time”, „Ashes of the Empire” oraz „Homeworlds”. Do tego ogłoszono zmiany dotyczące dotyczące tych większych turniejów. W ramach rozpoczynającego się lada moment 1. sezonu SWU (dotychczas mieliśmy do czynienia z „zerowym”) zorganizowane zostanie łącznie:

510 turniejów typu Planetary Qualifier (do 128 graczy);

9 turniejów typu Sector Qualifier (do 512 graczy);

3 turnieje typu Regional Championship (do 1024 graczy);

1 turniej typu Galactic Championship.

Wiemy już, gdzie i kiedy odbędą się najbliższe Planetary Qualifiery. Coś zaś ciekawe, w niektórych przypadkach będą one rozgrywane nie w formacie Premier Constructed, tylko w Limited (Sealed w ramach swissa, Draft w ramach Top8). Co przy tym istotne, w kolejnej edycji Galactic Championship, która również odbędzie się w Las Vegas, będzie można wziąć udział wyłącznie na zaproszenie.

A jak dostać zaproszenie na Galactic Championship 2026 w SWU?

FFG odpaliło system rankingowy. Podczas sezonu będziemy zdobywać punkty za zajęcie wysokich lokat podczas turniejów typu Planetary Qualifier, Sector Qualifier i Regional Championship. Osoba, która wygra pierwsze z nich, zdobędzie 100 punktów, a to wystarcza, by dostać zaproszenie na Galactic Championship 2026. Można też zebrać setkę za wejście do TOP8 w kilku takich turniejach.

W przypadku zawodów wyższej rangi wejście do TOP8 będzie wystarczające, by zdobyć zaproszenie na Galactic Championship. Do tego przewidziane są dodatkowe nagrody dla graczy, którzy zdobędą w rankingu większą liczbę punktów, co ma być zachętą do tego, aby chodzić na kolejne turnieje nawet wtedy, gdy gracz już będzie miał zapewnioną możliwość udziału w mistrzostwach świata.

A co z graczami, którym nie uda się zdobyć wymaganej liczby punktów? W piątek, czyli na dzień przed pierwszymi rozgrywkami Galactic Championship 2026, odbędzie się taki „turniej ostatniej szansy”, podczas którego będzie można zdobyć brakujące punkty. Osoby, którym uda się na ostatniej prostej uzbierać ich setkę, będą mogły dołączyć do sobotnich rozgrywek, aby powalczyć o tytuł mistrza.

Piotr Grabiec 28.07.2025 18:32

