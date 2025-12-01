REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Seriale

Jedna scena w Stranger Things 5 wyjątkowo poruszyła widzów. Mnie też

Stranger Things 5 bije już rekordy. Nowy sezon grzeje pierwsze miejsce na Netfliksie i choć zdania co do tego, jak kończy się ta długa podróż, to jedna scena rzeczywiście zrobiła na widzach spore wrażenie.

Konrad Chwast
stranger things 5 sezon
REKLAMA

Powoli zbliżamy się do końca długiej podróży. "Stranger Things" skończy się na 5. sezonie i chyba właśnie dlatego akurat ta seria budzi tak duże emocje. Niemal każdy odcinek rozkładany jest na czynniki pierwsze, a widzowie oceniają dialogi, efekty i konkretne sceny. Zwłaszcza jedną, która pokazuje, jak wielka moc tkwi w tym serialu.

REKLAMA

Stranger Things 5: ta scena zrobiła duże wrażenie na widzach

W tekście pojawią się drobne spoilery związane z fabułą „Stranger Things”.

Chodzi konkretnie o scenę, w której Demogorgon przychodzi porwać Holly Wheeler. Scena jest świetnie nakręcona. Zaczyna się od wejścia do pokoju dziewczynki i pościgu przez cały dom. W końcu udaje jej się przedostać do Karen, swojej mamy, która akurat bierze kąpiel. Gdy już wydaje się, że obu uda się uciec, Karen przewraca się. I gdy już wydaje się, że to koniec, matka bierze córkę w obronę. Rozbija butelkę o blat i robi (mówiąc fachowo) tulipana, a następnie staje oko w oko z potworem.

Jest w tej scenie kontrast: kobieta zupełnie bezbronna, owinięta tylko w ręcznik i bestia stworzona do zabijania. Są emocje: oto matka staje w obronie swojego dziecka i jest gotowa przyjąć za nie każdy, nawet śmiertelny cios. Jest też niepewność, bo fabuła jasno nie wskazywała, czy bestii uda się dorwać Holly.

Netflix: Stranger Things 5

Scena wywołała bardzo żywiołową dyskusję trudno, aby było inaczej. Twórcy rzeczywiście wykonali kawał dobrej roboty. Choć uczciwie trzeba powiedzieć, że aby dobrze się na niej bawić, należy przymknąć oko na fakt, że chwilę później jedna z tych bestii w mgnieniu oka zmasakruje grupę uzbrojonych po zęby żołnierzy.

Ważne jest jednak coś innego. Scena, w której Karen staje naprzeciw Demogorgona, by ochronić swoje dziecko, dotyka esencji relacji rodzica ze swoim potomkiem. Wcześniej grana przez Nell Fisher bohaterka słyszy kłótnię rodziców, ich bezradność i fakt, że to jej kłopoty są przedmiotem tego konfliktu. Wszystko jednak przestaje być ważne, gdy jej życie jest naprawdę zagrożone.

To o tyle ważne, że miłość rodzica do dziecka jest jednym z najważniejszych toposów w serialu. Od 1. sezonu obserwujemy bowiem kolejne rodziny, w których matki i ojcowie stają na głowie, aby pomóc swoim dzieciom. Joyce Byers robi przecież wszystko, aby odzyskać Willa, a Jim Hopper nie chce stracić swojej przybranej córki, Jedenastki. Być może to właśnie w tej scenie z 5. sezonu kryje się jedna z najważniejszych tajemnic serialu. Tajemnic, która sprawia, że od 10 lat serial cieszy się niebywałą popularnością. Tam tajemnica brzmi: najlepsze fabuły zawsze opowiadają o rodzinie.

REKLAMA

Więcej o "Stranger Things" przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA
Konrad Chwast
01.12.2025 17:33
Tagi: Seriale NetflixStranger Things
Najnowsze
16:57
Kto umrze w finale Stranger Things. 4 bohaterów nie może spać spokojnie
Aktualizacja: 2025-12-01T16:57:00+01:00
16:27
Netflix po cichu skasował ulubioną funkcję waszych rodziców. Była od zawsze
Aktualizacja: 2025-12-01T16:27:47+01:00
15:32
Mocny thriller ominął kina i trafił do Prime Video. Ledwo wstałam z fotela
Aktualizacja: 2025-12-01T15:32:14+01:00
14:00
Ile zarabiają gwiazdy Stranger Things? Kwoty urosły bardziej niż dzieciaki
Aktualizacja: 2025-12-01T14:00:27+01:00
13:22
HBO Max pokazał nowości na grudzień 2025. To miesiąc kinowych hitów
Aktualizacja: 2025-12-01T13:22:29+01:00
11:57
Netflix dodał aż 10 filmów, w tym coś wyjątkowego. Plany na wieczór są znane
Aktualizacja: 2025-12-01T11:57:02+01:00
11:06
To jedyny film z 2025, który Polacy ocenili 10/10. Cudo
Aktualizacja: 2025-12-01T11:06:36+01:00
9:14
Donald Tusk chce mieć Stranger Things w Polsce. Zagaił do młodych aktorów
Aktualizacja: 2025-12-01T09:14:02+01:00
8:33
Judi Dench porzuciła aktorstwo. Powód łamie serce
Aktualizacja: 2025-12-01T08:33:40+01:00
14:20
Netflix nie rezygnuje ze sportu. Myśli o zakupie Premier League
Aktualizacja: 2025-11-30T14:20:00+01:00
13:46
Naprawdę czekacie na kontynuację Gry o tron? Zapomnieliście o najważniejszym
Aktualizacja: 2025-11-30T13:46:00+01:00
13:01
Millie Bobby Brown wybrała najlepszy sezon Stranger Things. Pełna zgoda
Aktualizacja: 2025-11-30T13:01:00+01:00
12:16
Na co do kina w grudniu 2025? Znakomite kino na koniec roku
Aktualizacja: 2025-11-30T12:16:00+01:00
11:19
Zachwycająca nowość w HBO Max. Ten film trzeba znać
Aktualizacja: 2025-11-30T11:19:00+01:00
10:36
Twórcy Stranger Things w 5. sezonie obsadzili swoją nauczycielkę. Urocza rola
Aktualizacja: 2025-11-30T10:36:22+01:00
10:13
Nie dajcie sobie wmówić, że ten film akcji jest zły. Przetarga was jak po betonie
Aktualizacja: 2025-11-30T10:13:00+01:00
10:08
SkyShowtime kończy promocję. Ostatnia szansa na subskrypcję za grosze
Aktualizacja: 2025-11-30T10:08:45+01:00
9:33
Czy najkrwawsza seria filmów wojennych dekady dobiegła końca? Reżyser odpowiada
Aktualizacja: 2025-11-30T09:33:00+01:00
8:03
Duet z nowego filmu Netfliksa już pozamiatał. To najlepsze aktorstwo w 2025 roku
Aktualizacja: 2025-11-30T08:03:00+01:00
5:26
Jak oglądać Listy do M.? Kolejność filmów świątecznych
Aktualizacja: 2025-11-30T05:26:00+01:00
16:58
Stranger Things popchnęło ich kariery. Młode gwiazdy, które podbiją branżę
Aktualizacja: 2025-11-29T16:58:00+01:00
16:57
Norymberga to genialne kino. Russell Crowe będzie śnił się po nocach
Aktualizacja: 2025-11-29T16:57:36+01:00
15:21
To będzie najdziwniejszy film wojenny, jaki obejrzysz na VOD
Aktualizacja: 2025-11-29T15:21:00+01:00
14:05
Mocny weekend w HBO Max. TOP 5 nowości i film, który ryje beret
Aktualizacja: 2025-11-29T14:05:23+01:00
12:04
Co ma wspólnego Stranger Things ze Skazanymi na Shawshank? Więcej niż myślisz
Aktualizacja: 2025-11-29T12:04:00+01:00
11:12
Horror na bazie słynnej gry hitem Netfliksa. Wreszcie obejrzę go w spokoju
Aktualizacja: 2025-11-29T11:12:00+01:00
9:59
Dom dobry pokazuje brutalne oblicze przemocy domowej. Jak na nią reagować?
Aktualizacja: 2025-11-29T09:59:00+01:00
9:01
Ten film ledwo wszedł do kin, a już szykuje się na hit Disney+. Użytkownicy rzucą się na niego
Aktualizacja: 2025-11-29T09:01:00+01:00
8:58
Weekend chłodny, Netflix gorący. Polecam 5 mocnych nowości
Aktualizacja: 2025-11-29T08:58:52+01:00
8:03
Widzowie Prime Video nie chcą wyjaśnień. Siadają z przodu mocnego thrillera
Aktualizacja: 2025-11-29T08:03:00+01:00
6:51
Czy serial Maxton Hall - Dwa światy dostanie 3. sezon? Jest pewien problem
Aktualizacja: 2025-11-29T06:51:00+01:00
20:20
Film świąteczny Netfliksa też może być świeży. Nie wierzę, że to piszę
Aktualizacja: 2025-11-28T20:20:25+01:00
17:13
Watykan nie chciał, żebyś oglądał "Syna przeznaczenia". Ja też odradzam
Aktualizacja: 2025-11-28T17:13:00+01:00
16:40
Polski akcent w Stranger Things. Trzeba się dobrze wsłuchać
Aktualizacja: 2025-11-28T16:40:06+01:00
16:13
Zaskakujący powrót do Stranger Things 5. Kim jest 008?
Aktualizacja: 2025-11-28T16:13:27+01:00
15:57
Kiedy Jedna bitwa po drugiej trafi do HBO Max? Wspaniały prezent
Aktualizacja: 2025-11-28T15:57:20+01:00
15:13
Kim tak naprawdę jest doktor Kay? W Stranger Things 5 gra ją legenda kina
Aktualizacja: 2025-11-28T15:13:39+01:00
14:11
Disney+ pokazał nowości na grudzień 2025. Kapitalne tytuły na święta
Aktualizacja: 2025-11-28T14:11:34+01:00
13:38
Derek z Stranger Things 5 skradł show. To jego 2. występ
Aktualizacja: 2025-11-28T13:38:39+01:00
12:50
Co Carol znalazła w magazynie? Pluribus zostawił nas z okrutnym pytaniem
Aktualizacja: 2025-11-28T12:50:51+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA