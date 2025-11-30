REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Millie Bobby Brown wybrała najlepszy sezon Stranger Things. Pełna zgoda

Millie Bobby Brown uszeregowała wszystkie sezony "Stranger Things" od najlepszego, do tego, który podobał jej się najmniej. I choć w przypadku 1. miejsca nie ma wątpliwości, to patrząc na jej kolejne wybory, wygląda na to, że aktorka zupełnie nie zgadza się z ocenami widzów i krytyków.

Anna Bortniak
millie bobby brown ulubiony sezon stranger things ocena
REKLAMA

Niedługo po premierze pierwszych 4 odcinków 5. sezonu "Stranger Things", która odbyła się 27 listopada, do serwisu Rotten Tomatoes zaczęły spływać oceny widzów. W tamtym momencie finałowa odsłona zyskała od krytyków najniższe oceny (choć tylko o 2 proc.) - otrzymał on notę 87 proc. Na 1. miejscu uplasował się sezon 1. (97 proc.), tuż za nim znalazł się sezon 2., a na kolejnych miejscach z 89 proc. pojawiły się sezony 3. i 4.

Widzowie z krytykami, krótko mówiąc, się nie zgadzali - 5. sezon otrzymał od nich notę aż 92 proc., co oznacza, że wśród wszystkich sezonów zajmował wówczas 2. miejsce. Na 1. uplasował się natomiast sezon 1. Trzecim najbardziej ulubionym sezonem, zdaniem widzów, był sezon 2., dalej sezon 4., a na końcu - sezon 3.

REKLAMA

Obecnie (stan na 30 listopada) oceny wszystkich sezonów według krytyków i widzów wyglądają następująco:

  • WIDZOWIE: 1. sezon (96 proc.), 2. sezon (90 proc.), 4. sezon (89 proc.), 3. sezon (86 proc.), 5. sezon (86 proc.),
  • KRYTYCY: 1. sezon (97 proc.), 2. sezon (94 proc.), 5. sezon (91 proc.), 3. sezon (89 proc.), 4. sezon (89 proc.).

Millie Bobby Brown oceniła wszystkie sezony Stranger Things. Z widzami zgadza się tylko 1.

Vanity Fair przeprowadził wywiad z obsadą serialu "Stranger Things". Każdy z aktorów losowo musiał odpowiedzieć na jedno pytanie. W przypadku Millie Bobby Brown padło na pytanie o to, jak uszeregowałaby wszystkie sezony produkcji Netfliksa pod względem tego, który podobał jej się najbardziej, a który najmniej.

Aktorka odpowiedziała, że jej najbardziej ulubionym sezon był sezon 1. Na 2. miejscu znalazł się sezon 5., a na 3. - sezon 3. Dwa ostatnie miejsca zajęły sezony 4. i 2. Brown tak uzasadniła swój wybór:

1. sezon - dla mnie nostalgiczny. To mój ulubiony sezon, bo osobiście był to najbardziej ekscytujący okres w moim życiu. Ale 5. sezon, jego wygląd, odczucia, fabuła, wszystko, to mój ulubiony. 2. sezon najmniej mi się podoba, bo po prostu go nie pamiętam. Trochę się rozmazuje.

W tym samym momencie między obsadą rozpoczęła się zabawna dyskusja na temat 2. sezonu. Noah Schnapp stwierdził, że 2. odsłona dostaje "za dużo oszczerstw", a Brown zauważyła, że po prostu wszyscy nienawidzą 7. odcinka tego sezonu.

Zdjęcie główne: materiały prasowe Netflix.

