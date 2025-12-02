Czy Eddie wróci do Stranger Things? Okrutna teoria zdradza finał

Ładowanie...

W nowych odcinkach 5. sezonu w gruncie rzeczy nie dowiedzieliśmy się najważniejszego. Nie wiemy, jaki plan ma Henry/Vecna. Pewne jest, że poluje na dzieci i że to właśnie dzięki Willowi dowiedział się, jak wykorzystywać, jak to sam nazywa, słabe i niewinne istoty, aby realizować własne cele. Być może jeden z nich jest związany z ulubionym przez widzów Eddiem Munsonem, którego pożegnaliśmy w poprzednim sezonie. No właśnie, czy pożegnaliśmy go definitywnie?

REKLAMA

Eddie powróci do Stranger Things?

Plotki na ten temat krążyły od dawna. Jest jednak wśród nich teoria bardzo interesująca i – moim zdaniem – do pewnego stopnia prawdopodobna. Chodzi o to, ze Eddie Munson może wrócić jako wampir.



Już od premierowego sezonu wiemy, że bracia Duffer swoją fabułą nawiązują do gry fabularnej Dungeons & Dragons (D&D), służy im ona jako wehikuł, który dowcipnie przenosi dziecięcą przygodę w wyobraźni do świata realnego, jakby serial mówił: uważaj, czego sobie życzysz. Podręczniki służą jednak bohaterom również do tego, aby szukać sposobów na pokonanie zła, znajdują dzięki nim słabe punkty bestii, ale też fabuła jakoś tak się układa, że pasuje do stworów z bestiariusza D&D.



Wiedząc to, jeden z fanów zasugerował, że Eddie Munson wróci jako wampir. Na poparcie tej tezy przywołał historię wampira o imieniu Kas.

Bohater Stranger Things

Kim jest Kas?

Według lore Dungeons & Dragons Kas to wojownik niejakiego licza Vecny. Wampir przez lata służył swojemu panu, aż w końcu wyczuł jego słabość i zbuntował się przeciwko niemu. W stanowczo za długiej i dość generycznej bitwie fanasy Kasowi udało się wyłupić oko i odrąbać rękę swojemu dawnemu panu. W przypływie wściekłości i paniki Vecna miał rzucić potężne zaklęcie i zabić obu. Oczywiście D&D to produkt handlujący opowieściami, więc zostawiono otwartą furtkę, tak na wszelki wypadek.



Skąd wziął się Kas? Kas żył jako człowiek i niewiele wiadomo o tym, co robił przed dołączeniem do licza. Niektóre źródła podają, że został przemieniony w wampira po ataku nietoperzy (podobnie zginął Eddie), ale tego nie udało mi się zweryfikować. Pewne jest, że transformacja nastąpiła przez wpływ czarnej magii.



Na korzyść teorii ma świadczyć również fakt, że bohaterowie w gruncie rzeczy porzucili Eddiego, nie wrócili po jego ciało, bohater może mieć więc żal do nich, przez co Vecnie łatwiej będzie go kontrolować. Fani doszukują się też podobieństw w scenie walki z nietoperzami – Eddie miał tam tarczę i broń ręczną, którą walczył jak mieczem, ale umówmy się, to raczej myślenie życzeniowe.



Znając historię wampira, łatwo można sobie wyobrazić, że w serialu Eddie przez jakiś czas będzie podległy woli Vecny, aby w końcu zwrócić się przeciwko niemu i pomóc w jego pokonaniu. To o tyle prawdopodobne, że scena, w której nieszczęśnik rozpoznaje swoich przyjaciół jest na tyle filmowa i na tyle dramatyczna, że jak ulał będzie pasowała do „Stranger Things”.



Zwłaszcza że Kas jest brakującym elementem z lore D&D, który jeszcze nie pojawił się w serialu. A pewne jest, że w tym sezonie Vecna wykorzystuje swoje moce, aby kontrolować innych, a przynajmniej zarażać ich „magią” wypełniającą Drugą Stronę, tak jak zrobił to z Willem.

REKLAMA

Więcej o "Stranger Things" przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA

Konrad Chwast 02.12.2025 13:33

Ładowanie...