REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Seriale

Czy Eddie wróci do Stranger Things? Okrutna teoria zdradza finał

Pierwsze odcinki 5. sezonu „Stranger Things” zarysowały wstępną fabułę serialu, nie wyjaśniając jednocześnie, o co chodzi głównemu antagoniście. Jedna z fanowskich teorii wskazuje, że plan Vecny związany jest z Eddiem Munsonem. Spekulacja jest może i piętrowa, ale ma ręce i nogi.

Konrad Chwast
stranger things 5 eddie munson
REKLAMA

W nowych odcinkach 5. sezonu w gruncie rzeczy nie dowiedzieliśmy się najważniejszego. Nie wiemy, jaki plan ma Henry/Vecna. Pewne jest, że poluje na dzieci i że to właśnie dzięki Willowi dowiedział się, jak wykorzystywać, jak to sam nazywa, słabe i niewinne istoty, aby realizować własne cele. Być może jeden z nich jest związany z ulubionym przez widzów Eddiem Munsonem, którego pożegnaliśmy w poprzednim sezonie. No właśnie, czy pożegnaliśmy go definitywnie?

REKLAMA

Eddie powróci do Stranger Things?

Plotki na ten temat krążyły od dawna. Jest jednak wśród nich teoria bardzo interesująca i – moim zdaniem – do pewnego stopnia prawdopodobna. Chodzi o to, ze Eddie Munson może wrócić jako wampir.

Już od premierowego sezonu wiemy, że bracia Duffer swoją fabułą nawiązują do gry fabularnej Dungeons & Dragons (D&D), służy im ona jako wehikuł, który dowcipnie przenosi dziecięcą przygodę w wyobraźni do świata realnego, jakby serial mówił: uważaj, czego sobie życzysz. Podręczniki służą jednak bohaterom również do tego, aby szukać sposobów na pokonanie zła, znajdują dzięki nim słabe punkty bestii, ale też fabuła jakoś tak się układa, że pasuje do stworów z bestiariusza D&D.

Wiedząc to, jeden z fanów zasugerował, że Eddie Munson wróci jako wampir. Na poparcie tej tezy przywołał historię wampira o imieniu Kas.

Eddie Munson
Bohater Stranger Things

Kim jest Kas?

Według lore Dungeons & Dragons Kas to wojownik niejakiego licza Vecny. Wampir przez lata służył swojemu panu, aż w końcu wyczuł jego słabość i zbuntował się przeciwko niemu. W stanowczo za długiej i dość generycznej bitwie fanasy Kasowi udało się wyłupić oko i odrąbać rękę swojemu dawnemu panu. W przypływie wściekłości i paniki Vecna miał rzucić potężne zaklęcie i zabić obu. Oczywiście D&D to produkt handlujący opowieściami, więc zostawiono otwartą furtkę, tak na wszelki wypadek.

Skąd wziął się Kas? Kas żył jako człowiek i niewiele wiadomo o tym, co robił przed dołączeniem do licza. Niektóre źródła podają, że został przemieniony w wampira po ataku nietoperzy (podobnie zginął Eddie), ale tego nie udało mi się zweryfikować. Pewne jest, że transformacja nastąpiła przez wpływ czarnej magii.

Na korzyść teorii ma świadczyć również fakt, że bohaterowie w gruncie rzeczy porzucili Eddiego, nie wrócili po jego ciało, bohater może mieć więc żal do nich, przez co Vecnie łatwiej będzie go kontrolować. Fani doszukują się też podobieństw w scenie walki z nietoperzami – Eddie miał tam tarczę i broń ręczną, którą walczył jak mieczem, ale umówmy się, to raczej myślenie życzeniowe.

Znając historię wampira, łatwo można sobie wyobrazić, że w serialu Eddie przez jakiś czas będzie podległy woli Vecny, aby w końcu zwrócić się przeciwko niemu i pomóc w jego pokonaniu. To o tyle prawdopodobne, że scena, w której nieszczęśnik rozpoznaje swoich przyjaciół jest na tyle filmowa i na tyle dramatyczna, że jak ulał będzie pasowała do „Stranger Things”.

Zwłaszcza że Kas jest brakującym elementem z lore D&D, który jeszcze nie pojawił się w serialu. A pewne jest, że w tym sezonie Vecna wykorzystuje swoje moce, aby kontrolować innych, a przynajmniej zarażać ich „magią” wypełniającą Drugą Stronę, tak jak zrobił to z Willem.