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
30.11.2025 13:01
Tagi: Millie Bobby BrownSeriale NetflixStranger Things
Najnowsze
12:16
Na co do kina w grudniu 2025? Znakomite kino na koniec roku
Aktualizacja: 2025-11-30T12:16:00+01:00
11:19
Zachwycająca nowość w HBO Max. Ten film trzeba znać
Aktualizacja: 2025-11-30T11:19:00+01:00
10:36
Twórcy Stranger Things w 5. sezonie obsadzili swoją nauczycielkę. Urocza rola
Aktualizacja: 2025-11-30T10:36:22+01:00
10:13
Nie dajcie sobie wmówić, że ten film akcji jest zły. Przetarga was jak po betonie
Aktualizacja: 2025-11-30T10:13:00+01:00
10:08
SkyShowtime kończy promocję. Ostatnia szansa na subskrypcję za grosze
Aktualizacja: 2025-11-30T10:08:45+01:00
9:33
Czy najkrwawsza seria filmów wojennych dekady dobiegła końca? Reżyser odpowiada
Aktualizacja: 2025-11-30T09:33:00+01:00
8:03
Duet z nowego filmu Netfliksa już pozamiatał. To najlepsze aktorstwo w 2025 roku
Aktualizacja: 2025-11-30T08:03:00+01:00
5:26
Jak oglądać Listy do M.? Kolejność filmów świątecznych
Aktualizacja: 2025-11-30T05:26:00+01:00
16:58
Stranger Things popchnęło ich kariery. Młode gwiazdy, które podbiją branżę
Aktualizacja: 2025-11-29T16:58:00+01:00
16:57
Norymberga to genialne kino. Russell Crowe będzie śnił się po nocach
Aktualizacja: 2025-11-29T16:57:36+01:00
15:21
To będzie najdziwniejszy film wojenny, jaki obejrzysz na VOD
Aktualizacja: 2025-11-29T15:21:00+01:00
14:05
Mocny weekend w HBO Max. TOP 5 nowości i film, który ryje beret
Aktualizacja: 2025-11-29T14:05:23+01:00
12:04
Co ma wspólnego Stranger Things ze Skazanymi na Shawshank? Więcej niż myślisz
Aktualizacja: 2025-11-29T12:04:00+01:00
11:12
Horror na bazie słynnej gry hitem Netfliksa. Wreszcie obejrzę go w spokoju
Aktualizacja: 2025-11-29T11:12:00+01:00
9:59
Dom dobry pokazuje brutalne oblicze przemocy domowej. Jak na nią reagować?
Aktualizacja: 2025-11-29T09:59:00+01:00
9:01
Ten film ledwo wszedł do kin, a już szykuje się na hit Disney+. Użytkownicy rzucą się na niego
Aktualizacja: 2025-11-29T09:01:00+01:00
8:58
Weekend chłodny, Netflix gorący. Polecam 5 mocnych nowości
Aktualizacja: 2025-11-29T08:58:52+01:00
8:03
Widzowie Prime Video nie chcą wyjaśnień. Siadają z przodu mocnego thrillera
Aktualizacja: 2025-11-29T08:03:00+01:00
6:51
Czy serial Maxton Hall - Dwa światy dostanie 3. sezon? Jest pewien problem
Aktualizacja: 2025-11-29T06:51:00+01:00
20:20
Film świąteczny Netfliksa też może być świeży. Nie wierzę, że to piszę
Aktualizacja: 2025-11-28T20:20:25+01:00
17:13
Watykan nie chciał, żebyś oglądał "Syna przeznaczenia". Ja też odradzam
Aktualizacja: 2025-11-28T17:13:00+01:00
16:40
Polski akcent w Stranger Things. Trzeba się dobrze wsłuchać
Aktualizacja: 2025-11-28T16:40:06+01:00
16:13
Zaskakujący powrót do Stranger Things 5. Kim jest 008?
Aktualizacja: 2025-11-28T16:13:27+01:00
15:57
Kiedy Jedna bitwa po drugiej trafi do HBO Max? Wspaniały prezent
Aktualizacja: 2025-11-28T15:57:20+01:00
15:13
Kim tak naprawdę jest doktor Kay? W Stranger Things 5 gra ją legenda kina
Aktualizacja: 2025-11-28T15:13:39+01:00
14:11
Disney+ pokazał nowości na grudzień 2025. Kapitalne tytuły na święta
Aktualizacja: 2025-11-28T14:11:34+01:00
13:38
Derek z Stranger Things 5 skradł show. To jego 2. występ
Aktualizacja: 2025-11-28T13:38:39+01:00
12:50
Co Carol znalazła w magazynie? Pluribus zostawił nas z okrutnym pytaniem
Aktualizacja: 2025-11-28T12:50:51+01:00
11:35
Dlaczego Henry bał się wejść do jaskini? Odpowiedź jest poza Stranger Things
Aktualizacja: 2025-11-28T11:35:03+01:00
9:49
Holly Wheeler to największa gwiazda Stranger Things 5. Kim jest młoda aktorka?
Aktualizacja: 2025-11-28T09:49:39+01:00
8:47
Polski film w IMAX. Limitowane bilety na "Dzikiego" kupisz od dzisiaj
Aktualizacja: 2025-11-28T08:47:20+01:00
20:18
Kim jest Vecna? Złoczyńca ze Stranger Things nie zawsze był potworem
Aktualizacja: 2025-11-27T20:18:00+01:00
19:55
Pani Kersh z Derry to (jeszcze) nie TO. Kim jest tajemnicza kobieta?
Aktualizacja: 2025-11-27T19:55:00+01:00
19:28
Stranger Things 5: zakończenie. Omawiamy, wyjaśniamy i przewidujemy
Aktualizacja: 2025-11-27T19:28:17+01:00
18:13
Stranger Things 5 ma najniższe oceny od krytyków. Od widzów - wręcz przeciwnie
Aktualizacja: 2025-11-27T18:13:01+01:00
15:42
Widziałem Stranger Things 5. Nie oglądacie tego sezonu tak, jak ja
Aktualizacja: 2025-11-27T15:42:28+01:00
15:32
Pluribus wreszcie spotkał Breaking Bad. Nawet główna aktorka była zaskoczona
Aktualizacja: 2025-11-27T15:32:53+01:00
13:39
Harmonogram odcinków Stranger Things 5. Kiedy kolejne i ile ich jest?
Aktualizacja: 2025-11-27T13:39:43+01:00
11:58
Zanim odpalisz Stranger Things 5, zmień ustawienia telewizora. Będzie lepiej
Aktualizacja: 2025-11-27T11:58:57+01:00
11:34
Zapiski śmiertelnika - zwiastun nowego filmu z Ireneuszem Czopem
Aktualizacja: 2025-11-27T11:34:47+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA