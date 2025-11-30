Millie Bobby Brown wybrała najlepszy sezon Stranger Things. Pełna zgoda

Ładowanie...

Niedługo po premierze pierwszych 4 odcinków 5. sezonu "Stranger Things", która odbyła się 27 listopada, do serwisu Rotten Tomatoes zaczęły spływać oceny widzów. W tamtym momencie finałowa odsłona zyskała od krytyków najniższe oceny (choć tylko o 2 proc.) - otrzymał on notę 87 proc. Na 1. miejscu uplasował się sezon 1. (97 proc.), tuż za nim znalazł się sezon 2., a na kolejnych miejscach z 89 proc. pojawiły się sezony 3. i 4.

Widzowie z krytykami, krótko mówiąc, się nie zgadzali - 5. sezon otrzymał od nich notę aż 92 proc., co oznacza, że wśród wszystkich sezonów zajmował wówczas 2. miejsce. Na 1. uplasował się natomiast sezon 1. Trzecim najbardziej ulubionym sezonem, zdaniem widzów, był sezon 2., dalej sezon 4., a na końcu - sezon 3.

Obecnie (stan na 30 listopada) oceny wszystkich sezonów według krytyków i widzów wyglądają następująco:

WIDZOWIE: 1. sezon (96 proc.), 2. sezon (90 proc.), 4. sezon (89 proc.), 3. sezon (86 proc.), 5. sezon (86 proc.) ,

1. sezon (96 proc.), 2. sezon (90 proc.), 4. sezon (89 proc.), 3. sezon (86 proc.), , KRYTYCY: 1. sezon (97 proc.), 2. sezon (94 proc.), 5. sezon (91 proc.), 3. sezon (89 proc.), 4. sezon (89 proc.).

Vanity Fair przeprowadził wywiad z obsadą serialu "Stranger Things". Każdy z aktorów losowo musiał odpowiedzieć na jedno pytanie. W przypadku Millie Bobby Brown padło na pytanie o to, jak uszeregowałaby wszystkie sezony produkcji Netfliksa pod względem tego, który podobał jej się najbardziej, a który najmniej.

Aktorka odpowiedziała, że jej najbardziej ulubionym sezon był sezon 1. Na 2. miejscu znalazł się sezon 5., a na 3. - sezon 3. Dwa ostatnie miejsca zajęły sezony 4. i 2. Brown tak uzasadniła swój wybór:

1. sezon - dla mnie nostalgiczny. To mój ulubiony sezon, bo osobiście był to najbardziej ekscytujący okres w moim życiu. Ale 5. sezon, jego wygląd, odczucia, fabuła, wszystko, to mój ulubiony. 2. sezon najmniej mi się podoba, bo po prostu go nie pamiętam. Trochę się rozmazuje.

W tym samym momencie między obsadą rozpoczęła się zabawna dyskusja na temat 2. sezonu. Noah Schnapp stwierdził, że 2. odsłona dostaje "za dużo oszczerstw", a Brown zauważyła, że po prostu wszyscy nienawidzą 7. odcinka tego sezonu.

Zdjęcie główne: materiały prasowe Netflix.

Anna Bortniak 30.11.2025 13:01