REKLAMA

Więcej o "Stranger Things" przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA
Konrad Chwast
02.12.2025 13:33
Tagi: Seriale NetflixStranger Things
Najnowsze
12:20
Netflix po cichu wyrzucił ważną funkcję. Będzie jej brakować
Aktualizacja: 2025-12-02T12:20:47+01:00
11:15
Są pierwsze opinie o Avatarze 3. "Najlepsza część trylogii"
Aktualizacja: 2025-12-02T11:15:16+01:00
10:48
Kim jest Pan Coto ze Stranger Things 5? Wyjaśniamy
Aktualizacja: 2025-12-02T10:48:12+01:00
9:43
Netflix wrzuca stand-up najpopularniejszego polskiego komika. Bez cenzury
Aktualizacja: 2025-12-02T09:43:53+01:00
9:35
To: Witajcie w Derry robi cięcie. To koniec najlepszej teorii o klaunie
Aktualizacja: 2025-12-02T09:35:50+01:00
19:15
Czy "Norymberga" trzyma się faktów? Odpowiedź jest przerażająca
Aktualizacja: 2025-12-01T19:15:00+01:00
17:33
Jedna scena w Stranger Things 5 wyjątkowo poruszyła widzów. Mnie też
Aktualizacja: 2025-12-01T17:33:00+01:00
16:57
Kto umrze w finale Stranger Things. 4 bohaterów nie może spać spokojnie
Aktualizacja: 2025-12-01T16:57:00+01:00
15:32
Mocny thriller ominął kina i trafił do Prime Video. Ledwo wstałam z fotela
Aktualizacja: 2025-12-01T15:32:14+01:00
14:00
Ile zarabiają gwiazdy Stranger Things? Kwoty urosły bardziej niż dzieciaki
Aktualizacja: 2025-12-01T14:00:27+01:00
13:22
HBO Max pokazał nowości na grudzień 2025. To miesiąc kinowych hitów
Aktualizacja: 2025-12-01T13:22:29+01:00
11:57
Netflix dodał aż 10 filmów, w tym coś wyjątkowego. Plany na wieczór są znane
Aktualizacja: 2025-12-01T11:57:02+01:00
11:06
To jedyny film z 2025, który Polacy ocenili 10/10. Cudo
Aktualizacja: 2025-12-01T11:06:36+01:00
9:14
Donald Tusk chce mieć Stranger Things w Polsce. Zagaił do młodych aktorów
Aktualizacja: 2025-12-01T09:14:02+01:00
8:33
Judi Dench porzuciła aktorstwo. Powód łamie serce
Aktualizacja: 2025-12-01T08:33:40+01:00
14:20
Netflix nie rezygnuje ze sportu. Myśli o zakupie Premier League
Aktualizacja: 2025-11-30T14:20:00+01:00
13:46
Naprawdę czekacie na kontynuację Gry o tron? Zapomnieliście o najważniejszym
Aktualizacja: 2025-11-30T13:46:00+01:00
13:01
Millie Bobby Brown wybrała najlepszy sezon Stranger Things. Pełna zgoda
Aktualizacja: 2025-11-30T13:01:00+01:00
12:16
Na co do kina w grudniu 2025? Znakomite kino na koniec roku
Aktualizacja: 2025-11-30T12:16:00+01:00
11:19
Zachwycająca nowość w HBO Max. Ten film trzeba znać
Aktualizacja: 2025-11-30T11:19:00+01:00
10:36
Twórcy Stranger Things w 5. sezonie obsadzili swoją nauczycielkę. Urocza rola
Aktualizacja: 2025-11-30T10:36:22+01:00
10:13
Nie dajcie sobie wmówić, że ten film akcji jest zły. Przetarga was jak po betonie
Aktualizacja: 2025-11-30T10:13:00+01:00
10:08
SkyShowtime kończy promocję. Ostatnia szansa na subskrypcję za grosze
Aktualizacja: 2025-11-30T10:08:45+01:00
9:33
Czy najkrwawsza seria filmów wojennych dekady dobiegła końca? Reżyser odpowiada
Aktualizacja: 2025-11-30T09:33:00+01:00
8:03
Duet z nowego filmu Netfliksa już pozamiatał. To najlepsze aktorstwo w 2025 roku
Aktualizacja: 2025-11-30T08:03:00+01:00
5:26
Jak oglądać Listy do M.? Kolejność filmów świątecznych
Aktualizacja: 2025-11-30T05:26:00+01:00
16:58
Stranger Things popchnęło ich kariery. Młode gwiazdy, które podbiją branżę
Aktualizacja: 2025-11-29T16:58:00+01:00
16:57
Norymberga to genialne kino. Russell Crowe będzie śnił się po nocach
Aktualizacja: 2025-11-29T16:57:36+01:00
15:21
To będzie najdziwniejszy film wojenny, jaki obejrzysz na VOD
Aktualizacja: 2025-11-29T15:21:00+01:00
14:05
Mocny weekend w HBO Max. TOP 5 nowości i film, który ryje beret
Aktualizacja: 2025-11-29T14:05:23+01:00
12:04
Co ma wspólnego Stranger Things ze Skazanymi na Shawshank? Więcej niż myślisz
Aktualizacja: 2025-11-29T12:04:00+01:00
11:12
Horror na bazie słynnej gry hitem Netfliksa. Wreszcie obejrzę go w spokoju
Aktualizacja: 2025-11-29T11:12:00+01:00
9:59
Dom dobry pokazuje brutalne oblicze przemocy domowej. Jak na nią reagować?
Aktualizacja: 2025-11-29T09:59:00+01:00
9:01
Ten film ledwo wszedł do kin, a już szykuje się na hit Disney+. Użytkownicy rzucą się na niego
Aktualizacja: 2025-11-29T09:01:00+01:00
8:58
Weekend chłodny, Netflix gorący. Polecam 5 mocnych nowości
Aktualizacja: 2025-11-29T08:58:52+01:00
8:03
Widzowie Prime Video nie chcą wyjaśnień. Siadają z przodu mocnego thrillera
Aktualizacja: 2025-11-29T08:03:00+01:00
6:51
Czy serial Maxton Hall - Dwa światy dostanie 3. sezon? Jest pewien problem
Aktualizacja: 2025-11-29T06:51:00+01:00
20:20
Film świąteczny Netfliksa też może być świeży. Nie wierzę, że to piszę
Aktualizacja: 2025-11-28T20:20:25+01:00
17:13
Watykan nie chciał, żebyś oglądał "Syna przeznaczenia". Ja też odradzam
Aktualizacja: 2025-11-28T17:13:00+01:00
16:40
Polski akcent w Stranger Things. Trzeba się dobrze wsłuchać
Aktualizacja: 2025-11-28T16:40:06+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA